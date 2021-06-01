В Казахстане возрождается популяция редкой антилопы

Под лучами солнца, взошедшего над степями северного Казахстана, земля выглядит безжизненной. Но вот в траве раздается шорох и показывается хрупкое золотистое существо.

Новорожденный детеныш антилопы, пошатываясь, неуверенно перебирает пару минут копытцами, а затем пускается вскачь по равнине, набирая скорость при помощи своих тоненьких задних ножек.

В середине мая, когда начался сезон отела, вся степь в полуденные часы была усеяна свернувшимися детенышами сайгака – реликтовой антилопы с длинным выпуклым носом, который позволяет фильтровать воздух от пыли летом и согревать воздух в морозную зиму.

«Именно здесь они собираются, чтобы произвести на свет потомство», – говорит Достай Нурбеков, бывший егерь, который ныне отвечает за защиту этих новорожденных животных в качестве главы местного отделения государственного Комитета по охране дикой природы (известного как «Охотзоопром»).

«Мы называем это место родильным отделением», – шутит Нурбеков, говоря об этом районе, расположенном глубоко в степи, в 400 километрах к западу от Нур-Султана, столицы Казахстана.

Покрытые шелковистой шерсткой сайгачата лежат в траве, укрывшись от хищников. Не успев обсохнуть после появления на свет, они моргают большими черными глазами и втягивают своими характерными носами воздух, будто пытаясь познать окружающий их мир. После родов мать возвращается в стадо, а ее потомство следует за любой кормящей самкой и кормится ее молоком.

Благодаря сайгачатам свое название получило погодное явление, которое помогает им сделать первые шаги: quralai salqyn («сайгачий холод») – холодный ветер, который дует в сезон отела.

Студеный ветер вынуждает животное «быстро встать на ноги», буквально через пару часов после рождения, говорит Нурбеков.

Вид встающих на ноги новорожденных антилоп вызывает трепет в стране, где сайгак, бродивший по этим местам со времен последнего ледникового периода, еще недавно находился на грани вымирания.

В период с 1992 по 2003 год численность сайгаков в Казахстане, где обитает 90 процентов мировой популяции, рухнула на 98 процентов (с миллиона до 20 тысяч голов) в результате действий браконьеров и сокращения среды обитания.

Усилия государства, направленные на сохранение вида, в значительной степени повлияли на дальнейшую судьбу животного.

По последним подсчетам, в 2021 году популяция достигла 842 тысячи особей. В 2019 году она насчитывала 334 400 антилоп, и это после того, как в 2015 году болезнь унесла жизни 200 тысяч сайгаков.

Но достигнутый в истории с сайгаком успех запросто может быть сведен на нет.

Популяция «восстанавливается», но еще не достигнут «безопасный максимум», сказал на прошлой неделе научный сотрудник Института зоологии Алексей Грачев.

Жизнь в степи небезопасна. Так, в начале нынешнего сезона отела молния убила 350 сайгаков.

Но угроза антропогенного характера остается самой серьезной для этого древнего вида, который намного пережил своего современника – шерстистого мамонта.

В традиционной китайской медицине ценятся рога самца сайгака, которые используются для лечения целого ряда заболеваний – от простуды и боли в горле до болезней легких и печени. В результате, несмотря на глобальный запрет, начала процветать торговля продуктами, полученными из этого находящегося под угрозой исчезновения животного.

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), присвоила сайгаку статус второй степени защиты, согласно которому торговля сайгаком должна «регулироваться» для обеспечения его выживания.

До недавнего времени это носило характер добровольных запретов на экспорт продукции сайгака из стран, где он водится: Казахстана, Монголии, России и Узбекистана.

Выдвинутое в 2019 году предложение присвоить сайгаку самый высокий уровень защиты в рамках СИТЕС, при котором торговля разрешена «только в исключительных случаях», провалилось. Против него выступили Казахстан и Россия, настаивающие на том, что вопрос регулирования торговли должен оставаться на повестке дня, если популяция сайгака восстановится настолько, что она будет разрешена, или даже необходима для поддержания устойчивой численности стад.

Но животному была предоставлена дополнительная защита в виде нулевой экспортной квоты.

Это «победа для сайгака», считает Тейлор Тенч, аналитик по вопросам политики Агентства экологических расследований, базирующейся в Вашингтоне некоммерческой организации. Это «фактически означает, что коммерческая торговля сайгачьими рогами запрещена по всему миру».

Но черный рынок продолжает процветать.

Рог, который бедный житель деревни из Казахстана, вероятно, продаст организованной преступной группировке всего за 12 долларов, на черном рынке в Китае и Юго-Восточной Азии может стоить 5 тысяч долларов.

Там контрабандные партии рогов реализуются под видом рогов из старых запасов, приобретённых легально еще до того, как страны ареала обитания запретили торговлю. По оценкам представителей СИТЕС, легально хранящиеся запасы должны были исчерпаться к 2021 году, однако рога по-прежнему можно свободно приобрести на улицах Юго-Восточной Азии.

В советское время в Казахстане настолько небрежно относились к сайгакам, что пускали его мясо на тушенку – тушёное мясо, которое входит в армейский сухой паек.

Достай Нурбеков. (Фото Джоанны Лиллис)

В настоящее время власти прилагают усилия для спасения исчезающих видов.

С 1999 года в стране запрещена охота на сайгака и торговля сайгачьими дериватами, максимальный срок тюремного заключения за браконьерство увеличен до 10 лет и принимаются жесткие меры против рекламы рогов в Интернете.

И, тем не менее, недавно репортеры газеты «Курсив», проводившие собственное расследование, под видом покупателей легко установили контакт с торговцами, предлагающими рога по 200 долларов за штуку, через посредников, берущих небольшую плату за предоставление доступа к группам WhatsApp, где продаются эти образцы.

Борьба с этим прибыльным бизнесом – опасное занятие.

В 2019 году браконьеры убили двух егерей, а сам Нурбеков однажды был ранен ножом во время задержания контрабандистов (за это егеря получают надбавку к зарплате, которая намного ниже средней по стране).

Но егерями, оказавшимися на передовой борьбы с браконьерством, движет любовь – они работают над обеспечением «защиты популяции сайгаков, чтобы и наши внуки смогли их увидеть», – сказал Eurasianet.org Нурбеков.

«Красота наших степей в сайгаках».