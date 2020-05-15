В Таджикистане будет самая мощная эпидемия коронавируса среди стран региона?

Кадр из новостного выпуска на гостелевидении о дезинфекции на одном из базаров Душанбе.

Наличие в Таджикистане коронавируса было признано всего две недели назад, а страна уже движется к тому, чтобы стать местом самой масштабной эпидемии в регионе.

Министерство здравоохранения 14 мая сообщило о 106 официально зарегистрированных новых случаях заболевания, а их общее число достигло 907. В Центральной Азии только Казахстан все еще сообщает о таком большом количестве новых случаев – 138 13 мая.

По информации представителей таджикского Минздрава, считается, что от коронавируса на данный момент умерли 29 человек.

.

Однако создатели альтернативного онлайн-счетчика полагают, что картина намного мрачнее. Они объясняют это тем, что власти, возможно, скрывали появление вируса на протяжении нескольких недель, сменив курс только накануне приезда специалистов Всемирной организации здравоохранения.

Согласно этому альтернативному подсчету, с которым можно ознакомиться на сайте kvtj.info, насчитывается уже свыше 200 смертей. Некоторые из этих смертей были списаны на пневмонию, но в отсутствие эффективных диагностических мер сложно дать точную оценку. Кто стоит за этой инициативой, неизвестно.

Подозрения о том, что реальное число смертей от COVID-19 намного выше заявленного, также подпитываются сообщениями вроде того, что появилось на базирующемся в Праге новостном сайте «Ахбор». В частности, 14 мая сайт опубликовал видеозапись, на которой показан ряд покрытых полиэтиленом свежих могил на одном из кладбищ Душанбе. По словам снимающего это видео человека, на момент съемки там хоронили еще двух усопших. «Ахбор» добавляет, что не смог проверить содержание видео.

Несмотря на резкий скачок числа заболевших, Таджикистан продолжает воздерживаться от принятия профилактических мер, наблюдаемых в соседних странах. Общественный транспорт переполнен, людям по-прежнему разрешается покидать свои дома в любое время и собираться группами, а правила социального дистанцирования часто не наблюдаются. Однако закрыли школы, салоны красоты и многие магазины, кроме продуктовых. Продуктовые рынки тоже продолжают работать.

Между тем в аптеках наблюдается дефицит основных лекарств, так как люди скупают все имеющиеся в наличии препараты.

Как сказал Eurasianet.org один душанбинский вирусолог, в случае введения карантинных мер, Таджикистан может выйти на плато по COVID-19 в течение следующих 12 недель.

«Странам, где подобные меры были реализованы в полной мере, потребовалось не менее 2-3 месяцев. Это время, которое мы потеряли. Если бы все эти меры были введены в феврале, мы бы сейчас уже вышли на плато, причем с минимальными потерями», – сказал вирусолог, согласившийся говорить только на условиях анонимности.

Правительство практически не в состоянии установить точные масштабы кризиса. По данным Минздрава, в стране действует только одна лаборатория, способная проводить анализы на коронавирус. Ранее заявлялось, что таких лабораторий две.

Эта лаборатория может проводить до 250 тестов в день, что крайне мало. При таких темпах на то, чтобы проверить на вирус хотя бы 1% населения, уйдет около 400 дней.

За несколько недель до того, как Таджикистан признал наличие в стране вспышки коронавируса, Всемирный банк составил ряд возможных сценариев эпидемии COVID-19, и цифры в негативном варианте вызывают крайнюю тревогу.

«Исходя из имеющихся сегодня данных, в зависимости от распространенности инфекции COVID-19 в Таджикистане, коронавирус может вызвать от 72 000 до 230 500 тяжелых случаев заболевания, от 13 600 до 43 500 критических случаев, требующих помещения в реанимацию, и от 6 600 до 21 000 смертей», – говорится в докладе Всемирного банка.