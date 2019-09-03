В России прошел международный чемпионат по рабочим профессиям WorldSkills

На прошлой неделе в Казани страны-члены международного движения за качество профессионального образования WorldSkills одобрили Казанскую декларацию о принципах преобразования национальных систем профобразования и оценки компетенций учащихся рабочих специальностей. Документ был разработан и представлен для обсуждения правительством России.

Worldskills — некоммерческое движение, объединяющее 75 стран мира, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. Для этого раз в два года WorldSkills организует чемпионат, в котором могут принять участие молодые квалифицированных рабочие, студенты университетов и колледжей. В ходе соревнования они должны продемонстрировать свои технические способности, индивидуальные и коллективные качества, решая задачи, максимально приближенные к реальным. В чемпионатах WorldSkills компетенции объединены в шесть тематических блоков: строительная сфера, ИТ, промышленное производство, обслуживание гражданского транспорта, сфера услуг, творчество и дизайн.

Россия выступила организатором последнего чемпионата Worldskills – он прошел в Казани 23-24 августа. Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года, победив в этом соревновании Париж и Шарлеруа. Национальная сборная России завоевала 14 золотых, четыре серебряные, четыре бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм, заняв таким образом второе место в медальном зачете. Первое место – у сборной Китая, третье – у Кореи.

Комментируя результаты России, директор союза «Молодые профессионалы» (представительство Worldskills Russia) Роберт Уразов отметил, что они говорят «об очень высоком уровне подготовки в нашей стране, о том, что среди наших экспертов и преподавателей есть носители технологий мирового уровня». Он также напомнил, что сегодня союз «Молодые профессионалы» охватывает в России все регионы, и в его работе участвуют тысячи образовательных организаций и десятки частных компаний.

В то же время, как подчеркнула в ходе посвященной чемпионату конференции вице-премьер Татьяна Голикова, Россия, как и многие другие страны, испытывает нехватку квалификации на рынке труда. «Поэтому основными направлениями госполитики должно стать стимулирование способностей людей и формирование у них навыков, позволяющих быть востребованными на рынке, мотивация на развитие и адаптацию к меняющейся среде», – пояснила она. Для этого правительство планирует к 2023 году внедрить в РФ краткосрочные программы профессионального обучения и переобучения по наиболее востребованным профессиям.

В дальнейшем РФ планирует реформировать систему национального профессионального образования в соответствии с пятью принципами, обнародованными в Казанской декларации. Этот документ станет основой для гармонизации подходов к развитию профессионального образования и оценки компетенций на рынке труда во всех странах-членах Worldskills. Пять принципов декорации предполагают необходимость предоставления при профобразовании базового набора наиболее востребованных компетенций, учет индивидуальных потребностей учащихся, открытость и мобильность образовательных процессов, и, наконец, уважение к ценностям устойчивого развития.