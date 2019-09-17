В Кыргызстане горячо обсуждают переход с кириллицы на латиницу
Однако перспектива практической реализации алфавитной реформы выглядит туманной из-за финансовых и геополитических факторов.
Сделанное под влиянием момента высказывание недавно назначенного министра образования Кыргызстана о возможном изменении кыргызского алфавита вызвало бурные дискуссии в интернете, хотя идея кажется не более чем гипотетической.
11 сентября Каныбек Исаков, отвечая на «экзаменационные» вопросы депутатов при обсуждении в парламенте его кандидатуры на пост министра, поддержал предложение о переходе с кириллицы на латинскую графику.
Тема вызвала оживленную полемику в Facebook, и пользователи быстро разделились на два лагеря – сторонников и противников. Тем временем журналисты вышли на улицы Бишкека, чтобы выяснить отношение общественности к этому вопросу.
Споры о наиболее подходящем алфавите для кыргызского языка продолжались на всем протяжении независимости страны. В досоветский и ранний советский периоды использовалась арабская графика, а в 1928-1940 годах – латиница.
Разговоры снова разгорелись после принятия в прошлом году Нурсултаном Назарбаевым, занимавшим тогда пост президента Казахстана, решения о завершении внедрения латиницы в этой стране к 2025 году.
Узбекистан принял решение о переходе на латиницу еще в 1993 году, однако сегодня, спустя четверть века, процесс кажется законченным лишь наполовину. Хотя уличные вывески в этой стране оформлены латинскими буквами, многие веб-сайты и книги по-прежнему издаются на кириллице.
Сторонники латинизации в Кыргызстане часто используют те же аргументы, с помощью которых власти Казахстана (в том числе Назарбаев) продвигали инициативу среди своего населения, – что это сделает кыргызский язык более адаптируемым к эпохе интернета, а также поможет местным гражданам быстрее овладеть английским.
Отдельный аргумент, основанный на стремлении к «деколонизации», становится причиной конфронтации между сторонниками этой идеи и защитниками так называемого «Русского мира», продвигаемого в последние годы геополитически активизировавшимся Кремлем.
Кыргызский политолог Эльмира Ногойбаева отметила в Facebook, что изменение алфавита станет «шагом к реальному суверенитету», добавив, что вес исторической миссии теперь лежит на «могучих плечах» Исакова.
Пост Ногойбаевой был в некоторой степени ироничным. При том что сам Исаков – мужчина крупного телосложения, его «алфавитная» инициатива имеет куда меньший политический вес.
Президент Сооронбай Жээнбеков в прошлом году заявил, что не планирует перехода на латиницу в период своего президентства, срок которого завершится в 2023 году. Схожее мнение было им высказано и 16 сентября в ответ на замечание Исакова и вызванные им дискуссии.
Его теперь уже сидящий за решеткой предшественник Алмазбек Атамбаев в бытность президентом сказал даже больше – что латинизация может разделить тюркские нации, а не объединить их, как утверждают сторонники. По его словам, кириллица позволила тюркским народам создать «единую культуру в Евразии».
Оба президента – и действующий, и бывший – неизменно лояльны России, которая почти не высказывалась по этому чувствительному вопросу, а латинизацию в Казахстане назвала внутренним делом страны.
Однако волна комментариев, критикующих эту тенденцию, указывает на то, что Россия явно обеспокоена перспективой потери культурных связей в регионе, который она считает зоной своих исключительных интересов.
Ранее в этом году веб-сайт московской организации «Фонд стратегической культуры» назвал латинизацию в Центральной Азии «инструментом геополитики США». Эта статья стала ответом на публикацию финансируемого Пентагоном веб-сайта «Каравансарай», посвященную латинизации и уменьшению влияния русского языка. Материал Фонда впоследствии перепечатали многие русскоязычные СМИ.
Вслед за выступлением Исакова в парламенте вышла еще одна гневная публикация, на этот раз на сайте московского Информационно-аналитического центра, в котором депутат Алтынбек Сулейманов, затронувший данный вопрос, был обвинен в дешевом популизме в преддверии парламентских выборов в следующем году.
«Главное – разделить людей и создать свою повестку для обсуждения. Ничего, кроме технологии отвлечения внимания от реальных проблем, и привлечения внимания к своей персоне», – пишет автор Сергей Масаулов.
Так или иначе, настоящим препятствием для перехода Кыргызстана на латиницу являются финансовые ограничения. Реализация лингвистической реформы требует больших затрат, и эксперты утверждают, что у Министерства образования есть куда более насущные задачи.
Пока Жээнбеков отмечал празднование первого звонка в построенной «Газпромом» частной школе в Бишкеке, государственная школа в Нарыне встретила новый учебный год в стальных транспортных контейнерах вместо классных помещений. Главное здание нарынской школы, очевидно, находится в аварийном состоянии.
Оптимисты, однако, уверены, что поводов для беспокойства нет.
По их словам, первым делом нужно выбрать новый латинский алфавит для кыргызского языка (объясняя это тем, что 33-буквенная версия советского образца не вписывается в нынешнюю эпоху интернета), затем определиться с тем, как государство будет внедрять новую графику в повседневную жизнь.
Возможно, это и хорошая идея, но избавиться от кириллицы, которая использовалась на протяжении десятилетий, невозможно без команды сверху.
Крис Риклтон является независимым журналистом, специализирующимся на освещении центральноазиатских событий.
Подписывайтесь на бесплатную еженедельную рассылку Eurasianet (на английском языке).