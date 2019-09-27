В России растет дефицит высококвалифицированных специалистов

В России растет дефицит кадров с высоким уровнем квалификации, что приводит к росту зарплат в этом секторе. К такому выводу пришли авторы доклада Hays Global Skills Index о состоянии рынка труда.

Индекс разрыва в зарплатах между сферами высококвалифицированных и низкоквалифицированных специалистов увеличился с 5,6 в 2018 году до 7,2 в 2019-м. Повышение индекса означает рост нехватки работников со специальными навыками. Это привело к росту зарплат в управленческих профессиях, а также среди технических специалистов.

Работодатели в России сейчас в основном продвигают сотрудников внутри компаний, стараются не нанимать новые кадры и сосредотачиваются на удержании сотрудников с помощью программ лояльности и программ повышения квалификации.

«Ожидается, что повышение пенсионного возраста в некоторой степени уменьшит дефицит специалистов и в краткосрочной перспективе ослабит давление на рынок труда. Однако для решения этой проблемы в долгосрочной перспективе образовательным учреждениям и работодателям придется значительно пересмотреть программы обучения и мотивации, направленные на развитие квалифицированных специалистов», — считают авторы доклада.

В 2019 году IT-специалисты и специалисты по продажам могут ожидать от двух до трех предложений о работе одновременно, говорится в докладе. Также высоким спросом сейчас пользуются специалисты по анализу данных.

Россия в последние годы переживает массовый отток квалифицированных специалистов, причем как собственных, так и иностранных.

Дефицит специалистов в России к 2030 году может достигнуть 2,8 млн человек, писал в 2018 году РБК со ссылкой на экспертов Korn Ferry Hay Group. По их мнению, потери российской экономики в связи с этим оцениваются в примерно $300 млрд. В 2018 году, по их данным, в России больше всего не хватало аналитиков данных, программистов и технических специалистов.

«В России ситуация выглядит немного иначе, чем в среднем, — особенно остро будет ощущается нехватка квалифицированных специалистов с высшим или средним специальным образованием. При этом рядового производственного и технического персонала достаточно. Этот факт ставит Россию в достаточно хорошее положение по сравнению с другими странами региона», — говорил изданию эксперт Korn Ferry Hay Group Денис Круглов.

Между тем в последнее время все больше выпускников сталкиваются с проблемами в поиске работы. В первом полугодии 2019 года найти работу через службы занятости смогли 56,2% выпускников вузов и колледжей, обратившихся в эти службы, что на 4,2 процентных пунктах ниже прошлогоднего показателя, пишут «Известия» со ссылкой на непубличный доклад Минтруда.