В преддверии визита своего президента Украина экстрадирует критика правительства Азербайджана

Украина депортировала критика азербайджанского правительства обратно в Азербайджан за несколько дней до официального визита ее президента Владимира Зеленского в Баку. Экстрадиция стала успехом азербайджанской кампании по подавлению политической оппозиции за рубежом.

14 декабря Государственная миграционная служба Азербайджана объявила, что Эльвин Исаев был арестован в Баку и что двумя днями ранее его депортировали «за нарушение миграционного законодательства Украины». Было не совсем ясно, в чем именно его обвиняют в Азербайджане. Миграционная служба заявила, что он сдался добровольно.

16 декабря Зеленский прибыл в Баку для переговоров со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и другими официальными лицами.

Исаев жил в России с 1990-х годов и только недавно переехал в Украину. В сентябре Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия не может депортировать Исаева в Азербайджан, после того как его адвокаты заявили, что на родине ему угрожает опасность. Россия последовала этому предписанию, но, тем не менее, вскоре после этого Исаев переехал в Украину. Некоторые из его соратников сообщили, что оттуда он надеялся получить убежище в Европейском Союзе.

Исаев является представителем малоизученного, квазиоппозиционного мира азербайджанцев, которые живут за границей и критикуют как правительство, так и более традиционную оппозицию, и которых часто обвиняют в связях с правительством. Исаев больше всего известен своими грубыми выпадами против правящей семьи (в частности, первой леди и первого вице-президента Мехрибан Алиевой), а также других активистов оппозиции. Он часто сотрудничал с другой, еще более известной оппозиционной фигурой – живущим в Великобритании Гурбаном Мамедовым.

«Исаев известен скандальными видеороликами в социальных сетях, в которых содержатся серьезные обвинения в адрес азербайджанских властей и политиков, не подкрепленные конкретными доказательствами», – сообщает независимое азербайджанское информационное агентство Turan.

В сообществе азербайджанских политических беглецов, разрываемом внутренними распрями, ходят разные слухи об истинных целях Исаева, и его арест и депортация мало у кого вызвали сочувствие.

За непродолжительное время пребывания в Украине друзей у Исаева не прибавилось, особенно когда стало известно, что он является сторонником поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины.

Тем не менее, из-за времени депортации – за четыре дня до визита Зеленского – многие считают произошедшее неподобающей сделкой. Одна из правозащитных организаций – Харьковская правозащитная группа – отметила, что, возможно, имели место правонарушения в связи с присутствием Исаева в стране. При этом организация подчеркнула, что «ни этот факт, ни его взгляды на агрессию России против Украины, которые большинство из нас не разделяют, никоим образом не могут отрицать тот факт, что ЕСПЧ постановил не осуществлять депортацию в Азербайджан, где он может столкнуться с пытками и жестоким обращением. Это должно было относиться и к Украине, но это было проигнорировано».

Украинский активист Максим Эристави отметил, что, хотя в истории Украины было немало таких депортаций, Зеленский недавно пообещал, что Украина станет убежищем для иностранных диссидентов.

«Мы предоставим гражданство Украины представителям всех стран, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов», – заявил Зеленский в апреле. В августе он подписал указ, упрощающий процедуру получения российскими диссидентами украинского гражданства.

По мнению Эристави, именно из-за этого случай с Исаевым «особенный и еще более возмутительный».

«Его депортировали сразу после того, как новый президент Украины @ZelenskyyUa объявил о политике открытых дверей для иностранных диссидентов. Кроме того, это произошло прямо перед предстоящей встречей с азербайджанским диктатором @presidentaz… даже Кремль соблюдает международное право в деле Исаева, украинское же правительство @ZelenskyyUa не стало утруждаться», – написал в Twitter Эристави.