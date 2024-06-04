В России растут налоги и цены на гробы

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Дефицит федерального бюджета РФ за первые четыре месяца 2024 года достиг почти 4 трлн рублей, в 2,5 раза превысив целевой показатель Минфина в 1,5 трлн на конец года. Затыкать «дыры» в казне, вызванные развязанной главой России Владимиром Путиным войной против Украины, власти планируют за счет граждан и бизнеса. Правительство опубликовало параметры анонсированной налоговой реформы, из которых выяснилось, что до 2030 году власти планируют привлечь в бюджет 17 трлн дополнительных рублей. И, как заверил глава Минфина Антон Силуанов, это не предел. Другими словами, россиянам придется серьезно раскошелиться на реализацию геополитических амбиций Путина, хотя война и так уже обходится им слишком дорого. Не подъемными стали даже похороны.

Граждане, оплатите счет за войну

Минфин отчитался о состоянии федерального бюджета по итогам января-апреля 2024 года. Из заявления ведомства следует, что «дыра» в казне за первые четыре месяца составила 3,963 трлн рублей – на 23,1% больше, чем за аналогичный период 2023-го. При этом 13 мая Минфин давал предварительную оценку доходов и расходов бюджета за январь-апрель и сообщал о дефиците в 1,484 трлн рублей. Таким образом, реальность превысила ожидания в 2,5 раза. Примечательно, что в I квартале нынешнего года дефицит составлял всего 295,3 млрд рублей, а значит всего за один апрель отрицательный баланс увеличился в 13 раз по сравнению с тремя предыдущими месяцами. Согласно закону о бюджете, в казне предусмотрен дефицит по итогам года в размере 1,595 трлн рублей, что уже в 2,5 раза меньше нынешней «дыры».

Учитывая, что только официально в 2024 году треть казны должна пойти военную машину Кремля, каждый день сжигающую не менее $300 млн ради попыток Путина оккупировать побольше Украины, нет ничего удивительного в нынешних показателях.

Однако вместо того, чтобы прекратить дорогостоящую агрессию против соседнего государства, власти РФ намерены поглубже залезть в карманы россиян. Правительство наконец-то огласило параметры налоговой реформы, которую Путиным анонсировал еще несколько месяцев назад под предлогом борьбы с бедностью.

Пропаганда, как отметило «Агентство», моментально подхватила новости от правительства и принялась нахваливать торжество «социальной справедливости». В одном лишь видео кремлевского журналиста Павла Зарубина, в котором министр Силуанов 6 минут 15 секунд объясняет все «преимущества» реформы, слово «справедливость» прозвучало 13 раз. В целом «справедливость» стала излюбленным термином российского ТВ, рассказывавшего россиянам о ждущем их благоденствии. Иронично, что затеянная реформа в очередной раз подтвердила давно известный факт: Путин постоянно врет. Плоская шкала налогообложения была введена в РФ в 2001 году, и с тех пор бессменный правитель России неоднократно выступал против реформы. В 2009 году он заявлял, что при отказе от плоской шкалы «никакой справедливости социальной не будет», а в 2018-м говорил, что от «дифференцированного налога» «фискальный результат почти нулевой, а шума много, и ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно». В 2021 году в РФ уже ввели прогрессивную ставку по НДФЛ: 15% стали платить физлица, чей доход превышал 5 млн рублей в год.

Теперь же, согласно новой системе налогообложения, НДФЛ в России взлетит с 13% (15% для доходов выше 5 млн рублей) до 22%. Правда, для тех, у кого доходы менее 2,4 млн рублей в год, ставка останется прежней. Граждане с доходом от 2,4 до 5 млн расстанутся с 15% зарплаты, зарабатывающие от 5 до 20 млн заплатят 18%, от 20 до 50 млн – 20%, а свыше 50 млн – 22%. Кроме того, власти собираются потрясти и бизнес: ставка налога на прибыль увеличится с 2025 года с 20% до 25%.

Как отмечают «Важные истории», уже в следующем году реформа принесет бюджету 2,6 трлн дополнительных рублей, а до 2030 года казна заработает 17 трлн. Минфин утверждает, что повышение НДФЛ затронет только 2 млн россиян – 3,2% всех трудящихся. Однако эксперты отмечают, что число тех, с кого стрясут дополнительные деньги, окажется в итоге выше. Кстати, «Агентство» подсчитало, что доля жителей в ряде регионов РФ, которые дополнительно скинутся «на войну», окажется сильно выше, чем в среднем по стране. Например, реформа коснется по 15% работающих жителей Москвы и Чукотки, 14% трудящихся в Ямало-Ненецком автономном округе, по 9% работающих в Магаданской области, Сахалине и Ненецком автономном округе, а также 8% – в Камчатском крае. В Санкт-Петербурге доля платящих по повышенной ставке составит 6%.

Между тем основным источником «новых» рублей в бюджете станут не столько граждане, сколько бизнес. Именно повышение налога на прибыль добавит бюджету львиную долю из тех триллионов, что Кремль хочет заработать на реформе. Так, в 2025 году бизнес отдаст государству дополнительные 1,6 трлн, а до 2030-го – 11,1 трлн. А бизнес не преминет перекинуть дополнительные расходы на покупателей, т.е. всех россиян.

При чем Telegram-канал Faridaily подметил, что «регионы не получат денег от повышения налога на прибыль, Кремль все заберет себе». Дело в том, что сейчас ставка этого налога в 20% разбивается на две части: 17% остается в регионах, а 3% забирает федеральная казна. Налог на прибыль – один из главных источников дохода провинциальных бюджетов. В новой схеме ни копейки от дополнительных налогов регионы не получат.

Так или иначе «Важные истории» подчеркивают: «Война стоит дорого, и правительство заставляет население и бизнес дополнительно скинуться на войну и противостояние санкциям».

Уже после объявления параметров реформы Силуанов предупредил, что запланированным повышением налогов дело, скорее всего, не ограничится, а власти продолжат искать способы пополнить «кубышку». Подтверждением того, что у государства не все хорошо с деньгами, улетающими на оккупацию Украины, и оно не намерено поумерить аппетиты, стал законопроект Минфина, возвращающий налог на прибыль для IT-компаний. После начала войны против Украины, обернувшейся бегством из страны программистов, власти освободили до конца 2024 года IT-сектор от налога на прибыль, который с 2020 года равнялся 3% вместо стандартных 20%. Теперь с 2025 года для «айтишников» вернут налог и сразу по ставке в 5% – то есть выше, чем они платили до полномасштабного вторжения Путина в Украину. При этом все последние месяцы Минцифры предлагало сохранить нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний и сделать ее бессрочной. Но, видимо, война, развязанная Кремлем, оказалось дороже – как прямом, так и в переносном смысле.

Умирать – дорогое удовольствие

Пока власти собираются ради фронта обобрать россиян, населению уже живется не то чтобы комфортно. В частности, страну продолжает одолевать инфляция. По данным Росстата, недельная инфляция с 21 по 27 мая составила, 0,10%. На 27 мая рост цен в РФ в годовом выражении ускорился до 8,15% (по методике Центробанка) или до 8,07% (по методике Минэкономразвития). С начала года инфляция составила 2,95%.

Правда, как отметил профильный Telegram-канал MMI, без огурца, томата и «самолета» за неделю рост цен составил 0,18%, а с начала года – 3,09%. Авторы канала выделили «драматичное усиление» инфляции в стройматериалах, «абсолютную катастрофу с картошкой» (+40% с начала 2024 года), резкое подорожание свинины, повышенное давление в молочных продуктах, «бурный рост цен на хлеб» и «устойчиво-высокий рост» в сфере услуг. «В воздухе пахло грозой… Ощущение грядущей инфляционной катастрофы усиливается», – считают в MMI.

Учитывая, что ситуация все дальше от целевого показателя ЦБ в 4% инфляции к концу 2024 года, в Центробанке допускают увеличение ключевой ставки уже 7 июня с нынешних и без того высоких 16%. Хотя еще в феврале зампредседателя Банка России Алексей Заботкин обещал, что уже в 2024 году регулятор начнет снижать ключевую ставку, которая в нынешнем году должна была находиться в диапазоне от 12,5% до 14,5%. Вероятно, этим прогнозам будет не суждено сбыться. По словам первого зампреда госбанка ВТБ Дмитрия Пьянова, экономика России, скорее всего, годами «будет жить в двухзначной ключевой ставке», а в нынешних условиях ее стоит повысить хотя бы до 17-18% – «это поможет якорению инфляционных ожиданий». Канал MMI отметил: «Вопрос для ЦБ не в том, повышать ставку или нет, а на сколько». Другими словами, экономическая ситуация в РФ пока не сулит ничего хорошего ни гражданам, ни бизнесу, для которых кредиты, вероятно, будут становиться все дороже.

Напомним, что на 1 октября 2023 году общий объем кредитов, выданных россиянам и бизнесу, составлял рекордные 101,2 трлн рублей, что было эквивалентно 67% ВВП РФ. При этом сообщалось, что почти половина физических лиц оказалась не в состоянии платить по долгам.

Между тем война против Украины продолжается, и многим российским семьям, учитывая огромные потери вооруженных сил РФ, деньги еще точно понадобятся. «Важные истории» выяснили, что с начала путинского вторжения в соседнюю страну в России выросли цены на похороны, которые теперь «стоят как свадьба». Средняя стоимость похорон в стране по итогам 2023 года составила 54,9 тыс. рублей – на 16% выше, чем в 2022-м. В отдельных регионах «похоронная» инфляция оказалась выше. Например, в Ленинградской области это невеселое мероприятие подскочило в цене на 31%, а в Ямало-Ненецком автономном округе – на 54%. Лидером же роста оказалась Кабардино-Балкария: в 2023 году похоронить человека в республике стало дороже на 65%.

Рытье могил, по данным за февраль 2024-го, подорожало в стране на 14%, а стоимость изготовления гроба взлетела на 66% с февраля 2022 года. При этом во время пандемии коронавируса «гробовая» инфляция составляла всего по 3% в 2020-м и в 2021 году. Процедура кремации с февраля 2022-го по февраль 2024-го также подскочила – на 52%. И, пожалуй, единственные, кто во всей этой ситуации могут искренне порадоваться – это ритуальные компании, чья выручка в 2023 году выросла на 7,2% по сравнению с 2022-м и составила 96,7 млрд рублей. Особенно циничным выглядит тот факт, что похороны участников войти против Украины зачастую обходятся даже дороже, поскольку местные власти погребают «героев» по завышенным ценам. Жители отдельных российских городов жалуются, что раньше копили на свадьбы, а теперь приходится «копить не на мечту, а на погребение».

Не в почете «ветераны» войны с Украиной и на политической арене в РФ, несмотря на обещания Путина сделать из этих «героев» в будущем «настоящую элиту страны». Издание «Верстка» изучило праймериз «Единой России» на предстоящие в сентябре выборы в парламенты 11 регионов и выяснило, что из 96 заявивших на первичные выборы от партии власти участников вторжения «проходные» места заняли лишь 19 человек – остальные с треском провалились. Иронично, что проигравшие «ветераны» заподозрили «Единую Россию» в фальсификациях…