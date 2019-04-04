В Китае арестован имам, награжденный властями за патриотизм

Комментарий

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Патихан Арсан был одним из тех мусульман, к которым китайские власти благоволили. В 2015 году правительство вручило имаму казахского происхождения награду «Образцовый гражданин Синьцзяна». Он часто давал интервью государственным новостным агентствам, восхваляя коммунистическую партию и обличая ее главного недруга — «идеологию сепаратизма».

Но это не помогло 53-летнему Арсану избежать облавы на проживающих в Китае мусульман. По заявлению его друга, сделанного для казахстанской правозащитной организации «Ата-Журт», видеозаписи которой я помогаю обрабатывать для Базы данных жертв Синьцзяна, в октябре прошлого года Арсан и его жена были арестованы и отправлены вместе с другими мусульманами, число которых составляет приблизительно 1–1,5 миллиона, в один из многих так называемых лагерей перевоспитания Синьцзяна.

Будучи главным имамом Баркёль-Казахского автономного уезда округа Хами, Арсан занимал видное положение в обществе. Должно быть, особенное удовольствие идеологам Китая доставило его интервью, данное государственному изданию в 2015 году, в котором он сказал, что его работа заключается в том, чтобы «призывать верующих придерживаться принципа "в первую очередь гражданин, а лишь потом верующий"».

«Экстремисты искажают истинную природу ислама и подрывают взаимоотношения религии и закона, ставя религию выше государства, — продолжил он. — Закон является высшей формой выражения воли государства и его народа, и каждая организация или отдельное лицо должны действовать в его рамках: никакие действия или речи не должны противоречить закону».

Сам секретарь партийного комитета Синьцзяна Чэнь Цюаньго, в период правления которого репрессии достигли беспрецедентного уровня, не мог бы сказать лучше.

Патихан Арсан (Китайское государственное информационное агентство)

В репортаже, опубликованном вскоре после того, как Арсен получил награду, сообщалось, что в своих проповедях он всегда восхвалял Коммунистическую партию за ее усилия по борьбе с бедностью. Как отмечалось в статье, он также призвал своих сподвижников быть более патриотичными. Имеются документальные свидетельства его благотворительной деятельности.

Но не взирая на все это, религиозный лидер мусульман совершил преступление в глазах государства: он хранил дома Коран.

В прошлом месяце я ездил в Талдыкорган, город на востоке Казахстана, чтобы встретиться с другом Арсана. Саяхат Эменбай, родившийся в Китае гражданин Казахстана, сказал, что получил известие об аресте Арсана от живущих по ту сторону границы родственников.

«Его забрали в лагерь, потому что нашли в его доме Коран. Но как религиозный человек, он обязан хранить книгу у себя. Тем не менее, они арестовали его и его жену, а также забрали деньги, которые он копил годами на покупку машину», — сказал Эменбай.

Эменбай познакомился с Арсаном в 2001 году на занятиях партийной школы в Гуанчжоу, на юго-востоке Китая.

«Мы вместе жили в общежитии на протяжении 30 дней, — вспоминает Эменбай. — Он всегда был очень щедрым и обычно платил перед едой за нас обоих».

Переехавший в Казахстан в 2003 году Эменбай показал мне свои фотографии с Арсаном, снятые во время их путешествия по восточному Китаю. Он рассказал и о других студентах-тюрках, с которыми они путешествовали и которые впоследствии исчезли в результате репрессивной политики государства.

«В 2001 году, когда мы познакомились с Арсаном, он уже окончил [университет] и некоторое время проработал имамом», — вспоминает он. Как слышал Эменбай, из 36 уйгурских и 14 казахских студентов, посещавших занятия в Гуанчжоу, все уйгуры и 10 казахов удерживаются под арестом.

Несмотря на заявления представителей Коммунистической партии о том, что ее политика в Синьцзяне направлена на спасение людей от экстремистской идеологии, аресты проправительственных имамов, таких как Арсан, свидетельствуют скорее об обратном. Похоже, что никто в регионе не застрахован от попыток властей искоренить мусульманскую или тюркскую идентичность; даже те, кто преданно служил партии. Это перекликается с мнением Эменбая: «В конце концов, цель китайской политики — уничтожить все религиозные движения. Если верующие исчезнут, то не останется и религии».