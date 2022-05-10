В поисках замены российскому газу Европа обращается к Азербайджану

У Азербайджана полно потенциальных покупателей на газ, но нет трубопроводов для его доставки. (Фото: BOTAŞ)

В прошлом месяце Москва остановила поставки газа в два «недружественных государства», не поддавшихся ее нажиму и отказавшихся платить в рублях, — Болгарию и Польшу.

Теперь Балканы ищут альтернативных поставщиков. Один из самых вероятных кандидатов на эту роль — Азербайджан. Но сможет ли эта кавказская страна обеспечить необходимые поставки и когда именно?

Болгария утверждает, что не ожидает дефицита. Перед вторжением России в Украину, вызвавшем потрясения на европейских рынках энергоносителей, София заключила договор о ежегодном импорте 1 миллиарда кубометров (млрд м3) азербайджанского газа по Южному газотранспортному коридору (ЮГК) — системе трубопроводов, проходящей по территории Турции и Греции. В ней используются уже существующие трубопроводы; кроме того, в этом году должно быть завершено создание второй, новой линии.

На то, что азербайджанский газ поможет заменить импорт из России, рассчитывает и Сербия, но ей придется подождать. Поставки будут осуществляться через Болгарию, по трубопроводу, строящемуся на средства ЕС в соответствии с соглашением от 2018 года; его сооружение, наконец начавшееся в начале этого года, планируется завершить к октябрю 2023-го.

Спрос на газ в обеих этих странах сравнительно невысок: от 3 до 3,5 млрд м3 в год в Болгарии и около 2,7 млрд м3 в год в Сербии. Но сейчас Азербайджан может поставлять по ЮГК на Балканы не более 10 млрд м3 в год. Бóльшая часть газа, поступающего по ЮГК, предназначена для дальнейшей передачи через Грецию, Албанию и Адриатическое море в Италию и страны Центральной Европы, которые также будут искать новые источники, если Москва, как угрожает, действительно закроет свои газовые краны.

Часть этого растущего спроса может быть удовлетворена за счет сжиженного природного газа (СПГ), перевозимого на морских судах, но, очевидно, получить весь необходимый газ смогут не все страны.

Сейчас рассматривается одна возможность быстрого увеличения объемов азербайджанского экспорта, но потенциальный объем этого увеличения не будет большим: компания BP, входящая в число акционеров ЮГК, сообщила Eurasianet.org о ведущихся разработках способов «оптимизации» трубопроводной системы ЮГК для увеличения ее пропускной способности на 1 млрд м3 в год.

Чтобы Азербайджан начал удовлетворять этот внезапно возникший спрос, от различных консорциумов (которым принадлежат каспийские месторождения этой страны, а также три трубопровода, входящие в состав ЮГК) потребуются миллиардные инвестиции, необходимые для увеличения как объемов добычи, так и пропускной способности газопроводов.

Азербайджанская государственная нефтегазовая компания SOCAR — владеющая акциями как азербайджанских месторождений, так и ЮГК, — утверждает, что в этом году ожидается решение об удвоении экспортной пропускной способности самого западного сегмента ЮГК: она должна возрасти до 20 млрд м3 в год.

Однако неясно, откуда возьмется весь этот дополнительный газ.

Компания BP уже давно предупреждает, что увеличение добычи на месторождении Шах-Дениз, дающего сейчас весь газ, экспортируемый Азербайджаном, не обеспечит использования увеличенной мощности ЮГК.

Как утверждает BP, большее значение имеют незадействованные запасы, имеющиеся в районе нефтяного месторождения Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ). Именно из этого месторождения, которое разрабатывает BP, поступает основная часть нефти, идущей из Азербайджана на экспорт. В соответствии с действующим соглашением об уровнях добычи, которое компания заключила с Баку, весь газ, полученный на этом месторождении, либо закачивают обратно для увеличения добычи нефти, либо бесплатно передают SOCAR для поставок азербайджанским потребителям.

Разработка газового потенциала АЧГ потребует от консорциума, которому принадлежит месторождение, крупных инвестиций, а для этого, в свою очередь, понадобится изменить соглашение об уровнях добычи.

Даже в самом благоприятном случае добыча начнется только через несколько лет — что мало поможет в преодолении созданного Россией газового кризиса.

Более дешевый вариант

Отраслевые специалисты рассматривают еще одно возможное решение, которое не требует создания новой инфраструктуры.

В декабре прошлого года Азербайджан заключил с Туркменистаном соглашение об обмене природного газа. В соответствии с этим планом центральноазиатская страна должна поставлять на северо-восток Ирана до 2 млрд м3 газа в год, а Иран — отдавать Азербайджану такое же количество газа с северо-запада страны, что позволит Баку удовлетворять внутренний спрос.

Объем этого обменного соглашения можно увеличить до 6 млрд м3 в год и переправлять излишки газа в Турцию и далее в Европу, говорит Джон Робертс, аналитик Атлантического совета по вопросам энергетики.

«Существующая в Турции система транзитных газопроводов имеет незадействованные мощности порядка 4–5 млрд м3 в год. Их можно было бы использовать для транспортировки излишков газа в Европу», — объяснил Робертс.

Хотя это не очень большой объем, он мог бы обеспечить потребности некоторых балканских государств. Важнее всего то, что это решение отличается технической простотой и может быть быстро реализовано.

Помимо излишков пропускной способности в турецкой газопроводной системе есть два отдельных экспортных трубопровода: один идет в Болгарию, а второй, большей мощности, в Грецию. В отличие от трубопроводов Южного газотранспортного коридора, которые работают на полную мощность и требуют физического расширения, у этих двух есть свободные мощности.

Болгарский трубопровод можно было бы использовать только летом, когда спрос на турецкий газ становится ниже, объяснил Ариф Актюрк, бывший глава отдела закупок газа турецкой государственной трубопроводной компании BOTAŞ. Зато трубопровод, идущий в Грецию, «имеет массу свободной пропускной способности и может использоваться круглый год», — сказал Актюрк, добавив, что переправленный по нему газ может затем поставляться из Греции на Балканы.