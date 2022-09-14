В преддверии встречи с Путиным Китай предостерегает от вмешательства в дела Казахстана

Хорошо иметь друзей: Си в гостях у Токаева. (Фото: правительство Казахстана)

Президент Китая Си Цзиньпин начал поездку по Центральной Азии с недвусмысленного заявления о поддержке территориальной целостности первой страны, которую он посетил, — Казахстана.

Это заявление Пекина, прозвучавшее весьма решительно, было сделано перед самой встречей Си с президентом России Владимиром Путиным, назначенной на эту неделю, — разговором с глазу на глаз, за которым пристально следит весь мир.

Казахстан, союзник России, был потрясен организованным Кремлем вторжением в Украину. В то же время ему пришлось отвечать на воинственные заявления российских националистов, возмущенных вероломной, по их мнению, позицией Казахстана относительно этой войны.

После встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым в столице Казахстана Си ясно дал понять, что Пекин не потерпит никаких посягательств на казахстанскую территорию.

«Хотел бы Вас заверить, что Правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном, — цитирует его слова сообщение о встрече, опубликованное по-русски администрацией Токаева. — Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительного поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые Вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела Вашей страны».

Поскольку самая очевидная потенциальная угроза территориальной целостности Казахстана исходит от его северного соседа, России, слова Си кажутся предупреждением Путину — не вмешиваться в дела Центральной Азии, в которой Россия и Китай являются двумя основными геополитическими игроками.

«Визит Си в Казахстан можно считать признаком того, что Пекин видит в Казахстане союзника, а России не следует делать ничего такого, что могло бы повредить союзнику Пекина», — сказал газете South China Morning Post в преддверии государственного визита Си в Казахстан профессор Университета Джорджа Мейсона Марк Кац, специалист по российской внешней политике.

Это первая поездка Си за пределы Китая с января 2020 года — первых дней распространения коронавируса, переросшего впоследствии в пандемию.

Из Казахстана он направляется в соседний Узбекистан, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), союза в области безопасности, в который кроме Китая и России входят четыре государства Центральной Азии, а также Индия и Пакистан.

В кулуарах этого саммита Си должен встретиться с Путиным, на предыдущей встрече с которым — в Пекине, перед самым нападением России на Украину — было провозглашено «безграничное партнерство» России и Китая.

Китай не осудил агрессию Москвы, но обвинял Запад в нагнетании напряженности. Однако он также не предложил России никакой помощи в связи с наложенными на нее санкциями.

После украинских контратак, которые в последние дни вынуждают российские войска отступать, позиция Путина на саммите ШОС будет выглядеть ослабленной.

Предупредительный выстрел, который Си сделал в Казахстане, позволяет предположить, что Пекин намерен твердо отстаивать свои интересы в Центральной Азии и ясно дает Москве понять, что считает этот регион зоной своего влияния в не меньшей мере, чем Россия.