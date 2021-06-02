В России стремительно надувается кредитный пузырь

Дайджест ключевых событий в экономике в мае 2021 года.

Цифры по росту промышленности России кажутся оптимистичными: в апреле она подскочила на 7,2% в годовом выражении, а обрабатывающие производства прибавили 14,2%. Однако здесь сказался эффект низкой базы прошлого года. У промпредприятий слишком много проблем для такого прорыва: высокие цены на энергоресурсы, перебои в поставках сырья, сокращение клиентского спроса.

На фоне разгона инфляции и обвинений властей в «жадности», рынок ретейла переживает значительные перемены. Крупнейшие игроки, в том числе с госучастием, поглощают конкурентов. Эксперты не исключают, что уход с рынка торговых сетей продолжится.

Между тем закредитованность россиян, которой, казалось бы, уже некуда увеличиваться, продолжает расти. 20% заемщиков должны отдавать банкам весь свой доход, а треть – больше 80%. Крупнейшие банки, несмотря на растущий кредитный пузырь, выдают займы без проверки финансового положения людей.

Треть россиян отдает банкам 80% доходов

В апреле 2021 года банки выдали 1,3 трлн рублей потребительских кредитов, следует из данных экспресс-мониторинга Frank RG. Это рекордная сумма за все время наблюдения – с 2014 года, отмечают эксперты.

Доля заемщиков, вынужденных отдавать более 80% своего дохода на оплату потребительского кредита, составляет 34,4%, говорится в обзоре ЦБ РФ. В третьем квартале 2020 года таких было 26,8%.

20% заемщиков должны отдавать 100% дохода или больше. В такую категорию чаще всего переходят кредиты, выданные без подтверждения доходов. С начала 2021 года наблюдается рост необеспеченного кредитования, констатирует ЦБ. Банки продолжают одобрять займы без оглядки на финансовое положение заемщиков. 15,2% потребительских кредитов и 15,4% ипотеки выдается тем, кто не смог подтвердить официальный доход. Так делают крупнейшие банки страны: в I квартале 2021 г. 86% от объема кредитов с ПДН (показатель долговой нагрузки) более 100% выдали финансовые организации, занимающиеся 75% рынка потребительского кредитования.

Только 20% заемщиков тратят на оплату долга не более 30% своего ежемесячного дохода.

Промышленность отвоевала у пандемии один процент

Росстат сообщил о росте промышленного производства в России: в апреле 2021 года оно подскочило на 7,2% по сравнению с апрелем 2020 года. Обрабатывающие производства нарастили объемы выпуска на 14,2%. Например, в 2,6 раза больше произведено автотранспортных средств, на 91% – мебели, на 45% – компьютеров и электроники, на 42,7% – машин и оборудования.

Однако, оговаривается ведомство, такой рост – итог низкой базы прошлого года, когда действовали серьезные ограничения. Значит, демонстрируют не сегодняшний рост, а глубину прошлогоднего падения. В целом за 4 месяца этого года промышленное производство выросло на 1,1%.

Аналитики IHS Markit отмечают, что в апреле затраты предприятий выросли максимально за 6 лет, что привело к повышению отпускных цен. Это частично возместило повышение стоимости сырья, но привело к сокращению клиентского спроса. Продолжают оказывать негативное влияние сбои в цепочках поставок, которые усугубляют дефицит сырья.

Российские заводы платят больше

Электроэнергия для промышленных потребителей в России на 10% дороже, чем в США и в 2,2 раза – чем в Норвегии. Такие данные приводит Ассоциации «Сообщество потребителей энергии».

В организации отмечают, что до 2017 года стоимость электроэнергии для промышленности в России была одной из самых низких и не превышала 5 центов за кВт/ч. Но из-за доплат за строительство новых станций и других нерыночных платежей, тарифы стали увеличиваться со скоростью, кратно превышающей инфляцию.

В 2020 года при подключении к региональным распределительным сетям (70% промышленного электропотребления) электроэнергия стоила 7,34 цента за кВт/ч, при подключении к магистральным электросетям (30%) – 4,52 цента за кВт/ч. В США стоимость электроэнергии составляла 6,66 цента.

Промышленность России платит больше, чем заводы во Франции, Норвегии, Испании, Финляндии и других европейских стран. При этом в Испании и Финляндии за последний год цены снизились – и это общая тенденция для многих зарубежных стран, говорится в сообщении ассоциации.

Зависимость стратегических отраслей от импорта

Зависимость России от импорта стратегических и дефицитных видов минерального сырья возрастает, следует из опубликованного в мае отчета Счетной палаты. Например, потребности экономики в хроме, марганце, титане и литии полностью покрываются за счет импорта. Между тем они необходимы для промышленности, в том числе металлургии, авиастроения, атомной энергетики, ВПК. Из-за рубежа завозят 50% меди и две трети бокситов, а также ряд других стратегически важных ископаемых.

Управление государственным фондом недр недостаточно эффективно, говорится в отчете Счетной палаты. Геологический холдинг АО «Росгеология» испытывает финансово-экономические проблемы. Есть риски национальной безопасности страны при ухудшении внешнеполитической ситуации, а также возможно снижение конкурентоспособности России на глобальном рынке сырья.

Предпринимателей обвинили в жадности

Выступая перед Госдумой, премьер-министр Михаил Мишустин назвал причину роста цен на продукты. По его мнению, это жадность производителей и торговых сетей. «И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах», – добавил премьер.

По его словам на поддержку производителей муки, хлеба, сахара и других продуктов власти потратили 15 млрд рублей. В прошлом году предприятия АПК получили хороший урожай по многим позициям. Но производители и продавцы все равно поднимают цены на внутреннем рынке вслед за мировым. Ранее президент Владимир Путин говорил о том, что рост цен на некоторые продукты не оправдан экономически.

Вице-президент «Российского зернового союза» Александр Корбут считает, что рост цен вызван издержками производства, ослаблением рубля, подорожанием металла и других ресурсов. «Лучший способ бороться с жадностью — развитие конкуренции и повышение доходов населения», — сказал он агентству Ura.ru.

На рынке ретейла начались поглощения

18 мая ПАО «Магнит» – крупнейшая по количеству точек торговая сеть в России, объявила о покупке сети магазинов у дома «Дикси», который является третьим по масштабам игроком рынка (больше 2,1 тыс. торговых точек). «Магнит» планирует приобрести 100% акций DIXY Holding Limited, принадлежащих Mercury Retail Group Limited, за 92,4 млрд рублей. Генеральный директор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков назвал эту сделку крупнейшей на рынке ретейла за всю современную историю.

19 мая еще один крупный ретейлер – сеть магазинов «Лента» объявила о покупке 161 магазина немецкой сети супермаркетов Billa Russia GmbH («Билла Россия»). Сумма сделки – 215 млн евро. Это должно упрочить позиции «Ленты» в Москве, отмечается в сообщении компании.

«Есть и другие сети, которые готовы потихоньку уходить с рынка. А если наше правительство еще несколько раз повторит тезис про жадность, я думаю, число таких сетей удвоится, а то и утроится», – сказал Федяков в интервью РИА «Новости».

Малый бизнес начинает повышать цены

В 2020 году небольшие компании сокращали прибыль для того, чтобы удержать цены и привлечь покупателей, показало исследование Альфа-Банка «Пульс малого бизнеса», результаты которого опубликованы в мае. Но сейчас бизнес начинает поднимать цены. Это связано с ослаблением рубля и ростом издержек, особенно если используются импортные комплектующие и оборудование. «Малый бизнес исчерпал внутренние ресурсы, опустив планку прибыльности до минимальных уровней на фоне роста кредитной нагрузки. В следующем полугодии можно ожидать постепенного удорожания товаров и услуг», – отмечается в исследовании.

Среди негативных факторов 47% опрошенных предпринимателей называли снижение спроса и покупательской способности, 38% – недостаток средств, 35% – отсутствие поддержки государства и 33% – санкции. На вопрос о том, что могло бы иметь положительный эффект, назывались снижение налоговой нагрузки, рост спроса и смягчение политики банков в части кредитования. В опросе приняли участие 3,2 тыс. предпринимателей с выручкой до 350 млн рублей в год.

Треть ВВП России принадлежит миллиардерам

Падение экономики и доходов населения не сказывается на состояниях российских олигархов. Россия – на первом месте в рейтинге стран с самой высокой долей миллиардеров в ВВП, подсчитали в Financial Times. 140 богатейших людей России владеют активами, равными 35% ВВП своей страны. При этом скорость, с которой эта доля увеличивается, также самая высокая в мире – 10 процентных пунктов в год, пишет издание finanz.ru. Состояние богатейшего человека России – владельца «Северстали» и «Силовых Машин» Алексея Мордашова, оценивается в 29,1 млрд долларов (1,7% ВВП).

За Россией в рейтинге расположилась Швеция с долей миллиардеров в ВВП страны в 30%. Затем идут Индия (20%), США (18%), Франция (17%).