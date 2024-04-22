В Центральной Азии очередная «Большая игра», но по новым правилам

Сухой порт «Хоргос – Восточные ворота» на китайско-казахстанской границе. Неспровоцированное вторжение России в Украину в 2022 году и введение западных санкций в качестве наказания за российскую агрессию послужили толчком для развития Срединного коридора, пролегающего через Центральную Азию. (Фото: gov.kz)

В Центральной Азии вновь развернулась «Большая игра», но под другим названием и по новым правилам. Условия нынешнего соперничества сверхдержав за региональное влияние определяет экономика, а не политика, говорится в докладе, подготовленном казахстанским исследовательским институтом.

Согласно докладу под названием «Стремление к многовекторности посредством деловой дипломатии: Путь для Центральной Азии», опубликованному Центром прикладных исследований «Талап», ключевое различие между глобальным соперничеством в Центральной Азии в XIX и XXI веках состоит в том, что в наши дни региональные государства, а не внешние силы, оказывают большее влияние на возможные результаты.

«Регион, ранее бывший театром Большой игры в противостоянии сверхдержав, сейчас пытается стать пространством не конфликтности и возможностей», – отмечается в докладе.

Неспровоцированное нападение России на Украину в 2022 году и введение западных санкций в качестве наказания за российскую агрессию изменили геополитическую динамику Центральной Азии, оживив интерес США и Евросоюза к этому региону. Кроме того, действия России способствовали диверсификации торговли и инвестиций, изменив торговые маршруты между Китаем и Европой. Санкции снизили потребность в Северном коридоре, проходящем по Транссибирской магистрали, и дали толчок для развития Срединного коридора, который пролегает через Центральную Азию.

Эти изменения привели к смещению геоэкономического центра тяжести в Центральной Азии. Китай обошел Россию в качестве крупнейшего торгового партнера региона, но также сложилась общая тенденция диверсификации торговых партнеров. При нынешней динамике доля стран Запада в объеме внешней торговли Центральной Азии будет продолжать расти.

«Начиная с 2022 года динамика торговли и инвестиций в регионе демонстрирует значительный сдвиг в диверсификации торговли и инвестиций с нетрадиционными рынками Европы, Северной Америки, Южной Азии и Ближнего Востока, – отмечается в докладе «Талап». – Это стало возможным благодаря традиционной для региона многовекторной политике, которая под давлением эскалации конфликтов трансформировалась в политику решительного неприсоединения — решительного отказа от любого участия в конфликте».

Согласно докладу, контакты между Евросоюзом и государствами Центральной Азии «приобрели особый динамизм» после начала российско-украинской войны. В нем также говорится, что общественное мнение в регионе свидетельствует о том, что большинство жителей стран региона не желают быть втянутыми в противостояние между Западом и Россией, которую поддерживает Китай.

В сложившихся обстоятельствах государства Центральной Азии вынуждены искать баланс между «своим неподдельным интересом к развитию своих связей с западным миром» и тем фактом, что они находятся «в окружении Ирана, Афганистана, Китая и России, с которыми Запад имеет натянутые и даже конфликтные отношения», подчеркивается в докладе.

Для достижения максимального многовекторного развития экономики власти стран Центральной Азии должны будут провести определенную работу по повышению предсказуемости деловой среды региона. Серьезными препятствиями, мешающими притоку западных инвестиций в страны региона, остаются расплывчато сформулированные законы, касающиеся торговли и прав собственности, а также ненадежность судебных систем. Отсутствие механизмов принудительного исполнения контрактов и разрешения корпоративных споров также препятствует росту инвестиций. Помимо укрепления независимости судебных органов, авторы доклада «Талап» рекомендуют пересмотреть действующие в этих странах налоговые кодексы с целью создания более «справедливой» деловой среды.

«Инвестиционный климат в Центральной Азии отражает сложный баланс между решимостью правительств не упустить возникший со всех сторон интерес к региону и инерционностью институциональных барьеров, – говорится в докладе. – Чтобы воспользоваться этими возможностями, странам региона следует устранить существующие институциональные и нормативные барьеры для отечественных и иностранных компаний и инвесторов, укрепить верховенство закона, обеспечить честную и открытую конкуренцию, создать благоприятный налоговый климат для бизнеса и синхронизировать стандарты в области торговли, таможни и логистики».