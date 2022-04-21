В переговорах по Карабаху наблюдается прогресс, но Азербайджан хранит молчание

На фоне быстрого продвижения дипломатических переговоров между Арменией и Азербайджаном и поступающих из Еревана сигналов о готовности к значительным уступкам Баку не спешит раскрывать свои карты.

В последние недели армянские официальные представители старались перевести внимание с сохранения Арменией контроля над Нагорным Карабахом — территорией, вокруг которой уже несколько десятилетий продолжается конфликт, — на права и безопасность этнических армян, живущих в Карабахе.

Эти уступки, по-видимому, предполагают, что Баку предложит взамен некоторые меры, которые обеспечат армянам Карабаха гарантии мирной жизни и защиты их прав.

Однако в чем именно могут состоять такие меры, неясно. Если армяне яростно спорят по этой теме, то из Баку не поступает никакой внятной реакции. По большей части правительство просто повторяет формулировку своей позиции: конфликт был разрешен в результате войны 2020 года, а Карабах является частью Азербайджана.

В речи, с которой выступил 12 апреля президент Ильхам Алиев, содержалась положительная оценка поступающих из Еревана сигналов о готовности Армении рассматривать недавно предложенный план из пяти пунктов, самый важный из которых предусматривает взаимное признание сторонами территориальной целостности друг друга. По сути дела, это означало бы, что Армения признает суверенитет Азербайджана над Карабахом, который международное сообщество считает частью Азербайджана.

«Таким образом, территориальная целостность Азербайджана принимается, и Армения отказывается от территориальных претензий к Азербайджану. То есть, если эти пять принципов принимаются — это подтвердилось на апрельской встрече, — то данные вопросы являются составной частью этих 5 принципов, — сказал Алиев, ссылаясь на свою встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшуюся 6 апреля в Брюсселе. — Это очень позитивный факт и, считаю, основное условие для нормализации двусторонних связей». Однако он ничего не сказал о том, какого рода гарантии безопасности могут быть предоставлены карабахским армянам.

До войны 2020 года Алиев предлагал армянам Карабаха «самый высокий из возможных уровней автономии». Однако после начала войны это предложение было отозвано; и он, и другие официальные лица стали говорить, что армяне могут получить в лучшем случае «культурную автономию», что, по-видимому, подразумевало нечто вроде школ и СМИ на армянском языке.

О политической автономии речи больше не идет, сказал Алиев.

«Статус ушел к черту, провалился, разлетелся в пух и прах, нет его и не будет. Пока я являюсь президентом, не будет», — заявил президент в ноябре 2020 года той же в речи, в которой провозгласил победу Азербайджана в войне.

С тех пор официальные представители Азербайджана неоднократно говорили, что карабахские армяне — это обычные граждане их страны с теми же правами, что и у других граждан.

В октябре 2021 года поддерживающий правительство депутат парламента Захид Орудж сообщил, что правительство готовит официальный план интеграции карабахских армян в азербайджанское общество. «Но все это зависит от того, примут ли армяне азербайджанское гражданство, а также сосуществование [с азербайджанцами] и интеграцию», — сказал он в то время в интервью РСЕ/РС. С тех пор новых сообщений об этом плане не поступало.

15 апреля на государственном новостном сайте AzerNews появилась статья под заголовком «Перенастройка логики Армении: переоценка статуса. Что изменилось?», одно из немногих публичных обсуждений недавних изменений позиции Армении.

В статье высказывается предположение, что, поскольку «Ереван уже пришел к признанию территориальной целостности Азербайджана, в том числе и в отношении Карабаха», может существовать «новая интерпретация» предъявляемых Арменией требований о правах этнических армян в Карабахе.

Однако подробности такой новой интерпретации не раскрываются, а в заключение говорится: «[Армения] увидит, что вопрос о статусе — пережиток прошедшей эпохи, который не может иметь никакой практической ценности с точки зрения современных потребностей и должен быть отправлен на переполненную свалку истории».

Алиев вряд ли согласится на что-либо большее, чем предложенная ранее культурная автономия, говорит политический аналитик Шахин Джафарли. «Я не думаю, что международное сообщество заставляет Азербайджан предоставить Карабаху политическую автономию», — сказал он Eurasianet.org.

Поскольку Азербайджан имеет на переговорах более сильную позицию, политическая автономия, по-видимому, не рассматривается, говорит живущий в Великобритании азербайджанский аналитик Фуад Шахбазов. Скорее речь может идти о «культурной автономии и, возможно, некоторых других привилегиях», а также о мерах по обеспечению физической безопасности, сказал он Eurasianet.org. «Азербайджану нетрудно выполнить требование Армении о гарантиях безопасности для карабахских армян».

Если Азербайджан и предоставит армянам Карабаха какой-либо особый статус, это, вероятно, произойдет после согласования некоторых других мер, говорит живущий в Швеции азербайджанский аналитик Кямал Макили-Алиев. В пакет таких мер могут входить «письменное признание территориальной целостности, обычное в таких случаях взаимное соглашение о неприменении силы, обеспечение безопасности карабахских армян силами российских миротворцев (до тех пор, пока они будут нужны), политическая автономия Карабаха (которая может принимать разные формы в зависимости от результатов переговоров) и возвращение всех беженцев и внутренних перемещенных лиц», — сказал Макили-Алиев в интервью Eurasianet.org по электронной почте.