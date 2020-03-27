В Казахстане зафиксирована первая смерть от коронавируса

64-летняя жительница Казахстана стала первой жертвой коронавируса COVID-19 в Центральной Азии.

Министр информации Казахстана Даурен Абаев заявил 26 марта в эфире «Хабар 24», что днем позже Управление здравоохранения Нур-Султана предоставит дополнительную информацию по этому поводу.

«Этот случай в очередной раз напоминает нам об опасности коронавируса. Все, что происходит сейчас, это испытание для всех нас», – сказал он.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в Twitter и сказал, что эта смерть служит свежим напоминанием о важности соблюдения карантина.

«Эпидемию мы вместе победим, извлечем уроки, сделаем практические выводы», – написал он.

Но есть и более позитивные новости: двух переболевших COVID-19 пациентов выписали из больницы в связи с полным выздоровлением (по одному в Нур-Султане и Алматы), сказал Абаев. Женщина в Алматы будет оставаться в домашнем карантине и находиться под медицинским наблюдением в течение еще двух недель.

По состоянию на поздний вечер 26 марта, в Казахстане подтверждено 112 случаев COVID-19. В стране наблюдается самая мощная вспышка этой болезни в Центральной Азии. Большая часть случаев была зафиксирована в Нур-Султане и Алматы – 61 и 40 соответственно.

Но в последние дни коронавирус был также обнаружен в других частях страны – четыре больных в Караганде, в центральном Казахстане, по два в Шымкенте и Жамбылской области, которые находятся на юге, в сотнях километров от Караганды, и по одному в Алматинской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областях.

Власти объявили о введении более жестких карантинных мер в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. В соответствии с новыми правилами, которые вступят в силу 28 марта, запрещается «выход граждан из жилища за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу». Будут закрыты места массового скопления населения, включая парки, скверы, пешеходные улицы, набережную и игровые площадки. Несовершеннолетним будет разрешено появляться на улице только в сопровождении взрослых.

Хотя в целом правила соблюдаются, отдельные лица и коммерческие организации испытывают терпение властей. Прокуратура Нур-Султана сообщила 26 марта, что с момента объявления 19 марта режима чрезвычайного положения были привлечены к ответственности 159 человек. Среди наказанных юридических лиц – пять салонов красоты, пять саун, три бильярдных клуба и 13 кафе.