В Кыргызстане горячо обсуждают переход с кириллицы на латиницу

Сделанное под влиянием момента высказывание недавно назначенного министра образования Кыргызстана о возможном изменении кыргызского алфавита вызвало бурные дискуссии в интернете, хотя идея кажется не более чем гипотетической.

11 сентября Каныбек Исаков, отвечая на «экзаменационные» вопросы депутатов при обсуждении в парламенте его кандидатуры на пост министра, поддержал предложение о переходе с кириллицы на латинскую графику.

Тема вызвала оживленную полемику в Facebook, и пользователи быстро разделились на два лагеря – сторонников и противников. Тем временем журналисты вышли на улицы Бишкека, чтобы выяснить отношение общественности к этому вопросу.

Споры о наиболее подходящем алфавите для кыргызского языка продолжались на всем протяжении независимости страны. В досоветский и ранний советский периоды использовалась арабская графика, а в 1928-1940 годах – латиница.

Разговоры снова разгорелись после принятия в прошлом году Нурсултаном Назарбаевым, занимавшим тогда пост президента Казахстана, решения о завершении внедрения латиницы в этой стране к 2025 году.

Узбекистан принял решение о переходе на латиницу еще в 1993 году, однако сегодня, спустя четверть века, процесс кажется законченным лишь наполовину. Хотя уличные вывески в этой стране оформлены латинскими буквами, многие веб-сайты и книги по-прежнему издаются на кириллице.

Сторонники латинизации в Кыргызстане часто используют те же аргументы, с помощью которых власти Казахстана (в том числе Назарбаев) продвигали инициативу среди своего населения, – что это сделает кыргызский язык более адаптируемым к эпохе интернета, а также поможет местным гражданам быстрее овладеть английским.

Отдельный аргумент, основанный на стремлении к «деколонизации», становится причиной конфронтации между сторонниками этой идеи и защитниками так называемого «Русского мира», продвигаемого в последние годы геополитически активизировавшимся Кремлем.

Кыргызский политолог Эльмира Ногойбаева отметила в Facebook, что изменение алфавита станет «шагом к реальному суверенитету», добавив, что вес исторической миссии теперь лежит на «могучих плечах» Исакова.

Пост Ногойбаевой был в некоторой степени ироничным. При том что сам Исаков – мужчина крупного телосложения, его «алфавитная» инициатива имеет куда меньший политический вес.

Президент Сооронбай Жээнбеков в прошлом году заявил, что не планирует перехода на латиницу в период своего президентства, срок которого завершится в 2023 году. Схожее мнение было им высказано и 16 сентября в ответ на замечание Исакова и вызванные им дискуссии.

Его теперь уже сидящий за решеткой предшественник Алмазбек Атамбаев в бытность президентом сказал даже больше – что латинизация может разделить тюркские нации, а не объединить их, как утверждают сторонники. По его словам, кириллица позволила тюркским народам создать «единую культуру в Евразии».

Оба президента – и действующий, и бывший – неизменно лояльны России, которая почти не высказывалась по этому чувствительному вопросу, а латинизацию в Казахстане назвала внутренним делом страны.

Однако волна комментариев, критикующих эту тенденцию, указывает на то, что Россия явно обеспокоена перспективой потери культурных связей в регионе, который она считает зоной своих исключительных интересов.

Ранее в этом году веб-сайт московской организации «Фонд стратегической культуры» назвал латинизацию в Центральной Азии «инструментом геополитики США». Эта статья стала ответом на публикацию финансируемого Пентагоном веб-сайта «Каравансарай», посвященную латинизации и уменьшению влияния русского языка. Материал Фонда впоследствии перепечатали многие русскоязычные СМИ.

Вслед за выступлением Исакова в парламенте вышла еще одна гневная публикация, на этот раз на сайте московского Информационно-аналитического центра, в котором депутат Алтынбек Сулейманов, затронувший данный вопрос, был обвинен в дешевом популизме в преддверии парламентских выборов в следующем году.

«Главное – разделить людей и создать свою повестку для обсуждения. Ничего, кроме технологии отвлечения внимания от реальных проблем, и привлечения внимания к своей персоне», – пишет автор Сергей Масаулов.

Так или иначе, настоящим препятствием для перехода Кыргызстана на латиницу являются финансовые ограничения. Реализация лингвистической реформы требует больших затрат, и эксперты утверждают, что у Министерства образования есть куда более насущные задачи.

Пока Жээнбеков отмечал празднование первого звонка в построенной «Газпромом» частной школе в Бишкеке, государственная школа в Нарыне встретила новый учебный год в стальных транспортных контейнерах вместо классных помещений. Главное здание нарынской школы, очевидно, находится в аварийном состоянии.

Оптимисты, однако, уверены, что поводов для беспокойства нет.

По их словам, первым делом нужно выбрать новый латинский алфавит для кыргызского языка (объясняя это тем, что 33-буквенная версия советского образца не вписывается в нынешнюю эпоху интернета), затем определиться с тем, как государство будет внедрять новую графику в повседневную жизнь.

Возможно, это и хорошая идея, но избавиться от кириллицы, которая использовалась на протяжении десятилетий, невозможно без команды сверху.