В грузинской церкви перед сменой власти разразился кризис

Имя патриарха Илии Второго нельзя «упоминать всуе» в глубоко верующем христианском обществе, где церковь имеет право голоса во всех сферах, начиная от местных проблем до внешней политики. (Facebook-страница Грузинского патриархата).

Разъяренный протоиерей в растрепанном церковном головном уборе выбежал из Святого престола Грузинской православной церкви и заявил, что лидер церкви Патриарх Илия Второй «содомит» и «педераст». После чего протоиерей – митрополит Петре Чкондидский – прорвался сквозь толпу журналистов и уехал, разгневанный, наделав шуму на всю страну.

Вскоре с заседания Священного синода, исполнительного совета церкви, состоявшегося 31 октября, вышли священники и рассказали, что им пришлось физически удерживать Петре, который пытался напасть на немощного 86-летнего патриарха.

«Его действия были настолько постыдными, что нам пришлось силой вывести его с собрания», – сказал один из священнослужителей, митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский, владыка Николоз.

Как журналистам, оказавшимся на месте событий, так и их аудитории по всей Грузии понадобилось немало времени, чтобы «переварить» то, что они увидели и услышали.

Имя патриарха Илии Второго нельзя «упоминать всуе» в глубоко верующем христианском обществе, где церковь имеет право голоса во всех сферах, начиная от местных проблем до внешней политики. Даже политические лидеры высокого уровня стараются заручиться благословением понтифика, которого большинство грузин почитают как божественную особу.

Ни один священнослужитель не позволял себе проявлять открытое неуважение к Илие, не говоря уже о том, чтобы заявлять, как это сделал Петре, что патриарх был «подвержен греху содомии». Грузинская церковь известна своим враждебным отношением к гомосексуализму и регулярно пропагандирует гомофобию.

Чиновники, хорошо знающие о влиянии патриарха, всячески демонстрировали свое почтение. «Грузинский патриарх является символом, объединяющим прошлое, настоящее и будущее Грузии, – сказал премьер-министр Георгий Гахария. – Такая немыслимая атака на патриарха, наш духовный символ, равносильна атаке на нашу страну, нашу государственность».

Эмоциональное заявление Петре привело к тому, что в церкви вспыхнул конфликт, тлевший, похоже, уже давно. В результате, помимо прочего, последовали обвинения в правительственном заговоре с целью устранения больного патриарха и в намерении одного из священников отравить его помощника. Эксперт по церкви Бека Миндиашвили считает, что в Грузии усиливается борьба за власть в духовенстве в ожидании ухода Илии. «Все сводится к этому», – сказал Миндиашвили Eurasianet.org.

Эта борьба может иметь далеко идущие последствия для грузинской политики, как внутренней, так и внешней. «Очевидно, что у политических сил есть свои предпочтительные кандидаты [на место патриарха], – сказал Корнелий Какачия, директор Грузинского института политики, аналитического центра в Тбилиси. – Это заметно по тому, как по-разному телеканалы освещают эту историю».

Вещательные СМИ в Грузии в основном делятся на проправительственные и оппозиционные. Первые, как и правительство, судя по всему, поддерживают патриарха, в то время как вторые более позитивно освещают Петре.

Патриарх Илия Второй, похоже, готовил преемника – 48-летнего митрополита Шио. Впрочем, другие священнослужители высокого ранга тоже метят на его место. Среди них, как предполагают, епископ Иаков Бодбийский, который тоже оказался в эпицентре другого драматического церковного скандала.

В недавнем интервью Иаков заявил, что высокопоставленные чиновники попросили его помочь ускорить передачу власти Шио от Илии Второго.

Иаков также присутствовал на скандальном заседании синода, на котором он сказал, что просит у патриарха прощения за грубые выражения, которые он позволил себе в публичных выступлениях. При этом он настаивал на существовании заговора против патриарха, добавив, что Гахария и митрополит Шио поддерживают более дружеские отношения с Москвой, главным врагом Грузии.

Исходя из подобных заявлений, некоторые обозреватели считают, что нынешняя «война священников» – не просто внутренний конфликт. «В этом заинтересованы не только политические, но и геополитические силы», – сказал Миндиашвили.

Несмотря на неразрешимый территориальный конфликт между двумя странами (Москва активно поддерживает два отколовшихся региона – Абхазию и Южную Осетию), многие грузинские священнослужители видят в России естественного союзника, поскольку она, как и Грузия, придерживается православной веры. Они опасаются, что либеральная демократия западного образца будет негативно влиять на церковь в Грузии, и поэтому все больше противодействуют усилиям правительства по интеграции с Западом.

«Какая бы сторона ни победила, внешнеполитический ориентир вряд ли изменится, но если в церкви возьмет верх пророссийская группа, заискивание перед Москвой усилится», – сказал Какачия.

Говорить власти правду и только правду?

Борьба внутри церкви все чаще становится общественным достоянием после раскрытия заговора с отравлением два года назад. Петре всегда настаивал на невиновности протоиерея Георгия Мамаладзе, который сейчас отбывает тюремный срок по обвинению в намерении подсыпать цианид в кофе личного секретаря-референта патриарха, которого многие считают фактическим руководителем церкви, действующим от имени стареющего патриарха.

Из-за своей открытой поддержки осужденного священника Петре оказался в конфронтации с патриархом и его окружением. Опальный митрополит добивался, чтобы Священный синод подал петицию с просьбой о помиловании Мамаладзе. Синод в конце концов выпустил соответствующее обращение 31 октября, но ситуация все равно вышла из-под контроля.

По словам других высокопоставленных священнослужителей, присутствовавших на собрании, Петре потерял самообладание после того, как Илия Второй освободил его от пастырских обязанностей и предписал ему отправиться в отдаленный монастырь на покаяние. Многие из них отмели его обвинения в гомосексуализме, списав это на вспышку гнева из-за увольнения, но некоторые прелаты заняли более сдержанную позицию.

«У меня нет оснований доверять или не доверять его заявлениям», – сказал митрополит Вани и Багдади, владыка Антон.

«Я уважаю прелата, но ему нужно представить доказательства», – сказал епископ Северной Америки Саба.

На новостных сайтах и в социальных сетях развернулись бурные и как никогда откровенные дискуссии о гомосексуализме и борьбе за власть в церкви. Многие члены духовенства выступили в защиту своего лидера, однако несколько видных священнослужителей также открыто обвинили патриарха.

«Иоанна Златоуста тоже уволили за то, что он говорил правду», – сказал отец Андриа в поддержку Петре в комментарии телеканалу Mtavari Arkhi. Андриа, настоятель монастыря Чкондиди, находящегося под епархиальной юрисдикцией Петре, добавил, что многие годы почтения со стороны мирян и клерикальных органов власти создали культ личности патриарха, в результате его действия вышли из-под влияния общественного мнения.

Некоторые грузинские представители ЛГБТИ посчитали, что разговоры о гомосексуализме в печально известной гомофобной грузинской церкви подтверждают их правоту. Но организации по защите прав ЛГБТИ раскритиковали использование гомосексуализма в качестве оскорбления. «Давайте не будем забывать, что мы живем в светском государстве, где гомосексуализм не является преступлением, не говоря уже о грехе», – говорится в заявлении правозащитной организации «Движение за равенство».

Простым верующим в Грузии больно видеть все эти «игры престолов», скандалы и обливание грязью в церкви. Многие в социальных сетях поделились словами поддержки и молитвы за своего любимого патриарха. Илия Второй появился на проповеди 3 ноября. Он поблагодарил верующих за поддержку и ушел под овации толпы, собравшейся в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси.

По удачному стечению обстоятельств, в момент выхода патриарха два самолета, пролетев высоко над Тбилиси, оставили в небе дорожки дыма в виде креста. Грузинские верующие, склонные видеть предзнаменования и чудеса, поделились в интернете видеороликами, запечатлевшими две перекрестные линии дыма, интерпретируя небесный крест как еще одно свидетельство божественной природы патриарха.