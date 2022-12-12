В Кыргызстане с сомнением и уверенностью встречают демографический бум

Пару месяцев назад президент Кыргызстана позвонил семье из расположенного на юге города Кызыл-Кия, чтобы поздравить их с рождением четвертого ребенка и предложил для него имя: Жакшылык, что в переводе с кыргызского означает «добро».

«Чтобы его рождение принесло много добра стране», – сказал Садыр Жапаров гордым родителям.

Жакшылык не обычный ребенок. По официальным данным, он стал 7-миллионным гражданином страны.

Кыргызстан – одна из стран с самым быстрорастущим населением в Азии. По темпам роста его опережают только Пакистан, Афганистан, Таджикистан и Йемен. По данным Национального статистического комитета, численность населения страны ежегодно увеличивается на 2,1 процента.

С такими темпами роста только за последние семь лет общая численность населения выросла на 1 миллион человек. Для сравнения, ранее чтобы население выросло с 5 до 6 миллионов человек потребовалось 13 лет: с 2002 по 2015 год.

Средний уровень рождаемости в Кыргызстане составляет около трех детей на одну женщину, что приводит к рождению около 160 тысяч детей в год. Это несколько выше среднемирового показателя в 2,4 рождения на одну женщину.

Рост численности населения в некоторой степени уравновешивают смертность и миграция за пределы страны. Ежегодно в стране становится на 120 тысяч человек больше. По прогнозам экспертов, тенденция роста населения сохранится до 2050 года.

Хорошая ли это новость?

В мире существуют различные мнения относительно того, хорошо это или плохо, что людей становится все больше. Одни считают, что на фоне быстрого прироста населения становится сложнее сдерживать или снижать уровень бедности и экологический ущерб. Другие считают, что способность развивающихся стран увеличить долю трудоспособного населения является залогом их процветания. В Кыргызстане преобладает последняя точка зрения.

«Если страна может поддерживать такой уровень естественного прироста, то она может надеяться на демографический бонус в виду большого числа экономически активного населения», – сказал Eurasianet.org Бактыбек Кайназаров, программный аналитик Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Однако извлечь выгоду из растущего числа экономически активных граждан легче сказать, чем сделать. И пока не ясно, есть ли у государства возможности и ресурсы для использования демографических дивидендов, которые может принести растущее молодое население.

Трудности, с которыми сталкивается система образования, отчетливо свидетельствуют о проблемах, которые ждут страну. 1 431 детский сад в стране покрывает потребности лишь четверти детей дошкольного возраста. Стране требуется как минимум еще 1 800 детских садов.

Такая же картина и со школьным образованием. Кыргызстану необходимо построить около 670 дополнительных школ, чтобы удовлетворить текущий спрос.

«Чем больше рождается детей, тем больше государство должно инвестировать в образование», – сказал Кайназаров.

Эксперт в области образования Екатерина Касымова утверждает, что для решения этой проблемы властям Кыргызстана необходимо радикально пересмотреть порядок финансирования образования. Список возможных решений должен включать обязательное финансирование школ из расчета на каждого ребенка вместо составления произвольных бюджетов и введение системы ваучеров, которая позволит семьям получать деньги для зачисления своих детей в частные учебные заведения.

«Все проблемы с инфраструктурой и переполненными школами будут решены, потому что бизнес будет заинтересован в инвестировании в образовательные проекты», – сказала Eurasianet.org Касымова.

Здравоохранение – еще одна сфера, нуждающаяся в серьезных реформах и инвестициях.

«Не хватает педиатров и специализированных детских больниц», – сказал Eurasianet.org консультант по здравоохранению Эрмек Исмаилов.

В Бишкеке, где сегодня проживает более 1 миллиона человек, есть только две детские больницы. А в столице должны обслуживаться не только ее жители, так как зачастую нуждающиеся в лечении граждане приезжают в Бишкек из регионов, где уровень предоставления медицинских услуг остается низким.

По словам Исмаилова, властям необходимо разработать профилактическую программу, в рамках которой люди могли бы проходить регулярные ежегодные осмотры, чтобы снизить нагрузку на систему.

Проблемы гендерного равенства и планирования семьи являются серьезными факторами, препятствующими получению демографических дивидендов и экономическому росту.

В Кыргызстане при планировании семьи все еще сохраняется так называемая «стоп-модель», когда женщины рожают сразу после заключения брака и с небольшими интервалами – менее 36 месяцев или около того. Это негативно сказывается на здоровье как детей, так и матерей, предупреждают эксперты. А выполнение материнских обязанностей на протяжении многих лет зачастую не позволяет женщинам работать на критически важном этапе их жизни.

По словам Кайназарова, не менее половины женщин Кыргызстана в возрасте от 18 до 30 лет «рожают и остаются сидеть дома в том возрасте, когда они могут быть наиболее экономически продуктивны».

Кыргызстан – молодое государство. Средний возраст жителей страны составляет 27,9 лет. Молодежь в возрасте от 14 до 28 лет составляет около 25 процентов населения. Доля граждан в предыдущей возрастной категории составляет 34 процента от общей численности населения. Кайназаров считает, что первоочередная задача государства – направить энергию молодых людей на рост и развитие.

«Мы часто говорим о молодежи как о стратегическом ресурсе, поэтому мы должны действовать соответствующим образом и поддерживать их, дать им почувствовать, что их слышат, и привлекать их к принятию решений», – сказал он.

Трудовая миграция до сих пор помогала смягчить экономическое давление, но эксперты предостерегают: не стоит далее полагаться на этот способ решения проблемы.

Экономист Александр Авдеев предсказывает, что «в долгосрочной перспективе увеличиваются риски экономических и социальных потерь за счет недополучения отчислений и взносов в национальные фонды социальной защиты и развития».

В Кыргызстане никогда не проводилось какой-либо целенаправленной демографической политики. Его социальная и экономическая политика, как правило, существовали независимо от демографической ситуации и прогнозов.

Но в ближайшее время все может измениться.

С 2021 года Департамент стратегического развития и планирования (подразделение, действующее под руководством администрации президента) разрабатывает проект, известный как Концепция демографической политики до 2040 года, работа над которой должна быть завершена в этом месяце.

Глава ведомства Аскат Беков отметил, что принятие концепции «запустит в стране на системном уровне процесс подготовки стратегических документов».

Планируется учитывать демографический фактор в «областях экономики, образования, репродуктивного здоровья, планирования семьи, молодежи, миграции и гендерного равенства», сказал Беков на конференции в августе 2021 года.

Однако в стране царит оптимизм. По словам социолога Самара Сыргабаева, люди в Кыргызстане питают «иррациональную надежду на светлое будущее». Опросы показывают, что до 90 процентов респондентов настроены оптимистично в долгосрочной перспективе.

Руководству страны следует использовать эти позитивные настроения.

«Факт наличия у нас большого числа молодых людей должен восприниматься нами как преимущество, а не только как проблема», – сказал Кайназаров.