Кавказ, Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения

В новой книге утверждается, что Карабах – центр международной преступности

Но из-за непонятного происхождения книги «Нарко-Карабах» и содержащихся в ней неправдоподобных утверждений она больше похожа на инструмент черного пиара.

Джошуа Кучера Feb 7, 2019
Обложка новой книги (или инструмента черного пиара), опубликованной при загадочных обстоятельствах. Обложка новой книги (или инструмента черного пиара), опубликованной при загадочных обстоятельствах.

В вышедшей недавно книге утверждается, что Нагорный Карабах является международным центром торговли наркотиками и оружием, а также перевозки нелегальных мигрантов. Но непонятное происхождение книги и выдвигаемые в ней обвинения, которым трудно найти подтверждение, указывают на то, что ее публикация является попыткой распространения в международных СМИ черного пиара, направленного против Карабаха и армянских сил, которые его контролируют.

Книга под названием «Нарко-Карабах» увидела свет в январе. Ее представили как плод длительных журналистских расследований в Карабахе, признаваемом международным сообществом частью Азербайджана, но со времен войны в начале 1990-х годов находящемся под контролем состоящих из этнических армян сил. В книге делается вывод, что Карабах «сегодня является рассадником другой формы войны – ширящейся глобальной эпидемии опиатов, торговли людьми и секс-торговли, а также перевалочным пунктом нелегальной торговли оружием, питающей конфликты в каждой проблемной точке мира».

В качестве доказательства в книге приводится ряд докладов, подготовленных иностранными правительствами, НКО и журналистами, но в этих документах часто говорится совсем не то, что утверждается в книге. Информация из этих источников дополняется собственными, часто сомнительными, наблюдениями автора. В одной из глав автор утверждает, что наткнулся на члена де-факто парламента Нагорного Карабаха, когда тот оказывал покровительство открыто действующему рынку проституции.

Происхождение книги остается загадкой, а некоторые ее части вызывают подозрения. Автор опубликовал ее под псевдонимом Гарольд Кейн «из опасений за свою безопасность». Кейн утверждает, что сбор информации для книги занял 18 месяцев, в течение которых он совершил поездки в Мадрид, Москву, Доху, Бейрут, Париж, Вашингтон, Софию, Баку, Стамбул, Кабул и Тбилиси, а также многократно посетил Ереван и Степанакерт. Но неясно, кто финансировал столь обширное исследование и такое число поездок: книгу можно скачать бесплатно с качественно разработанного веб-сайта (согласно информации на сайте, экземпляры книги в твердой обложке поступят в продажу в феврале). Информация о регистрации сайта также скрыта.

На обложке книги утверждается, что ее верстка осуществлялась на типографии «Simon Willis» в Ньюбери (Великобритания), но при поиске в британском правительственном каталоге такую типографию найти не удалось ни в Ньюбери, ни в остальной части страны. Eurasianet.org отправил запросы на аккаут книги в Twitter, а также на адрес электронной почты Кейна, указанной в рекламных материалах о книге, но к моменту публикации данной статьи не получил ответа.

Книга предназначена для международной аудитории, и в ее аккаунте в Twitter постоянно включаются теги таких международных СМИ и организаций, как «Си-эн-эн», «Би-би-си», «Форин полиси» и «Хьюман райтс вотч». Но пока книге не удается добиться особых результатов, и пишут о ней и содержащихся в ней утверждениях только азербайджанские проправительственные СМИ.

Примечательно, что первым подписчиком аккаунта книги в Twitter был Турал Ганджалиев, недавно назначенный главой азербайджанского правительственного образования, представляющего интересы вынужденных покинуть Карабах азербайджанцев. Ганджалиев также лайкнул некоторые из постов, размещенных в этом аккаунте. Он не ответил на вопросы Eurasianet.org об этой книге.

Книга появилась в деликатный момент – на фоне возобновления переговоров между Арменией и Азербайджаном по поводу Карабаха. Она была опубликована через пять дней после встречи министров иностранных дел двух стран, после которой они сделали беспрецедентное заявление о договоренности «готовить население к миру».

Джошуа Кучера — редактор Eurasianet.org по Турции и Кавказу, а также автор блога The Bug Pit.

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