В столице Азербайджана открыт новый парк, вызвавший немало разногласий

22 мая, спустя почти шесть лет после начала строительных работ, в присутствии президента Ильхама Алиева в Баку состоялась церемония открытия первой очереди обширного Центрального парка, проект которого вызвал немало споров.

Новый парк построен на месте бывшего исторического района — махалли — с одноэтажными домами и узкими улочками, который несообразно именовался «Советским». Снос этого района под парк вызвал ожесточенную критику со стороны как местных жителей, так и городских активистов. Но результат — первый участок будущего зеленого массива площадью 40 гектаров в самом центре азербайджанской столицы — приятно удивил некоторых из критиков этого проекта.

Новый парк — это «одно из самых радикальных изменений городского облика центра Баку со времен перестройки приморского „бульвара“», построенного в XX веке, писали в недавней научной статье, анализирующей развитие Баку, два исследователя, Анар Валиев и Люси Уоллворк.

Снесенный Советский район был самой старой и лучше всего сохранившейся частью азербайджанской столицы, не считая Ичери-шехер — древнего города-крепости, находящегося под охраной ЮНЕСКО. В составленный в 2001 году «Список охраняемых государством недвижимых памятников истории и культуры, находящихся на территории Азербайджанской Республики» входили почти 200 жилых домов, четыре мечети, одна церковь и несколько административных зданий этого района. Мечеть Хаджи Джавад, также входившая в этот список, была снесена в 2017 году под покровом ночи после протестов верующих.

Кроме того, местные жители протестовали против неадекватного возмещения за потерю своего жилья, время от времени устраивая массовые демонстрации. Правительство предлагало им по 1500 манатов (в то время около 1900 долларов) за квадратный метр, а они утверждали, что справедливые расценки должны составлять порядка 4000–5000 манатов.

Когда же начались строительные работы, многие бакинцы опасались, что парк будет похож на другие, непопулярные новые парковые зоны, с изобилием мрамора и камня и недостатком зеленых насаждений. Центральным элементом одного из первых проектов, разработанного Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана, была забетонированная аллея с минимальным количеством зелени. В 2017 году адвокат и активист Аслан Исмаилов опубликовал видеозапись, в которой выражал озабоченность этим проектом и возможным отсутствием зеленого массива. «Я прошу власти сделать так, чтобы это было похоже на настоящий парк. Нам ни к чему мрамор и декоративные деревья», — сказал он.

В целом этот проект считается частью общей стратегии правительства по оздоровлению наиболее заметных частей города в попытке создать своего рода Дубай-на-Каспии. «Общественное пространство Баку все меньше и меньше сосредотачивается вокруг кривых, узких улочек районов наподобие „махалля“ и все больше — вокруг лишенных старого колорита общественных мест, призванных уничтожить так называемый хаос традиционных районов, — писали Валиев и Уоллворк. — Этот процесс дает как символические, так и ограничительные результаты: он создает „образцовые“ места в центре города и „очищает“ центральные районы от жителей с низкими доходами».

В окончательном проекте, по-видимому, были учтены некоторые из критических замечаний. Если верить объявлению об открытии, опубликованному на сайте Алиева, на первом участке парка, раскинувшемся на 14 гектарах, высажены 2100 деревьев и 137 000 кустов и цветов. Кроме того, в парке есть два кафе и несколько других удобных для встреч мест, которые быстро завоевали популярность у семей, активно посещающих парк с момента его открытия, особенно по выходным.

После торжественной церемонии появились сообщения о новом проекте по сохранению и реконструкции части Советского района, предполагающем создание новых кварталов малоэтажной застройки. Эти планы нацелены на сохранение архитектурной истории района, что также свидетельствует о том, что правительство учитывает общественное негодование по поводу сноса.

Архитектор Лейла Мусаева из местной студии Pilla, называющей себя «альтернативной местной платформой, которая изучает важнейшие архитектурные и урбанистические проблемы и ищет их решения», положительно отозвалась о проекте парка и успешном создании в нем природной атмосферы. «Теперь мы наконец видим будущее планирования природных парков в Баку», — сказала она Eurasianet.org.

Тем не менее Мусаева сожалеет о сносе некоторых объектов Советского района, в особенности об уничтожении культурного наследия города и утрате «сильной общины», которая существовала в традиционных кварталах. «О связи между городом и общей картиной часто забывают», — сказала она.

По словам другого архитектора студии Pilla, Муслима Имранли, хотя Баку нуждается в новых зеленых массивах, «никакой проект не может оправдать подобное уничтожение Советского района. Советский — это часть ткани городской истории Баку». К слухам о новой малоэтажной застройке Имранли также относится скептически, говоря, что она, вероятно, будет ориентирована на роскошное жилье. «Это может привести к социальной сегрегации. К таким районам нельзя относиться легкомысленно», — сказал он.

Блогер Салех Насиров, известный своими критическими выступлениями по социальным вопросам, сказал, что правительство, по-видимому, учло в проекте озабоченность граждан. «На этот раз все, несомненно, было сделано правильно. Я такого не ожидал, — сказал он Eurasianet.org. — Ничего подобного в Баку никогда не делалось. Это похоже на те проекты, которые существуют в Западной Европе».