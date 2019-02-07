В новой книге утверждается, что Карабах – центр международной преступности

В вышедшей недавно книге утверждается, что Нагорный Карабах является международным центром торговли наркотиками и оружием, а также перевозки нелегальных мигрантов. Но непонятное происхождение книги и выдвигаемые в ней обвинения, которым трудно найти подтверждение, указывают на то, что ее публикация является попыткой распространения в международных СМИ черного пиара, направленного против Карабаха и армянских сил, которые его контролируют.

Книга под названием «Нарко-Карабах» увидела свет в январе. Ее представили как плод длительных журналистских расследований в Карабахе, признаваемом международным сообществом частью Азербайджана, но со времен войны в начале 1990-х годов находящемся под контролем состоящих из этнических армян сил. В книге делается вывод, что Карабах «сегодня является рассадником другой формы войны – ширящейся глобальной эпидемии опиатов, торговли людьми и секс-торговли, а также перевалочным пунктом нелегальной торговли оружием, питающей конфликты в каждой проблемной точке мира».

В качестве доказательства в книге приводится ряд докладов, подготовленных иностранными правительствами, НКО и журналистами, но в этих документах часто говорится совсем не то, что утверждается в книге. Информация из этих источников дополняется собственными, часто сомнительными, наблюдениями автора. В одной из глав автор утверждает, что наткнулся на члена де-факто парламента Нагорного Карабаха, когда тот оказывал покровительство открыто действующему рынку проституции.

Происхождение книги остается загадкой, а некоторые ее части вызывают подозрения. Автор опубликовал ее под псевдонимом Гарольд Кейн «из опасений за свою безопасность». Кейн утверждает, что сбор информации для книги занял 18 месяцев, в течение которых он совершил поездки в Мадрид, Москву, Доху, Бейрут, Париж, Вашингтон, Софию, Баку, Стамбул, Кабул и Тбилиси, а также многократно посетил Ереван и Степанакерт. Но неясно, кто финансировал столь обширное исследование и такое число поездок: книгу можно скачать бесплатно с качественно разработанного веб-сайта (согласно информации на сайте, экземпляры книги в твердой обложке поступят в продажу в феврале). Информация о регистрации сайта также скрыта.

На обложке книги утверждается, что ее верстка осуществлялась на типографии «Simon Willis» в Ньюбери (Великобритания), но при поиске в британском правительственном каталоге такую типографию найти не удалось ни в Ньюбери, ни в остальной части страны. Eurasianet.org отправил запросы на аккаут книги в Twitter, а также на адрес электронной почты Кейна, указанной в рекламных материалах о книге, но к моменту публикации данной статьи не получил ответа.

Книга предназначена для международной аудитории, и в ее аккаунте в Twitter постоянно включаются теги таких международных СМИ и организаций, как «Си-эн-эн», «Би-би-си», «Форин полиси» и «Хьюман райтс вотч». Но пока книге не удается добиться особых результатов, и пишут о ней и содержащихся в ней утверждениях только азербайджанские проправительственные СМИ.

Примечательно, что первым подписчиком аккаунта книги в Twitter был Турал Ганджалиев, недавно назначенный главой азербайджанского правительственного образования, представляющего интересы вынужденных покинуть Карабах азербайджанцев. Ганджалиев также лайкнул некоторые из постов, размещенных в этом аккаунте. Он не ответил на вопросы Eurasianet.org об этой книге.

Книга появилась в деликатный момент – на фоне возобновления переговоров между Арменией и Азербайджаном по поводу Карабаха. Она была опубликована через пять дней после встречи министров иностранных дел двух стран, после которой они сделали беспрецедентное заявление о договоренности «готовить население к миру».