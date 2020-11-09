В Узбекистане начнутся испытания китайской вакцины от COVID-19

Власти заявили, что в стране начнутся испытания вакцины от коронавируса китайского производства. При этом также рассматривается ряд других вакцин.

Министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов сообщил частному изданию Kun.uz 9 ноября, что днем ранее в страну прилетели китайские специалисты с дозами вакцины, произведенной компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.

В третьей фазе испытаний примут участие около 5 тыс. узбекских добровольцев: половина получит вакцину, остальные – плацебо. Добровольцам полагается плата.

Это первый случай испытания каких-либо вакцин на гражданах Узбекистана.

Министерство инновационного развития, которое осуществляет контроль за процессом вместо Минздрава, заявило, что в Узбекистане планируется провести испытания вакцин и из других стран. В качестве объяснения подобного многовекторного подхода Абдурахмонов указал на «генетические вариации» между разными странами и разными штаммами коронавируса.

Ташкент еще в сентябре заказал 35 миллионов доз российской вакцины «Спутник V», и надеялся получить 10 миллионов доз до конца года. Но, как сообщило 3 ноября издание The Bell, у России возникли проблемы с наращиванием производства. Узбекские власти уже провели детальную подготовку к обучению персонала и подготовке клиник к предстоящим испытаниям китайской вакцины, в то время как никакой информации о схожих приготовлениях к российскому аналогу нет.

Соседний Казахстан, население которого намного меньше, чем в Узбекистане, пока заказал всего 2 миллиона доз российской вакцины.

По словам Абдурахмонова, узбекские власти также рассматривают вакцины, разрабатываемые американской фармацевтической фирмой Moderna и британо-шведским гигантом AstraZeneca.

Министерство инноваций заявило, что вакцина будет отправлена на дополнительное изучение, если у до 15 процентов получивших ее добровольцев будут наблюдаться побочные эффекты. Если это число вырастет до 30 процентов, испытания прекратятся.

Кроме того, Узбекистан, как и Казахстан, заявил, что намерен производить собственную вакцину. Однако в то время как казахстанская вакцина фигурирует в регулярно обновляющемся списке Всемирной организации здравоохранения, и ее даже испытывают на себе государственные чиновники, об узбекском аналоге практически ничего не было слышно с момента последнего упоминания о нем Минздравом в сентябре.

То, что Ташкент не стал ждать собственной вакцины и готов воспользоваться иностранными, может объясняться суровыми экономическими реалиями.

До пандемии рост экономики Узбекистана на фоне проводимых реформ вызывал удовлетворение как внутри страны, так и за рубежом.

Между тем теперь, хотя рецессии по результатам года и не ждут, рост все-таки снизился. В СМИ широко освещались ситуации с невыплатой трудящимся заработной платы, хотя официально это и не признается. Видеозапись огромной толпы безработных, собравшихся перед зданием Алмалыкского горно-металлургического комбината, шокировала местных пользователей соцсетей. Даже официальные показатели безработицы, которые, как правило, носят консервативный характер, в этом году резко выросли на фоне возвращения в страну трудовых мигрантов из России и Казахстана.

Президент Шавкат Мирзиёев дал понять, что Узбекистан должен преодолеть оставшуюся часть пандемии, не прибегая к строгим ограничениям на передвижение и работу бизнеса, которые дважды вводились ранее в этом году.

Объединившие свои усилия фармацевтические компании Pfizer и BioNTech объявили 9 ноября, что благодаря их вакцине более чем 90 процентам из 43 500 добровольцев в шести странах удалось выработать иммунитет к коронавирусу. Это хорошая новость, но ложку дегтя добавляет обеспокоенность по поводу того, что массовое производство вакцин – очень длительный и сложный с материально-технической точки зрения процесс, и что развивающимся странам будет сложно закупить наиболее эффективные вакцины.

По заявлению Министерства инновационного развития, испытания вакцины компании Anhui Zhifei в Узбекистане продлятся не менее года, но Ташкент вряд ли захочет так надолго откладывать массовую вакцинацию.