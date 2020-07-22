В Узбекистане начнут выращивать коноплю в промышленных масштабах

Климат в Центральной Азии очень благоприятен для выращивания конопли. Если разобраться, регион – родина этого растения, и оно здесь произрастает повсюду – от невозделанных холмов в глубинке до парков в городах (несмотря на все попытки его вытравить). Данные археологических раскопок указывают на то, что местные жители использовали марихуану еще 6 тыс. лет назад или даже раньше, а затем отсюда она попала в Европу и Восточную Азию.

Теперь Узбекистан, позиционирующий себя как благоприятное для туризма сердце Великого шелкового пути, начал новый эксперимент с коноплей.

Но, правда, выращивать ее будут не на «косячки». Узбекско-французское совместное предприятие начнет культивировать в Хорезмской области техническую коноплю с низким содержанием вызывающего наркотическое опьянение тетрагидроканнабинола (ТГК), сообщило ранее в этом месяце Министерство иностранных дел страны. Из нее производят широкий спектр самой различной продукции, от бумаги и веревок до стройматериалов и текстиля. Во многом конопля похожа на хлопок, но, как отмечает МИД, для ее выращивания требуется гораздо меньше воды, что должно обрадовать фермеров в регионе, испытывающем все более острый дефицит воды.

Президент Шавкат Мирзиёев в марте подписал закон, разрешающий коммерческое выращивание конопли, содержащей до 0,2% ТГК, «в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ» (подобная деятельность по-прежнему является незаконной). Для сравнения, марихуана, продаваемая на законных основаниях для рекреационного использования в американском штате Массачусетс, может содержать до 0,3% ТГК.

Но если все по поводу этой чудо-сельхозкультуры кажется слишком положительным, чтобы быть правдой, то, возможно, так оно и есть.

«Польза конопли с точки зрения защиты окружающей среды часто преувеличивается СМИ; конопля не является “ключом к нашему зеленому будущему”, – написали Джером Х. Черни из Корнелльского университета и его соавтор Эрнест Смолл в журнале Agronomy в 2016 году. Конопля «чувствительна к значительной эрозии и истощению почвы, а также для ее выращивания требуются относительно большие объемы воды. В особенности, относительно высокие потребности данной сельхозкультуры в азоте, фосфоре и калии опровергают чрезмерные утверждения по поводу ценности конопли с точки зрения обеспечения экологической устойчивости».

Узбекистан – не первое государство Центральной Азии, решившее заняться промышленным выращиванием конопли.

В соседнем Казахстане предприятие под названием KazHemp (Казконопля) культивирует эту сельхозкультуру с 2017 года. По сообщениям, в 2018 году оно даже отправило тонну своей продукции на экспорт. Но Министерство внутренних дел охладело к этому проекту, и в том же году власти уничтожили партию урожая KazHemp из-за слишком высокого содержания ТГК. В начале 2020 года местные журналисты задали МВД вопрос по поводу того, насколько легальной является деятельность KazHemp, но министерство отказалось дать ответ, отметив лишь, что «оставляет за собой право провести анализ содержания наркотика в конопле в любой момент».