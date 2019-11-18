В Грузии произошли столкновения между полицией и демонстрантами из-за избирательной реформы

Полицейскому ОМОНу 18 ноября пришлось применить силу, чтобы оттеснить протестующих от здания грузинского парламента на фоне углубляющегося кризиса, вызванного нарушением властями своего обещания провести реформу избирательной системы страны. Оппозиционные партии потребовали досрочных выборов по новой системе, которая, в отличие от действующей, не дает преимущества правящей партии.

Полиция применила водометы и слезоточивый газ против демонстрантов, несколько дней назад разбивших палатки у здания парламента. Ранее в тот же день активисты оппозиции заблокировали ворота законодательного органа страны при помощи навесных замков и цепей, и перекрыли входы, не давая депутатам пройти. Были сорваны заседания парламентских комитетов, т.к. пикетчики не позволили законодателям от «Грузинской мечты» войти в здание. По подсчетам агентства «Рейтер», в выходные число протестующих достигало 20 тысяч человек.

«Заблокировав [парламент], мы надеемся показать общественности, а также [председателю «Грузинской мечты» Бидзине] Иванишвили, что, в первую очередь, по-старому уже больше не будет, – сказал Eurasianet.org Зураб Тчиаберашвили, депутат парламента от партии «Европейская Грузия». – Правительство должно понять, что оно прошло точку невозврата, когда оно могло продолжать управлять страной как раньше».

Полиция выпустила предупреждения, призывая демонстрантов разблокировать вход в парламент.

«В случае попыток штурма правительственных зданий или продолжения блокады полиция будет реагировать в соответствии с законом», – говорится в заявлении полиции.

И ближе к вечеру полиция действительно отреагировала: сотни сотрудников ОМОНа в полном вооружении при помощи своих щитов оттеснили демонстрантов от здания парламента. Многие протестующие оказывали сопротивление, прочие выкрикивали оскорбления в адрес сотрудников полиции, но никаких примеров очевидного применения чрезмерной силы замечено не было. Менее чем за час ОМОН выдавил всех демонстрантов на соседние улицы, где те продолжили протестовать.

Tbilisi protestors confront riot police video by Joshua Kucera Posted by Eurasianet on Monday, November 18, 2019

Акции протеста начались на прошлой неделе, когда правительство нарушило обещание внести поправки в избирательный кодекс страны. Правящая партия «Грузинская мечта» 14 ноября отклонила собственный законопроект, призванный создать равные условия для баллотирующихся на выборах и обеспечить более справедливое представительство в парламенте. На фоне начавшихся демонстраций представители «Грузинской мечты» продолжали стоять на своем, заявляя, что обсуждение реформы избирательной системы закончилось и что предстоящие парламентские выборы, которые должны состояться в следующем году, будут проводиться в соответствие с действующими нормами.

«Мы призываем наших оппонентов начать подготовку к выборам и перестать сваливать отсутствие общественной поддержки на избирательную систему, – сказал Каха Каладзе, мэр Тбилиси и генеральный секретарь «Грузинской мечты», добавив, что его терпение по отношению к протестующим не безгранично. – Если эта разрушительная кампания продолжится, правительство примет соответствующие меры».

Подобные предупреждения не испугали оппозиционные партии. «Мы продолжим стоять здесь», – сказал Тчиаберашвили перед тем, как полиция прорвала блокаду парламента.

Иванишвили, закулисный правитель Грузии, сам этим летом предложил изменить избирательную систему. Судя по всему, это обещание было уловкой с целью добиться прекращения протестов, а провал законопроекта о реформе – неумело реализованной попыткой замаскировать уловку.

Действующая избирательная система, регулирующая выборы в состоящий из 150 депутатов законодательный орган страны, включает пропорциональные и мажоритарные элементы. В избирательном бюллетене избиратели отмечают имя отдельного кандидата в депутаты, баллотирующегося в их округе, а также название политической партии, которой они отдают предпочтение. Одномандатники получают 73 места в парламенте, а остальные 77 мест распределяются между партиями исходя из доли голосов избирателей. Это позволило «Грузинской мечте» набрать доминирующее большинство в парламенте, не соответствовавшее его популярности на выборах. Согласно отклоненному законопроекту, Грузия должна была полностью перейти на пропорциональную систему, которая обеспечила бы более справедливое распределение депутатских мандатов.