В Грузии процветает торговля списанными американскими автомобилями

Черная Toyota RAV4 прожила почти 15 лет — почтенный возраст для машины, — но на фотографиях, вывешенных на крупнейшем в Грузии веб-сайте по торговле автомобилями, она кажется новехонькой. В десятках других объявлений предлагаются другие внедорожники, тоже выглядящие так, будто они только что сошли с конвейера, каким бы ни был их модельный год. Но есть одно «но».

Если проверить историю этих автомобилей по их идентификационному номеру (VIN), становится ясно, что в свое время они сильно пострадали. Многие из них были в таких тяжелых авариях, что страховые компании в США — откуда по большей части и происходят машины, ездящие по Грузии, — признали их не подлежащими восстановлению.

Из онлайн-истории этой конкретной RAV4 создается впечатление, что в США она по меньшей мере попала под поезд, да еще и не один раз. В аварии у нее снесло всю переднюю часть, а остальной корпус был смят в бесформенный ком. Машину продали на аукционе всего за несколько сотен долларов.

Но это не смутило грузинских ремонтников.

Каждый год десятки тысяч списанных американских автомобилей, в той или иной степени поврежденных, отправляют в Грузию, где целая армия автомехаников пересобирает их, переустанавливает электронику и перекрашивает кузова. В честь такого омоложения машины ей к тому же часто подкручивают одометр.

Отполировав автомобиль до идеального состояния, его выставляют на продажу. Неспециалист может даже не заметить, какое чудовище Франкенштейна скрывается за блестящим фасадом машины.

«Американцы слишком легко ставят крест на своих машинах, — смеется Реваз Николаишвили, тбилисский торговец автомобилями, специализирующийся на компактных внедорожниках «Тойота» и «Субару». — Мы берем списанный автомобиль и продлеваем ему жизнь на несколько десятков лет. У нас машины ездят до последнего вздоха».

Грузия стала региональным узлом торговли подержанными автомобилями. Хотя на этом рынке господствуют индивидуальные перекупщики, его размеры велики: в 2021 году автомобили стали второй по величине статьей грузинского экспорта, уступая только медной руде и концентратам. На долю этой отрасли приходилось почти 11 процентов совокупного экспорта из страны.

Сочетание дешевой рабочей силы, сравнительно невысоких налогов, необременительных бюрократических процедур и расположения Грузии на маршруте международных транзитов обуславливает устойчивый рост импорта и экспорта автомобилей. Пандемия затормозила работу этой отрасли, но в 2021 году она возобновилась с новой силой. Сейчас объем экспорта вновь приближается к рекордному уровню 2019 года, составившему 773 миллиона долларов.

В первой половине 2022 года был зарегистрирован головокружительный рост на 31 процент в годовом исчислении, а доля автомобилей увеличилась до 12 процентов всего экспорта.

Самыми расточительными клиентами Грузии стали ценители автомобилей из Объединенных Арабских Эмиратов: по данным государственной статистики они покупают у лицензированных продавцов новые автомобили класса люкс по средней цене 66 000 долларов за штуку.

Но основная часть торгового оборота приходится на продажу более дешевых машин в другие страны бывшего СССР.

«Я знаю, что ее выпотрошили и собрали заново, но сделали это качественно: она хорошо ездит и неплохо выглядит, — сказал Eurasianet.org один мужчина из Казахстана, только что опробовавший на крупнейшем в Грузии физическом автомобильном рынке в городе Рустави, совсем недалеко от Тбилиси, Toyota Land Cruiser 2021 года выпуска. — К тому же, чем новее и моднее машина, тем больше смысла покупать ее здесь, потому что у нас гораздо выше налоги и сборы на подержанные автомобили».

Покупателям из Казахстана, расхаживающим по огромным стоянкам рынка в Рустави, больше всего нравится Toyota Camry, предпочтительно не старше трех лет. Поскольку таможенные пошлины в Казахстане рассчитываются пропорционально объему двигателя, количеству лошадиных сил и возрасту автомобиля, этот седан эконом-класса нового поколения со скромным двигателем объемом 1,8 литра стал у казахов настоящим бестселлером, говорят продавцы из Рустави.

Другой казахстанский покупатель в Рустави сказал, что может сэкономить тысячи долларов, если купит в Грузии трехлетнюю Camry и перешлет ее домой.

Казахстан, имеющий самую крупную на постсоветском пространстве экономику после России, занимает третье место по объему импорта автомобилей из Грузии. Лидирует в этой области соседний Азербайджан, в который поступает больше половины грузинского автомобильного экспорта.

На втором месте раньше стояла Украина, но продажи в эту страну обрушились в феврале, после начала войны. Теперь баланс сместился в сторону страны, напавшей на Украину. За первые шесть месяцев 2022 года объем автомобильного экспорта в Россию подскочил на 72 процента и составил 14 миллионов долларов.

«В этом году российский рынок заменил украинский, — сказал в телевизионной программе экономических новостей «Сакмиани дила» («Деловое утро») основатель компании Global Auto Import Вано Бичинашвили. — Автозаводы в России закрываются, и русские все больше покупают машины здесь».

Многие иностранные автомобилестроительные компании ушли из России после введения западных санкций. Это заставляет российских автолюбителей и торговцев автомобилями переориентироваться на соседние страны — например, Грузию и Армению.

«Взгляните на этот Porsche Cayenne, — говорит российский торговец, прогуливаясь по автомобильному рынку в Рустави в видеоруководстве по покупке машин в Грузии, — который сейчас уже попал под санкции, и, соответственно, в России его не купить». Этот консультант, которого называют только по имени — Михаил, — говорит, что с учетом роста цен на автомобили в России покупатель, приобретающий в Грузии машину в возрасте трех–пяти лет, может сэкономить в среднем около 500 000 рублей (более 8000 долларов).

Российские посетители рынка в Рустави сказали Eurasianet.org, что ремонт подержанного автомобиля в Грузии может обойтись в четыре–пять раз дешевле. «Обычно покупка и ремонт подержанной машины в Москве бывают гораздо дороже, чем здесь. Даже если провести неделю в гостинице в Батуми [главном курортном городе Грузии на черноморском побережье], все равно получается экономия, — сказал Eurasianet.org один из российских покупателей. — Так что я могу найти в Америке битую машину, переправить ее в Грузию, здесь отремонтировать, а потом привезти в Россию».

Сейчас растет число видеороликов на YouTube, страниц в Facebook и Instagram и Telegram-каналов, дающих жителям России и Казахстана советы по покупке автомобилей в Грузии. В этих материалах стоимость приобретения конкретных моделей в Грузии сопоставляется со стоимостью покупки таких же машин в своих странах. В расчеты часто включаются затраты на поездку в Грузию и проживание там в течение недели. Даже с учетом всех накладных расходов Грузия, как правило, оказывается выгоднее.

Хотя торговля подержанными автомобилями составляет столь значительную часть национальной экономики, в этой отрасли в основном работают мелкие предприниматели. Правда, на рынке присутствуют несколько крупных корпоративных игроков, но значительная часть перепродаж приходится на долю индивидуальных торговцев или небольших групп. Они находят на грузинских веб-сайтах машины, продающиеся на аукционах в США, переправляют их в Грузию, приводят в порядок и перепродают с наценкой порядка нескольких сотен долларов.

«Я хотел открыть бизнес с несколькими близкими друзьями, — говорит Николаишвили, занимающийся машинами Toyota и Subaru. — Мы перебрали несколько идей — ресторан, гостиницу, ферму — но в конце концов остановились на автомобилях. Для этого не требуется никаких инвестиций, не нужно брать кредитов. Этим может заниматься кто угодно».