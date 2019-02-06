В России до 5 млн бездомных, но власти их не замечают

В пунктах обогрева бездомные могут переночевать и получить ужин и завтрак в зимний период. (Фото: Гелла Литвинцева)

В Петербурге находится единственная в России бесплатная прачечная для бездомных. Также раз в неделю здесь можно бесплатно подстричься. (Фото: Гелла Литвинцева)

Старейший в России приют для бездомных «Ночлежка» вмещает 52 человека. В приюте помогают людям получить медпомощь, восстановить документы, найти работу, снять жилье или получить место в соцучреждении. (Фото: Гелла Литвинцева)

Один из проектов благотворительной организации «Ночлежка» — «Ночной автобус», который зимой развозит по городу горячую еду для бездомных. По оценке «Ночлежки», в Петербурге проживает около 50 тыс. бездомных. (Фото: Гелла Литвинцева)

По официальным данным, в России 64 тысячи бездомных семей, по другим оценкам — до 5 миллионов. Власти не пытаются провести их перепись, не создают условий для их возвращения к нормальной жизни. Большая часть бездомных — люди, лишившиеся крова из-за конфликтов с родственниками или мошенничества с недвижимостью, а также иногородние, выпускники детдомов и бывшие осужденные.

В Петербурге помощью бездомным почти 30 лет занимается благотворительная организация «Ночлежка». Она держит приют, где бездомным помогают восстановить документы и встать на ноги, по ночам развозит по городу горячую еду, а в зимнее время разбивает пункты обогрева, где можно поесть, переночевать и получить первую медицинскую помощь.

Сколько в России бездомных

По итогам последней переписи населения 2010 года в России было 64 тысячи бездомных лиц или семей (на 142,9 миллиона человек).

Но смотреть на данные переписи «не имеет смысла», считает директор петербургской благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин. «Точную цифру никто не назовет. Периодически МВД озвучивает какие-нибудь данные — от 1 до 4 миллионов человек. По нашим оценкам, в России от 1,3 до 1,5 миллиона бездомных», — сказал он Eurasianet.org.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов в 2017 году говорил о 3-5 миллионах бездомных. В пресс-службе партии «Новой газете» сообщили, что опирались на экспертные оценки, взятые из открытых источников.

По мнению Свердлина, подсчитать точное количество бездомных можно. «Это можно было бы сделать, если бы уполномоченные комитеты и департаменты в каждом конкретном городе и их представители в каждом конкретном поселке единовременно в какую-то ночь или вечер прошлись бы по всем приютам, подвалам, заброшенным зданиям и по другим местам, где могут быть бездомные люди. Процентов восемьдесят бездомных можно было бы таким образом переписать. Но в России на уровне государства нет признания масштабов этой проблемы, как и вообще ее существования », — отмечает собеседник издания.

По его словам, в Петербурге 50-60 тысяч бездомных, в Москве — в два-три раза больше. «В оценке по Петербургу мы отталкиваемся от количества госпитализаций, обращений в пункт при Боткинской больнице (единственное место в городе, где бездомные могут получить медпомощь), от количества человек, которым мы напрямую помогли (более девяти тысячам в год). А также от количества официально зарегистрированных смертей бездомных: в Петербурге ежегодно фиксируется порядка тысячи смертей (в Москве в три раза больше)», — добавляет директор «Ночлежки.

«По нашей оценке, в Москве около 60 тысяч бездомных людей. Официальные данные занижены в три раза», — говорит Eurasianet.org президент московской общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Татьяна Константинова.

Почему бездомным трудно вернуться к обычной жизни

Людям, оказавшимся на улице, трудно вернуться к нормальной жизни. Причин много. Часто тяжело восстановить утерянные документы. По закону, восстановить паспорт можно по месту обращения, но в реальности все иначе. «Приходит бездомный в паспортный стол, а ему говорят: "В Кандалакше получали свой паспорт, в Кандалакшу и езжайте", хотя это противоречит законодательству. Но многие бездомные не готовы отстаивать свои права, а зачастую о них не знают», — рассказывает Григорий Свердлин.

«Есть трудность финансовая: нужно оплатить штраф за утерю паспорта и госпошлину за выдачу нового, сделать фотографию. У людей часто нет на это денег», — отмечает координатор группы помощи бездомным добровольческого движения «Даниловцы» Дмитрий Иванин.

Тяжело устроиться на работу. «Ухудшает положение система регистрации. Нередко человек, даже имея регистрацию в другом регионе, сталкивается со сложностями в трудоустройстве, скажем, в Петербурге или Москве. В 95% вакансий написано "только с регистрацией"», — говорит Свердлин.

«Бездомные часто имеют проблемы со здоровьем, есть инвалиды, много немолодых людей на улице, — им сложно выдержать конкуренцию на рынке труда», — отмечает Иванин. Тем не менее, по словам директора «Ночлежки», среди бездомных много трудоспособных людей, которым можно помочь.

Без полиса ты никто

Одна из главных проблем бездомных — получение медицинской помощи.

«Срочная медицинская помощь у нас по закону должна оказываться всем, и в принципе так и происходит, хотя не редки случаи, когда скорая приезжает и отказывается забирать какого-то бездомного», — отмечает Григорий Свердлин.

Но, по его словам, амбулаторную помощь оказывают только тем, у кого есть документы — паспорт, полис. Если этих документов нет, за медуслуги надо платить.

«Лечение хронических заболеваний, неострая госпитализация [когда нет угрозы для жизни] для бездомных по факту закрыты», — говорит Eurasianet.org Дмитрий Иванин.

Почему люди оказываются на улице

По оценке «Ночлежки», 30-35% бездомных в Петербурге потеряли кров из-за семейных конфликтов (от года к году процент меняется), около 30% приехали из других городов на заработки, но не смогли устроиться, еще 15-20% оказались на улице, став жертвами мошенничества с недвижимостью, в основном это одинокие пожилые люди. Примерно 13-15% — выпускники детских домов, около 10-12% — это люди, освободившиеся с мест лишения свободы.

Похожая картина может быть и по другим городам. «80% людей на улице — мужчины», — отмечает Григорий Свердлин.

Чем помогает государство

Комплексной государственной помощи бездомным в России пока нет. Та помощь, которую государство сейчас оказывает, недостаточна.

«Если говорить о федеральном законодательстве, то у нас вообще нет никаких гарантий для бездомных. Если говорить о региональном законодательстве, то ситуация разнится от региона к региону. Например, в Петербурге бездомный может претендовать на заселение в государственный «Дом ночного пребывания» (там можно проживать до трех месяцев), но только в том случае, если у него есть паспорт и он может подтвердить, что у него раньше была регистрация в Петербурге. На весь город 270 коек», — рассказывает директор «Ночлежки».

Кто помогает бездомным в Петербурге

По словам Григория Свердлина, в России около 200 организаций и сообществ, которые помогают бездомным (если посчитать всех, даже волонтеров, которые раз в неделю раздают суп), и это очень мало.

«Ночлежка» помогает бездомным с 1990 года. Приют вмещает 52 человека. В среднем люди здесь проживают 4-5 месяцев. За это время юристы и специалисты по соцработе помогают им восстановить документы, получить медпомощь, найти работу и жилье, родственников, устроиться в медицинское или социальное учреждение постоянного пребывания, если человек уже нетрудоспособен. «Мы стараемся помочь людям встать на ноги и вернуться к обычной жизни», — говорит директор приюта.

Среди других проектов «Ночлежки» — «Ночной автобус», который круглый год развозит горячую еду по четырем точкам в городе (кафе и рестораны бесплатно готовят суп), и три пункта обогрева — отапливаемые палатки на 50 мест, которые работают с октября по апрель: здесь можно переночевать и получить ужин и завтрак.

Дважды в неделю в каждой из палаток дежурят врачи «Благотворительной больницы» — это проект бесплатной медицинской помощи тем, кто не имеет к ней доступа. Медик и ассистент проводят осмотр, делают перевязки и назначения. «Благотворительную больницу» создал анестезиолог-реаниматолог Сергей Иевков. Сейчас в проекте больше 70 волонтеров, две трети из них — медики. «Самые востребованные специалисты — терапевты и хирурги. Иногда для консультаций (по запросу пациентов) привлекаем стоматологов, эндокринологов, гинекологов, инфекционистов», — рассказывает Eurasianet.org Иевков.

Также в городе есть бесплатная прачечная для бездомных — единственная во всей России — и консультационная служба. «Как отдельный проект рассматриваем распространение нашего опыта. Стараемся делиться тем, чему научились, с коллегами. Проводим семинары, конференции. Запустили сайт «Что делать», на котором публикуем инструкции для юристов и соцработников», — рассказывает Григорий Свердлин.

Помимо «Ночлежки», помощь бездомным в Петербурге оказывают Мальтийская служба помощи (есть пункт обогрева) и организации «Покровская община» и «Сестры матери Терезы» (имеют небольшие приюты).

Как решить проблему с бездомностью

По мнению директора «Ночлежки», чтобы решить проблему с бездомными в масштабах всей страны, нужно, чтобы, во-первых, власти признали существование этой проблемы и инициировали перепись бездомных. Во-вторых, разработали и приняли новые законы и выделили финансирование.

«С одной стороны, надо работать над тем, чтобы меньше людей оказывалось на улице. Для этого нужно совершенствовать систему детских домов, систему мест лишения свободы, систему регистрации, разбираться, почему у нас по-прежнему каждый пятый бездомный — это жертва мошенничества с недвижимостью. С другой стороны, нужно развивать систему помощи: чтобы люди, которые оказались на улице, не остались без поддержки и буквально в первые недели и месяцы получали шанс выбраться с улицы. Человеку, который уже 3-7 лет провел на улице, намного сложнее. Нужно работать над тем, чтобы люди, оказавшиеся на улице, могли сохранить достоинство и человеческий вид: могли помыться, постирать вещи, сходить в туалет. Следующий этап — создание мест, куда они могут прийти за помощью в восстановлении документов, за помощью в трудоустройстве. Но важно, чтобы на этом этапе к бездомным не относились формально, как сейчас, а реально помогали, тогда будет результат», — объясняет Григорий Свердлин.

«Но сначала необходимо признание масштабов проблемы и воля на то, чтобы начать этой проблемой заниматься. А дальше — и новые законы, и финансирование», — подчеркивает он.