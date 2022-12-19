В Нагорном Карабахе иссякают запасы на фоне продолжающейся блокады

На центральном рынке Степанакерта громоздятся ящики сухофруктов и орехов; жизнерадостные покупатели торгуются, покупая пучки редиски и зеленого лука, привезенные с близлежащих ферм. Однако это совсем не похоже на обычное воскресенье в Нагорном Карабахе.

«Кое-какие свежие продукты есть, — сказал Eurasianet.org по телефону один из местных жителей, — но полки с яйцами и другими товарами, которые обычно привозят из Армении, теперь стоят пустыми». Тем временем в рыночных ларьках жарят партии женгялов хаца — лепешек с начинкой из трав, которые традиционно готовят из имеющихся продуктов в периоды голода и войн.

Уже восьмой день перекрыта единственная дорога, ведущая в этот отколовшийся от Азербайджана регион и из него, и запасы товаров первой необходимости начинают иссякать. Утром 12 декабря десятки самозваных экологических активистов из Азербайджана прорвали заграждения, устроили акцию протеста в Лачинском коридоре и разбили там палатки. Последовавшее за этим противостояние остановило поставки продуктов и лекарств, по сути дела отрезав десятки тысяч жителей Карабаха от внешнего мира.

«Не пропускают никакие машины, в том числе перевозящие продовольствие и медицинские материалы, — сказал Eurasianet.org Артак Бегларян, советник главы правительства самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики. — У нас нет вертолетов, да и азербайджанская сторона грозит сбивать любые летательные аппараты, так что снабжение по воздуху — тоже не вариант. Каждый день гуманитарная катастрофа все более усугубляется».

Ашот Габриэлян, учитель из нагорно-карабахского села Колхозашен, оказался в числе тех, кто остался по другую сторону блокады. Он ездил по Лачинскому коридору в Ереван, чтобы встретиться с родными и друзьями, а теперь не может вернуться домой. «Я скучаю по дому сильнее, чем когда-либо, и беспокоюсь о семье и учениках, — говорит он. — Обычно люди, которые там живут, бывают сильными и смелыми, но даже если они редко жалуются, все равно видно, что они встревожены. Паники не было, но люди бросились запасать продукты, а теперь не могу найти горючего для своих автомобилей».

Как сообщалось, 13 декабря также была прервана подача природного газа в Карабах; при этом приближаются морозы. Местные чиновники утверждали, что этот шаг равнозначен энергетической блокаде, но азербайджанская государственная газовая компания Azeriqaz объясняла перебои холодной погодой и утверждала, что ремонтные работы уже ведутся. Три дня спустя подача топлива возобновилась.

Несмотря на несколько раз появлявшиеся в последние дни сообщения о том, что вскоре ожидается и открытие дороги, блокада продолжается без перерывов. В появляющихся в социальных сетях видеорепортажах с места событий видно, как протестующие время от времени отходят в сторону, пропуская российские военные конвои, но Бегларян говорит, что миротворцы не привозят никакой гуманитарной помощи, а переговоры с международными НПО пока не привели к реальным действиям по облегчению положения местных жителей.

С тех пор видели, как по коридору проехали несколько автомобилей Международного Красного Креста, а 19 декабря Министерство иностранных дел Азербайджана выпустило заявление, в котором утверждается, что гуманитарные нужды будут удовлетворены, а разговоры о полной блокаде называются «фейковыми новостями».

Айхан Гаджизаде: Вопреки дезинформации о «блокаде», автомобили @МККК и машины скорой помощи из #Армении свободно проезжают по #Лачинской дороге. Не говоря уже о многочисленных случаях проезда по дороге по несколько раз каждый день. Заявления о блокаде — это фейковые новости!

Нагорный Карабах находится внутри международно признанных границ Азербайджана, но со времен войны 1990-х годов, произошедшей в период распада Советского союза, контролируется армянами, составляющими большинство его населения. Во время 44-дневной войны 2020 года здесь шли ожесточенные бои. Вооруженные силы Азербайджана при поддержке союзной Турции сумели отвоевать около трех четвертей той территории, которую они уступили в 1990-х годах, в результате чего под контролем карабахских армян остались только столица территории Степанакерт и несколько окружающих ее городков и сел.

В рамках заключенного при посредничестве Москвы соглашения о прекращении огня в регионе были развернуты российские миротворцы, которые должны были удерживать ситуацию под контролем и регулировать движение по Лачинскому коридору. Однако сейчас, когда внимание Кремля отвлечено все более катастрофическим ходом войны в Украине, их способность поддерживать статус-кво, по-видимому, быстро сходит на нет.

Протесты в Лачинском коридоре начались якобы из-за сообщений о том, что карабахские армяне «незаконно» добывают золото на местных рудниках и не соглашаются на проверку экологических последствий этой деятельности. Однако расследование, проведенное РСЕ/РС, обнаружило, что среди демонстрантов очень мало — или вовсе нет — людей, ранее относившихся к числу экологических активистов. Природоохранные лозунги уступили место националистическим; на фотографиях видно, как некоторые протестующие демонстрируют символический жест турецкой националистической организации «Серые волки».

Несколько иностранных государств осудили блокаду, давая понять, что считают этот кризис намеренно организованным Азербайджаном. «Перекрытие Лачинского коридора имеет тяжелые гуманитарные последствия и отбрасывает назад мирный процесс, — сказал в заявлении от 13 декабря пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. — Мы призываем правительство Азербайджана восстановить свободное движение по коридору. Путь вперед лежит через переговоры».

В то же время Евросоюз, который этим летом заключил с Баку соглашение об увеличении поставок энергоносителей из этого богатого газом южно-кавказского государства, потребовал от его властей прекратить продолжающиеся «бедствия местного населения» и вновь заявил о необходимости «диалога и консультаций со всеми заинтересованными сторонами».

Однако, несмотря на предыдущие утверждения как Еревана, так и Баку о том, что долгожданное мирное соглашение может быть достигнуто к концу этого года, надежды на это ослабли. В конце ноября один высокопоставленный азербайджанский чиновник сказал Eurasianet.org, что «дипломатические возможности почти исчерпаны», и намекнул, что азербайджанская сторона может использовать давление на Лачинский коридор, чтобы добиться выполнения своих требований.

«Проблема с армянской стороной состоит в том, что они вечно хотят все откладывать, — сказал Фарид Шафиев, бывший азербайджанский дипломат, возглавляющий сейчас бакинский Центр анализа международных отношений, имея в виду тридцать лет переговоров при посредничестве Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые так и не смогли привести к разрешению конфликта. — Теперь они хотят отложить подписание мирного договора до будущего года. Это не в наших интересах, и мы используем имеющуюся динамику».

Азербайджан отрицает, что намеренно заблокировал шоссе, и утверждает, что движение остановили не протестующие, а российские миротворцы. Но государственные СМИ и официальные представители властей неоднократно связывали нынешнее противостояние с утверждениями о том, что армяне перевозят по коридору природные ресурсы и военное оборудование, в том числе мины.

Баку также увязывает статус этой дороги со статусом предложенного Зангезурского коридора, 35-километровой полосы земли вдоль южной границы Армении, которую Азербайджан хочет использовать для освобожденного от таможенных проверок сообщения со своим эксклавом в Нахичевани. Ереван утверждает, что соглашение о прекращении огня 2020 года этого не требует, а армянская сторона согласилась лишь открыть границы для транспорта из соседней страны. «Должны быть удовлетворены наши частичные требования: передача контроля над этими золотыми рудниками и предоставление контроля над военным движением через Лачин», — сказал Шафиев.

Однако пока что многие карабахские армяне не собираются уступать. «Мы живем как в клетке — люди бегают по городу в поисках лекарств, а молодые матери помогают друг другу добывать еду для младенцев», — говорит Гая Саркисян, 28-летняя офисная служащая из Степанакерта.

По ее словам, недовольство нарастает — но оно в значительной части направлено против Азербайджана и российских миротворцев, которые, как говорят местные жители, не обеспечивают им достаточной защиты. «Может быть, все это делается, чтобы Москва перестала быть нашим союзником? Может, это часть азербайджанского плана? Здесь все время задают такие вопросы. И мы не можем позволить себе неправильные ответы, потому что это игра с высокими ставками, и держаться на несколько ходов впереди — единственный способ выжить».