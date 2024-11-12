В России некому трудиться

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

У представителей властных кругов России, включая ее правителя Владимир Путина, победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США вызвала некоторое воодушевление. В Кремле увидели «позитивные сигналы» и выразили надежду, что 47-й глава Белого дома предложит «сделку, которая выведет к миру», однако, даже если смена власти в Вашингтоне приведет к заморозке войны в Украине, простым россиянам радоваться нечему. Как заявил Путин, возвращения страны к состоянию до 2022 года, когда он принял решение вторгнуться в соседнее государство, не будет. А значит, населению стоит приготовиться к дальнейшей деградации социально-экономической ситуации и разгорающимся многочисленным кризисам.

Только в будущее

Победа обещавшего закончить войну в Украине Дональда Трампа на президентских выборах в США, судя по всему, воодушевила российскую элиту. Глава МИД РФ Сергей Лавров, предвкушая возможные контакты с новой американской администрацией, заявил, что «разговаривать всегда лучше, чем изолироваться друг от друга». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков увидел «позитивные сигналы» от Трампа и выразил надежду, что тот предложит «сделку, которая выведет к миру». Путин и вовсе признался, что восторгается 47-м президентом США как «мужчиной» и готов установить с республиканцем контакт.

Другими словами, в Москве забрезжила надежда, что новый глава Белого дома поможет Кремлю выпутаться из кровавой украинской авантюры, которая тянется уже почти три года, с некоторым сохранением лица. Однако, даже если в обозримом будущем боевые действия и правда будут остановлены, а Путин сможет продать какие-либо договоренности как «победу», то простых россиян вряд ли ждет что-то хорошее. Сам хозяин Кремля уже предупредил население: возвращения социально-экономического уклада страны к довоенным временам он не допустит.

«Мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года», – честно признался глава РФ 8 ноября во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

А значит, репрессии, полуизоляция и деградация социально-экономической ситуации как минимум продолжатся. Тем более представления о прекрасном у Путина своеобразные, что лишний раз подтвердила его встреча с детьми погибших военных. Во время короткой беседы глава РФ пожелал маленьким россиянам, потерявшим своих близких на развязанной против Украины войне, «дальнейшего счастья». Можно ли считать «счастьем» жизнь без убитых на войне отцов, братьев и дедов, вопрос риторический.

Во всяком случае, судя по опросу «Левада-центра», относительное большинство россиян не хотят, чтобы их родственники умирали на фронте. Так, 76% россиян, согласно исследованию, проведенному в условиях жестких репрессий и цензуры, поддерживают военные действия РФ в Украине, однако 42% не готовы к тому, чтобы их родные и близкие заключали контракты с Минобороны и отправлялись непосредственно воевать в Украину. Одобряют отъезд родственников на войну – 40%. Ещё 17% не знают, что и ответить на такой вопрос, а 1% вовсе отказывается отвечать.

Между тем, по данным «Медиазоны» и русской службы BBC на 8 ноября, достоверно подтвердить удалось гибель 77 тыс. 143 российских военных украинских фронтах. Западные разведки оценивают количество погибших на путинской войне россиян в 200 тыс., а раненых – в 400 тыс.

При этом избежать смерти на войне в составе российской армии все сложнее. Издание «Вот так» рассказало, как солдат срочной службы, недавно возвращенных из украинского плена после боев в Курской области, не отпускают домой, а направляют обратно в воинские части, в том числе для размещения в приграничье. Хотя Россия подписала Женевскую конвенцию по обращению с военнопленными, запрещающую возвращать пленных в войска, в путинской армии шанс умереть за интересы Кремля выпадает далеко не один раз. Более того, в РФ даже участие в войне и демобилизация в результате ранения, оказывается, не освобождает от прохождения срочной службы, в чем смог недавно убедиться 24-летний бывший заключенный, отвоевавший на фронте и теперь призванный военкоматом в качестве срочника. Если «повезет», то и при такой схеме солдату представится возможность еще раз попробовать отдать жизнь за Путина, например, оказавшись в том же приграничье.

Репрессии тоже никуда из жизни граждан уходить не собираются. Студентов российских вузов начали массово анкетировать об отношении к Путину в добровольно-принудительном порядке, а в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), где готовят будущих чиновников, и вовсе приняли новый «кодекс этики», обязывающий студентов и преподавателей писать доносы на друг друга.

Кроме того, для МВД РФ была разработана автоматическая система выявления «экстремистской идеологии» в социальных сетях у россиян, а на полицейских в России, как следует из проекта указа президента, будет возложена ответственная миссия: следить за укреплением «традиционных ценностей» среди россиян.

Стоит гражданам насторожиться и из-за новости о том, что патриарх Кирилл внезапно оправдал смертную казнь, на которую в России все еще наложен мораторий, христианскими догмами. Ранее глава Русской православной церкви высказывался однозначно против наказания человека лишением жизни, но теперь выяснилось, что «церковь никогда смертной казни не осуждала».

Но с багажом из настоящего

Между тем Центробанк (ЦБ) продолжает дозировано рассказывать об усугублении социально-экономического кризиса в России. Если последние несколько недель представители регулятора говорили об опасной ситуации с инфляцией, то теперь забили тревогу из-за состояния рынка труда. По словам советника председателя ЦБ Кирилла Тремасова, «никаких просветов в части рынка труда» нет, а ситуация «здесь продолжает не стабилизироваться, а продолжает ухудшаться». Финансист отметил, что высокие темпы роста зарплат, значительно опережающие рост производительности, – «это прямые проинфляционные эффекты». Кроме того, в Центробанке отметили, что на усугубляющийся дефицит кадров на рынке труда негативно влияет развернутая Кремлем кампания против мигрантов. В ЦБ подчеркнули, что на сегодня рынок труда – главный тормоз российской экономики.

Из-за дефицита кадров, сложившегося в результате мощной спровоцированной войной волны эмиграции из России и призыва на фронт за последние три года более 1 млн человек, в России на 40% выросло число работающих подростков в возрасте 15-17 лет. Кроме того, дошло до того, что Россия обратилась за помощью к Зимбабве, попросив местные власти прислать ей работников, чтобы восполнить дефицит кадров, особенно в строительном секторе.

Правда, если нехватку строителей еще, наверное, можно восполнить с помощью зимбабвийцев, то что делать, например, с катастрофическим дефицитом инженеров – большой вопрос. Как выяснилось, в России обнаружилась «дыра» в 600 тыс. человек на рынке инженерных кадров практических всех специальностей – от инженеров электронщиков до инженеров-проектировщиков и инженеров-технологов.

Тем временем на фоне инфляции и попыток ЦБ обуздать ее высокой ключевой ставкой, на грани коллапса оказалась российская машиностроительная промышленность. Участники отрасли жалуются, что кредиты для отечественных автопроизводителей стали неподъемными, а конкуренцию с китайскими концернами, фактически захватившими российский рынок, они безнадежно проигрывают.

При этом в ближайшем будущем кредиты, вероятно, будут лишь дорожать, поскольку инфляция не думает отступать, а ЦБ намерен ужесточать денежно-кредитную политику.

Так, картофель в России с начала 2024 года подорожал уже на 64%, сливочное масло – на 25,7%, показав самый мощный рост за последние 17 лет и вынудив главу Минсельхоза Оксану Лут нелепо объяснять резкое увеличение стоимости данного продукта повышенным интересом к нему у разбогатевших россиян, а к «передовикам» инфляции теперь добавилось еще и молоко, взлетевшее в цене с начала года на 15%.

Кроме того, с 1 декабря 2024 года в стране резко повысятся тарифы на грузовые (на 13,8%) и пассажирские (на 11,6%) железнодорожные перевозки, что в первом случае еще и подстегнет цены на многие категории товаров, перевозимые данным видом транспорта. Помимо этого, россиян предупредили о грядущем росте на 20% стоимости новогодних елок, а правительство прорабатывает норму об увеличении пошлин на вино из «недружественных» стран до 50%.

Так или иначе, на фоне разговоров Путина и представителей его режима о «величии», «суверенитете» России и нежелании возвращаться во времена до 2022 года крайне ироничным выглядит признание вице-премьера Дмитрия Патрушева. Из откровений чиновника выяснилось, что РФ не в состоянии выращивать овощи без использования импортных семян, от которых она критически зависит. И это речь идет о стране, решившей заняться переустройством мира и тратящей по $300 млн в день на уничтожение соседнего государства вместо вложения этих денег в собственное развитие. Хотя бы для того, чтобы без посторонней помощи картошку выращивать.