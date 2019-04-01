В Узбекистане возрождается культура рейв-вечеринок

Пульсирующие ритмы электронной музыки, доносящиеся из ночного клуба «KtKomba» в Ташкенте, представляли собой странный контраст с зеленым светом люминесцентных ламп, уносящим присутствующих в прошлое. Внутри клуба сотни молодых людей танцевали всю ночь напролет на вечеринке, подобные которой редко организуются в Узбекистане.

В глубине сцены, на которой выступали среди прочих известный норвежский ди-джей Skatebard и ди-джей Rozet из Москвы, висел большой узбекский ковер, на котором из ватных шариков выложена приветственная фраза «добро пожаловать» на узбекском языке.

Это приветствие относилось как к гостям вечеринки, которая состоялась 23 марта, так и к тому, что, как надеются организаторы из группы «Фрагмент», стало зарождением получившей новый импульс клубной культуры.

Состоящая из пяти местных ди-джеев группа «Фрагмент»была создана в августе и работала с тех пор не покладая рук, чтобы, выражаясь их словами, дать местным жителям почувствовать вкус свободы через танец.

Александр Мехонош, который выступает под сценическим псевдонимом Шило, вернулся сюда в 2016 году из Дубая, где он жил и работал в качестве ди-джея, и был потрясен, обнаружив, насколько однообразна и скучна жизнь в столице Узбекистана.

«Ди-джеи исполняли не подходящую для подобных заведений музыку, а исключительно коммерческую попсу. Во всех клубах звучали одни и те же песни, — сказал Мехонош Eurasianet.org. — Все бары были похожи друг на друга с одинаковой атмосферой и высокими ценами, ориентированными на золотую молодежь столицы».

Первой крупной инициативой «Фрагмента» стал фестиваль «Стихия», проведенный на месте бывшего берега Аральского моря. После этого они стали проводить вечеринки в ташкентском баре «Сила», месте, которое организаторы мероприятия называют убежищем, свободным от осуждения консервативно настроенной части узбекского общества.

«Как человек, живущий в этом городе, могу сказать, что вариантов не так много. Я хочу, чтобы мои друзья из-за границы приезжали сюда и чувствовали себя комфортно. И чтобы местные жители чувствовали то же самое. Мы создаем современную страну», — сказал Юрий Ходжаев, который выступает под именем SHMN.

Вечеринка в «KtKomba» должна была стать переломным моментом.

«Ди-джеи такого уровня никогда раньше не приезжали в Узбекистан, разве что для участия в «Стихии», — сказал Ходжаев. — Всегда есть вероятность, что эту музыку не поймут. Мы — первопроходцы и делаем все от нас зависящее».

Клуб «KtKomba» — маленький кусочек истории клубной жизни в Ташкенте. В начале 2000-х именно благодаря ему в город была привнесена клубная культура. Это было первое в Узбекистане заведение с западным дресс-кодом, фейс-контролем и танцовщицами «гоу-гоу».

Помогало то, что владелицей клуба была Лола Каримова — состоятельная дочь покойного президента Ислама Каримова. Немало денег было потрачено на установку лучшего звукового и светового оборудования. Приоритетной задачей было не извлечение прибыли, а создание площадки, в пределах которой любители ночных клубов могли бы быть самими собой. В этом клубе выступали такие мировые знаменитости, как Баста Раймс и Дэвид Гетта.

«Благодаря «KtKomba» в Узбекистане была ночная жизнь… такая, какой мы ее знаем сегодня, — говорит Анна Белозерова, в прошлом постоянная посетительница клуба. — Это было единственное место, куда можно было пойти и хорошо провести время».

В летней комнате заведения были установлены топчаны (помосты для сидения, которые можно увидеть во всех странах Центральной Азии) с видом на водопад. Там завсегдатаи вечеринок, бывало, отдыхали в ожидании восхода солнца.

«Мы оставались здесь до утра, а затем все вместе обычно ездили в Чигатай, чтобы поесть шашлыка в шесть утра, — рассказывает Белозерова, имея в виду район на северо-западе Ташкента. — Это была священная традиция сродни посещению церкви в воскресенье».

Со временем «KtKomba» изменился, как и его посетители.

В 2011 году он закрылся, а затем, после расширения, вновь был открыт, готовый принять до 700 человек. Здесь все так же проводила время масса людей, а иногда даже выступали зарубежные ди-джеи. Однако клуб утратил свою уникальную атмосферу.

Комната для наблюдения за восходом солнца было преобразована в дорогой ресторан «Le Terrace», где обедали уже бывшие посетители клуба, повзрослевшие и остепенившиеся, испытывавшие ностальгию по прошлому. В 2018 году ресторан закрылся.

С закрытием самого клуба в 2016 году в городе образовался вакуум ночной жизни. Команда «Фрагмента» надеется, что сможет продолжить дело «KtKomba». Проведение их мероприятия именно здесь было похоже на передачу эстафетной палочки.

Участники «Фрагмента» не уверены в будущем «KtKomba», но надеются, что помещение не будет простаивать.

«Это важное для нас место. Мы хотели бы возродить его к жизни. Мы хотим, чтобы жизнь в городе кипела, — сказал Ходжаев. — В Грузии есть клуб «Бассиани», и мы хотим создать в Ташкенте похожее место, о котором люди будут говорить».

Что касается самого «Фрагмента», ожидается проведение новых мероприятий в баре «Сила» и очередного фестиваля «Стихия», который должен состояться в августе. Ходжаев собирается запустить собственную музыкальную программу на местной радиостанции.

Поклонники предвкушают, что это станет началом чего-то нового.

«Культура ночной жизни в Узбекистане не развита, и «Фрагмент» пытается ее возродить, — сказала Белозерова. — Они очень хорошо начали».