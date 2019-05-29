В трудный час правительство Грузии уповает на Богородицу

Как гласит легенда, после вознесения Иисуса Дева Мария и апостолы бросили в Иерусалиме жребий, чтобы выбрать земли, в которые они пойдут проповедовать слово Христово. Марии досталась Грузия. Хотя она так никогда там и не побывала, связь с нею глубоко укоренилась в грузинском национальном сознании.

На протяжении многих веков поэты, писатели и певцы молили Богородицу, чтобы она, говоря словами широко распространенного выражения, «простерла свой покров» над Грузией и защитила свой удел. В наши дни этот образ активно используется как в церковных проповедях, так и в застольных тостах. Некоторые, особенно молодежь, даже используют слово «Удел» (წილხვედრი, Цилхведри) для иронического обозначения Грузии: «Я вернусь в Удел на той неделе».

Теперь же особые отношения между Марией и Грузией закреплены законом: в этом месяце правительство учредило государственный праздник в честь избрания Грузии уделом Богородицы. Многие считают этот законопроект, поддержанный церковью и утвержденный парламентом 8 мая, очередной поблажкой верующим и следующим шагом в размывании границы между церковью и государством.

«Важно официально подтвердить статус Грузии как страны, доставшейся в удел Деве Марии», — сказала член правящей партии «Грузинская мечта» и председатель парламентского Комитета по правам человека Софо Киладзе, объявляя о внесении соответствующей поправки в Трудовой кодекс страны.

В качестве обоснования в законопроекте приводится цитата из средневекового текста — впервые в истории грузинского законодательства. «Господь явился […] Царице Небесной и велел ей остаться в Иерусалиме, но послать вместо себя Андрея Первозванного с нерукотворной иконой», — говорится в пояснительной записке со ссылкой на сборник средневековых летописей «Житие Картли» (Картлис цховреба). Апостола Андрея Первозванного, отправившегося, как полагают верующие, в удел Богоматери по ее препоручению, считают основателем древней Православной церкви Грузии.

Идея празднования «Дня удела Богородицы» — по-грузински он называется одним словом წილხვდომილობა, Цилхвдомилоба — принадлежит «Грузинской православной церкви, и мы полностью ее поддерживаем», — сказал в прошлом месяце премьер-министр Мамука Бахтадзе.

Кроме того, правительство выделило на торжества, которые должны проводиться ежегодно 12 мая, более 300 000 долларов. Для первого празднования в этом году Министерство образования, науки, спорта и культуры заказало 200 000 икон и 200 000 брошюр.

Несмотря на повсеместное почтительное отношение к церкви, такое претворение легенды в закон насторожило многих верующих. Общественные деятели и оппозиционные политики обрушились на парламент с резкой критикой за трату и без того скудных средств налогоплательщиков на организацию этого праздника. Популярный писатель Лаша Бугадзе назвал законопроект худшим проявлением популизма. «Среди всех нынешних трудностей парламент нашел время, деньги и энергию на то, чтобы […] превратить все это в закон, — сказал Бугадзе в интервью грузинской службе Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода». — Деве Марии не понравилось бы, что ее так узаконили».

Председатель правящей партии «Грузинская мечта», самый богатый и влиятельный человек в стране, также тратит часть своего личного состояния на помощь верующим в поклонении Богородице. В апреле Бидзина Иванишвили посетил город Зугдиди на западе страны и пообещал пожертвовать более миллиона лари (около 360 000 долларов) на завершение строительства возводящегося там собора Иверской иконы Божией Матери. Ранее в том же месяце Иванишвили встретился с главой Грузинской церкви, патриархом Илией II, и выразил готовность оплатить работы по росписи нового собора Святой Троицы в Тбилиси.

Ассоциация молодых юристов Грузии, которая ставит перед собой задачу следить за соблюдением законности в стране, выступила с критикой этих обещаний, назвав их подкупом избирателей перед только что прошедшими местными выборами. Сандра Рулофс, жена заклятого врага Иванишвили и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, баллотировалась на этих выборах на пост мэра Зугдиди и проиграла кандидату от «Грузинской мечты».

Политики заигрывают с церковью почти с самого начала существования независимой Грузии. Грузинские руководители регулярно преклоняют колена и молятся, а также осыпают Грузинскую церковь привилегиями, чтобы угодить церковным иерархам и их пастве. Когда первый президент постсоветской Грузии Звиад Гамсахурдия был свергнут в результате переворота, его преемник, бывший министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе, пытался легитимизировать свою власть, приняв крещение и предоставив церкви конституционные привилегии. После восстания против Шеварднадзе следующий президент, Саакашвили, принес клятву в исторической церкви на могиле почитаемого средневекового царя и святого Давида Строителя.

А в 2012 году Иванишвили, в свою очередь, отстранил от власти Саакашвили. На первых порах Иванишвили высказывался о церкви трезво, говоря, что она должна быть открыта для общественной критики и отделена от государства. Однажды он даже отпустил колкое замечание в адрес глубоко почитаемого патриарха Илии II, пошутив, что не знает, кого тот любит больше — его или Саакашвили. Однако с годами, по мере падения рейтинга одобрения партии Иванишвили, он все чаще стал появляться в церкви со свечкой в руках.

«Когда [грузинские] политические силы теряют популярность, они пытаются позаимствовать популярность у церкви», — сказал Eurasianet.org Корнелий Какачия, директор аналитического центра «Грузинский институт политики».

Грузинские сторонники светского государства и атеисты говорят, что почти три десятилетия таких сделок превратили Грузию в отвратительную помесь либеральной демократии, олигархии и теократии. Сегодня служители церкви часто влияют на государственную политику. По-видимому, уступая чрезвычайно консервативным желаниям церкви, власти, например, сделали сексуальное просвещение в школах необязательным, а брак определили в конституции как союз между мужчиной и женщиной.

«Политики стали заложниками своей собственной политики и продолжают делать уступки церкви, чтобы ей угодить», — сказал Eurasianet.org богослов Бека Миндиашвили.

В прошлом году правящая партия прилагала все усилия — вплоть до денежных подачек, — чтобы обеспечить победу своему кандидату в президенты, Саломе Зурабишвили. На будущий год «Грузинской мечте» предстоит еще одно трудное испытание — парламентские выборы. «Никто не знает, какие потери он [Иванишвили] и его партия понесут к 2020 году, так что он принимает меры предосторожности», — сказал Какачия.

В преддверии этого важнейшего голосования грузины готовятся неустанно молить Богородицу о милости.