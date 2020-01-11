В Узбекистане золотая лихорадка

Сирожиддин Хасанов просыпается около шести утра, когда на улице все еще темно. Он смотрит на небо, чтобы узнать, какой будет погода.

Пронзительный ноябрьский ветер, посвистывая, гуляет по степи. Холодно, но терпимо.

Он берет свои инструменты – кирку, лопату, лоток – и выходит на улицу. Рядом с его вагончиком лежит груда выкопанного грунта вперемешку с камнями. Хасанов набирает грунт в ведро, затем высыпает его на небольшой лоток и промывает водой.

Остаются лишь песок и мельчайшие камушки. Хасанов включает фонарик своего мобильного телефона и прищуривается. Ничего. Ни одного золотого блика, который он надеялся увидеть. Он повторяет процесс еще пять раз – тщетно.

35-летний Хасанов переехал в село Сойкечар Навоийской области Узбекистана из родной Самаркандской области почти два года назад. Старательство – его единственный способ зарабатывать на жизнь.

«Очень хотелось, чтобы утро началось с приятного, когда хотя бы мелькнули крупицы золота. Но пока ничего. Просто еще оборудования маловато. Но я знаю, что здесь много золота, и мы найдем его», – сказал Хасанов Eurasianet.org.

Лишь в марте прошлого года власти разрешили рядовым гражданам и небольшим компаниям искать и добывать золото. Принятый в этой связи закон коренным образом изменил ситуацию, т.к. раньше такие действия считались преступлением, а нарушитель мог оказаться за решеткой.

В новом указе отмечалось, что запрет криминализировал эту индустрию.

«Несанкционированная добыча драгоценных металлов приобрела системный характер на территориях Навоийской, Самаркандской и Бухарской областей, что приводит к теневому обороту драгоценных металлов и их нелегальному вывозу за рубеж», – говорится в указе.

Между тем разведка и добыча различаются по своему масштабу.

Всего в 100 метрах от вагончика Хасанова работает группа китайских старателей. Хасанов не без зависти оценивает уровень их оснащения – землеройные машины, кровати, светильники, телевизоры, пара ноутбуков и, самое главное, отопление.

Работа по золотодобыче на китайской стороне явно налажена. Экскаватор сбрасывает золотоносный грунт на шлюз, установленный над резиновым ковриком с ячейками. Вода проливается через грунт, смывая разбавленную грязь. Мелкий песок и камушки оседают в ячейках коврика.

Остатки жижи выливают в лоток и промывают в небольших тазиках. После того как мелкий песок и грунт смываются, на дне лотка, если есть золото, можно увидеть блестящие частицы. Каждый раз, когда китайские старатели замечают мелкие крупицы золота, они реагируют очень бурно.

«С каждого ведра промытого грунта и песка вперемешку обнаруживается три-четыре грамма золота. Здесь его много, но для промывки нужна вода. Мы прорыли скважину и используем подземную воду. Золото есть, но нет воды», – говорит Eurasianet.org Ханг Джианг.

После очередной промывки Ханг показал корреспонденту Eurasianet.org небольшую россыпь добытого золота, которое он тщательно завернул в целлофановый пакет. Таким способом можно добывать до 1,5 килограмма золота в месяц. Единственное, что мешает, – это холод. Как только температура упадет до -10 градусов по Цельсию, добычу придется прекратить.

Команда Хана состоит из всего четырех человек, включая его самого. В Узбекистане он уже второй год. До этого занимался производством строительных материалов. Когда правительство узаконило частный старательский бизнес, он решил заняться этим направлением.

Недалеко работает еще одна группа китайских старателей. Их руководителя зовут Зхао Ю Хуа, хотя он предпочитает, чтобы здесь его называли Сардор, поскольку, по его словам, мало кто из узбеков правильно произносит его китайское имя. 48-летний мужчина провел в Узбекистане уже шесть лет. За это время он выучил узбекский язык, и теперь свободно общается с местными жителями. До этого он производил строительный кирпич, но летом «переквалифицировался» в золотодобытчика в Сойкечаре.

К моменту приезда корреспондента Eurasianet.org он находился на прииске всего две недели, поэтому похвастать было особо нечем.

«Пока мы нашли воду, подтянули технику и людей, потеряли время. Но мы уже начали копать, и уже добыли 8 граммов золотого песка. Но главное – обосноваться здесь, а дальше мы работу наладим», – сказал Зхао.

Зхао заплатил 3000 долларов местным жителям за три гектара земли. Как и другие старатели, он отдал еще 750 долларов за лицензию на три года. Сезон золотодобычи начинается в марте-апреле и обычно длится до декабря.

Добытое золото должно быть продано банкам, золотообрабатывающим предприятиям и ювелирам, которые являются единственными компаниями, уполномоченными торговать драгметаллом. Цена одного грамма может варьироваться от 35 до 50 долларов, в зависимости от качества продукта.

На территории вокруг Сойкечара местное население начало добывать золото еще два десятилетия назад. На это указывают заброшенные холмы из грунта и ямы глубиной до четырех метров. Старатели использовали кустарные методы – руки, лопаты и лотки.

65-летний сельский житель Нурмурод Мадатов сказал, что местные старатели не копали слишком глубоко, опасаясь быть похороненными заживо вследствие развала грунта. Поэтому «урожай» всегда был скудным.

«Сейчас здесь землю приобрели четыре китайские и три местные узбекские фирмы. Китайцы активны, а узбекские старатели пока только пробуют обустраиваться», – сказал Мадатов.

«Золотая лихорадка», которая наблюдается в последнее время в Узбекистане, вселяет многим чувство оптимизма.

«Возможно, наша золотоносная земля принесет удачу и благополучие старателям и процветание нашему селу. Я надеюсь, молодежь нашего села перестанет ездить в Россию на заработки. Когда деньги лежат у вас под ногами, все, что вам нужно, это приложить усилия и взять их», – сказал Мадатов.