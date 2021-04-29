В Китае оценили потенциал Центральной Азии в качестве житницы КНР

Центральная Азия – одно из тех мест на планете, где наблюдаются наиболее серьезные проблемы с обеспечением водой. Попытки СССР возделывать в степях сельхозкультуры истощили Аральское море. В связи с сохранением монокультуры хлопка в Узбекистане и Туркменистане после обретения ими независимости у этого некогда четвертого по величине озера в мире нет шансов на восстановление.

В последние десятилетия ситуация с нехваткой воды в Центральной Азии, которая и без того является примером нерационального использования водных ресурсов, продолжает усугубляться по мере того, как регион превращается в поставщика продовольствия для соседнего Китая.

Посевы хлопчатника продолжают потреблять море воды. И к ним теперь присоединились еще и пшеничные поля. Только в Казахстане на сельхознужды ежегодно направляется 54 млрд кубометров воды (для сравнения, это примерно вдвое больше, чем втекает в находящееся под угрозой исчезновения озеро Балхаш). Большая часть этой воды используется для возделывания пшеницы, экспортные поставки которой в Китай постоянно растут.

В статье, готовящейся к публикации в журнале Science of the Total Environment, исследуется вопрос об устойчивости этих поставок. Данный вопрос представляет очевидный интерес для представителей китайских директивных органов, которые спонсировали данное исследование. На фоне конфликтов Пекина с другими производителями продовольственных товаров – например, с Австралией – он присматривается к Центральной Азии в качестве своей житницы. Эти политики, вероятно, раздумывают, стоит ли Китаю в вопросе обеспечения своей продовольственной безопасности рассчитывать на регион, который настолько пренебрежительно относится к своим ограниченным ресурсам?

Юлин Лю из китайского университета Northwest A&F University и ее коллеги, в том числе несколько сотрудников Министерства водных ресурсов Китая, обнаружили, что регион потребляет гораздо больше воды, чем Китай (где, по их собственному признанию, возможно, также имеет место нерациональное водопользование). В Таджикистане для разведения кур требуется в 61 раз больше оросительной воды; для содержания свиней в Узбекистане – в 10 раз больше; для получения хлопка-сырца в Туркменистане – в 42 раза больше.

Технология выращивания пшеницы в Центральной Азии требует настолько много воды, что, по мнению авторов статьи, странам было бы выгоднее покупать пшеницу у Китая, но это маловероятно, поскольку Китай является чистым импортером зерна. Между тем за последние 10 лет поставки казахстанского зерна в Китай выросли практически с нуля до 10 процентов от общего объема экспорта.

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Подсчитав объемы так называемой виртуальной воды (невидимая для потребителя вода, используемая в процессе производства товаров), Юлин и ее коллеги выяснили, что 80 процентов оросительной воды в Центральной Азии используется для производства продукции, экспортируемой в Китай.

Если в двух словах, то центральноазиатские фермеры используют гораздо больше воды, чем китайцы, для производства одних и тех же товаров, а затем экспортируют многие из них в Китай. «Это приводит к деградации экосистем, серьезно угрожая водной безопасности местного населения и биоразнообразию», – пишут китайские ученые в статье. (В другой готовящейся к публикации работе исследователей из Китайской академии наук говорится, что свыше трети сельхозугодий Центральной Азии столкнулись с проблемой сокращения доступности воды. Причиной этого авторы называют «непрерывное и беспорядочное расширение» сельскохозяйственных земель и плотины, построенные выше по течению в Китае).

Юлин и ее коллеги также изучили вопрос неэффективного использования земель. Данная тема с большой вероятностью представляет интерес для казахстанских активистов, обеспокоенных продажей земли иностранцам. Но более актуальными представляются растущие потребности в воде и рекомендации по ее экономии.

Для оценки потенциала Центральной Азии они предлагают два варианта плана действий. В первом случае они сохраняют объем производства на уровне 2014 года. По их расчетам, усовершенствованные методы ирригации, использование семян высокого качества и других «сельскохозяйственных технологий» поможет сэкономить 56 процентов воды, выращивая при этом те же культуры. Это означает, что около половины объема воды тратится впустую.

Второй вариант предполагает подсчет количества продовольствия, которое можно было бы произвести при условии сохранения объема используемой воды на нынешнем уровне. При этом сценарии применение современных технологий способно удвоить объемы производства сельскохозяйственных культур. Наибольший потенциал роста наблюдается в Казахстане, наименьший – в Узбекистане. Действуя согласно этому плану, Центральная Азия могла бы дополнительно накормить 387 миллионов человек или половину голодающих в мире.

«Совершенствование госуправления» могло бы тоже помочь. По словам Юлин и ее коллег, Центральная Азия – не самое подходящее место для выращивания некоторых культур, и власти «не должны забывать о рациональном землепользовании, включая, например, сокращение площадей под хлопчатник в пустыне».

Планы на будущее

Могут ли эти расчеты что-нибудь изменить?

Специалисты по экономическому планированию все же любят громкие обещания. За последние два года президенты Казахстана и Узбекистана сулили значительное увеличение экспорта: 350-процентное для казахстанской пшеницы и более чем пятикратное в случае с узбекскими продовольственными товарами. В пресс-релизах, сопровождавших эти заявления, не были упомянуты ни вода, ни новые сельскохозяйственные технологии.