В России вводят послабления для граждан и бизнеса в связи с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин в связи с распространением коронавируса объявил о налоговых и других послаблениях для граждан и бизнеса, а также перенес на неопределенный срок всероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Экономисты называют меры правильными, но не все считают их своевременными и полноценными, отмечая, что многие послабления требовались давно, но появились только сейчас.

Что изменится для граждан

Ближайшая неделя, с 30 марта по 3 апреля, будет нерабочей, «с сохранением заработной платы». Выходные, таким образом, продлятся девять дней с 28 марта по 5 апреля. Это не коснется структур жизнеобеспечения, магазинов, аптек, банков и транспорта.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которые наделяют Владимира Путина правом вновь избираться на должность президента в 2024 году, откладывается с 22 апреля на неопределенный срок.

Президент также анонсировал разнообразные послабления для населения. В частности, заемщикам разрешено получить отсрочку по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения дохода более чем на 30%. По всей видимости, для получения такой отсрочки гражданам необходимо будет предоставить банку доказательства снижения дохода.

В ближайшие шесть месяцев все пособия и льготы для населения должны будут автоматически продлеваться, без необходимости предоставлять справки для их получения.

В течение трех месяцев семьям, имеющим право на материнский капитал, будут выплачивать 5 тыс. рублей ежемесячно за каждого ребенка не старше трех лет. А обещанные президентом выплаты на детей в возрасте 3-7 лет в адрес бедных семей должны быть начаты в июне (вместо июля, как планировалось ранее).

Также Путин увеличил максимально возможный размер пособий по безработице до уровня МРОТ (12130 рублей).

Наконец, выплаты ветеранам к 75-летию Победы должны быть произведены до майских праздников.

Одновременно глава государства решил обложить 13-процентным налогом доход физлиц с банковских вкладов или вложений в ценные бумаги, если сумма таких инвестиций превышает 1 млн рублей (налогом будут облагаться не вложения, а именно доход, получаемый в виде процентов).

Что изменится для бизнеса

Индивидуальные предприниматели, микропредприятия, малый и средний бизнес по аналогии с населением смогут получить отсрочку по выплате кредитов, однако это коснется только тех отраслей, которые правительство РФ определит как наиболее пострадавшие от ситуации с коронавирусом (к таковым, например, могут отнести предприятия общепита и туристической сферы).

В случае с такими отраслями малый и средний бизнес получит отсрочку на полгода по уплате всех налогов, кроме НДС, а микропредприятия — по уплате страховых взносов в социальные фонды. На неопределенный период малому и среднему бизнесу снизили с 30% до 15% размер страховых взносов, которые они отчисляют за каждого работника.

Также на полгода вводится запрет на подачу к пострадавшим из-за коронавируса компаниям исков о банкротстве, взыскании долгов и штрафов.

В то же время президент решил повысить с 2% до 15% размер налогообложения дивидендов, которые предприятия выводят из России на заграничные офшорные счета.

Однако бизнес остался не вполне доволен предложениями главы государства.

«Те меры поддержки [для малого и среднего бизнеса], которые в своем обращении озвучил президент, могут быть недостаточны для стабилизации экономической ситуации в стране», — сказал новостному агентству ТАСС председатель «Деловой России» Алексей Репик, добавив, что предложенные меры нужно распространить и на крупные компании.

Малый бизнес также надеялся на более масштабную помощь, включая «отсрочку НДС на полгода, … снижение ставок по кредитам до 8% и “арендную амнистию” до осени», пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на документы, направленные властям предприятиями МСБ и отраслевыми союзами.

Что говорят эксперты

«Меры… сильные, хорошо, что они есть. Посмотрим, как [они] будут выполнены на практике, — они должны быть легкими, быстрыми, с минимумом документов и требуют в части кредитов и процентов широкого предоставления ликвидности [денег] со стороны Банка России для поддержки банков», — написал на своей странице в Facebook профессор НИИ мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин.

По его мнению, обложение подоходным налогом вкладов и вложений в ценные бумаги на сумму больше 1 млн рублей найдет поддержку у большинства населения, поскольку оно коснется «богатых» граждан. В то же время эта мера приведет к дроблению вкладов и их переводу из одних банков в другие, — так вкладчики будут пытаться выводить свои накопления из-под налогообложения, считает он.

«Президент Путин объявил об очень многих полезных вещах, о которых люди говорили достаточно долго. Он не сделал их по-хорошему [когда они требовались, до коронавируса], но он сделал их по-плохому», — говорится в видеообращении директора Института проблем глобализации Михаила Делягина.

Несмотря на это, он считает введенные президентом меры неполноценными. В частности, до уровня МРОТ нужно было повышать не максимальный размер пособия по безработице, а минимальный.

Также, по его мнению, бизнес должен иметь возможность получать кредиты на пополнение оборотных средств по ключевой ставке Центробанка, а не по ставкам коммерческого учреждения. При этом предприятия-заемщики обязаны расписываться за то, что будут направлять эти деньги на свою деятельность, а не на покупку иностранной валюты или другие вложения.

«Это позволит поддержать экономику и поддержать бизнес, который находится сейчас в свободном падении. И кому-то [осталось] лететь совсем недалеко. Это надо было делать две недели назад, сейчас многих уже не спасти. Это вещь необходимая… Стране нужен кредит дешевый, спокойный… Нужно [также] ограничить финансовые спекуляции», — убежден он.