В российском вторжении в Украину участвуют граждане Узбекистана – сообщение

На фоне утверждений о том, что узбекские граждане служат в российских военных частях, вторгшихся в Украину, официальные представители армии Узбекистана выпустили заявление, в котором отрицается участие войск страны в боевых действиях на стороне иностранных вооруженных сил.

Заявление Министерства обороны, опубликованное вечером 2 марта, было ответом в частности на широко распространившуюся через приложение обмена сообщениями Telegram видеозапись, в которой некий мужчина говорит по-узбекски, что вел российский армейский грузовой автомобиль в Украину.

Мужчина, которому на вид лет пятьдесят, одет в камуфляжную форму. В видеоролике он утверждает, что был завербован в связи с опытом службы в Афганистане.

«Мы здесь, потому что у нас нет другого выбора, — говорит он. — Здесь много узбеков, которые приехали принять участие войне. Есть люди и из Таджикистана. У нас есть контракт».

Журналисты «Радио Озодлик» нашли этого человека, который подтвердил, что действительно доехал до контролируемого сепаратистами города Луганска на востоке Украины на грузовом автомобиле российской армии. Мужчина, имя которого не было названо, сказал, что ему предложили трехмесячный контракт и 50 000 рублей (465 долларов) зарплаты. Кроме того, сказал он, эта работа привлекательна тем, что позволит ему получить российское гражданство.

По его словам, он нашел эту работу на веб-сайте UzMigrant, публикующем объявления о вакансиях.

Этот аспект его рассказа подтверждается опубликованной 20 февраля видеозаписью на узбекском языке, в которой Бахром Исмаилов, директор компании, которой принадлежит сайт, утверждал, что «служба по контракту в российской армии позволит вам получить российское гражданство за три месяца».

Возможно, Министерство обороны Узбекистана побудили выступить с заявлением и другие события.

2 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил о формировании легиона иностранных добровольцев для помощи в отражении российского вторжения, заявив, что интерес к вступлению в него уже проявили «более 1000 добровольцев из 16 стран». Однако он не назвал ни одной из стран, о которых идет речь.

Несколькими днями раньше Министерство юстиции Узбекистана обнародовало заявление, напоминающее, что любому узбекскому гражданину, поступившему на службу в армию или полицию иностранного государства, может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.

Несмотря на такие запреты случаи участия узбеков в боевых действиях в Украине, причем по обе стороны линии фронта, были известны и раньше. В 2016 году появилось сообщение РСЕ/РС о многочисленных мужчинах, сражавшихся либо на стороне украинской армии, либо за поддерживаемых Россией сепаратистов. Последние, говорилось в сообщении радиостанции, были завербованы при участии российских спецслужб.