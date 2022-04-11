Газовая зависимость Европы угрожает демократии

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Чем мы расплатимся за войну? Европейский Союз в целом един в своей политической поддержке Украины, которая борется с российским вторжением, но политикам еще предстоит договориться о том, что реальные экономические затраты на эту поддержку должны быть распределены справедливо.

Ставки высоки. Поскольку побочные эффекты от антироссийских санкций отражаются на многих других странах, а из-за войны продолжают разрушаться ключевые глобальные цепочки поставок, нежелание признать и распределить эти затраты может не только ослабить международную поддержку Украины, но и нанести реальный ущерб легитимности самих демократических правительств.

Власти европейских государств признают, что поддержка Украины подразумевает перестройку цепочек поставок и прием беженцев, но не спешат заняться реальными издержками, вызванными зависимостью от российского газа и угля. 7 апреля премьер-министр Италии Марио Драги затронул эту тему, обозначив сложившуюся ситуацию как выбор «между миром и работающим кондиционером».

Исторически так сложилось, что при отсутствии политического вмешательства рынок решал этот вопрос путем роста цен на энергоносители. Однако сейчас поспешное снижение налогов и субсидирование крупных потребителей энергии могут бы лишь помочь поддержать компании, работающие на ископаемых видах топлива, и воспрепятствовать вложению столь необходимых инвестиций в возобновляемые источники энергии.

Между тем планы ЕС по замещению российского газа сжиженным природным газом, импортируемым из других стран, сопряжены с определенными рисками. Все остальное, кроме «режима строгой экономии углеводородов», не сработает, предупреждают Эмили Холланд и Марко Джули в материале, опубликованном на сайте War on the Rocks. Без этого обострившаяся конкуренция за ограниченные энергоресурсы «непропорционально сильно ударит по импортерам в развивающихся странах и странах с переходной экономикой», и «Глобальный Юг окажется под перекрестным огнем полномасштабной экономической войны между Россией и Западом».

Опыт последних лет также указывает на то, что не стоит полагаться на умение Европы играть в глобальную газовую геополитику. Несмотря на радужные прогнозы о преодолении зависимости континента от России и значительные капиталовложения в новую инфраструктуру, Европа все так же зависит от российского газа, как и 15 лет назад.

Южный газовый коридор

Важнейшей частью этой истории является Южный газовый коридор (ЮГК) – пролегающая от Азербайджана до Италии система трубопроводов стоимостью 40 миллиардов долларов, на строительство которой международные банки развития выделили 8,1 миллиард долларов.

Проект ЮГК получил одобрение несмотря на многочисленные возражения. Международные и азербайджанские правозащитники утверждали, что выделенные кредиты послужат поддержкой авторитарному режиму как раз в тот момент, когда его доходы от продажи нефти снижались. Экологические активисты беспокоились как о климате в целом, так и о воздействии на окружающую среду в стране.

Эксперты в области энергетики также были скептически настроены относительно того, что Азербайджан сможет добывать достаточно газа, чтобы полностью использовать пропускную способность трубопроводов, или что появятся альтернативные поставщики для восполнения оставшихся объемов. Но общественные протесты и закулисное давление не смогли заставить хотя бы призадуматься о целесообразности проекта, и он был запущен. Первый газ с Каспийского моря в Европу был прокачан по этому газопроводу в декабре 2020 года.

Южный газовый коридор (Фото: Bankwatch)

В регионе эти события были восприняты в контексте азербайджанской «икорной дипломатии» – широко известной практики, при которой Баку использует в своих интересах коррумпированных западных политиков – и подтвердили мнение о том, что такие «европейские ценности», как демократия и права человека можно купить и продать.

Но время, к сожалению, доказало правоту тех, кто критиковал проект. Газопровод способен удовлетворить лишь малую часть европейского спроса на газ, Азербайджан не в состоянии производить достаточный объем газа для его заполнения, а потенциальные альтернативные поставщики предпочитают продавать свой газ в другие страны по более выгодной цене.

В подтверждение опасений правозащитников кредиты и последующие финансовые поступления принесли выгоду азербайджанской правящей элите, которая благодаря им еще больше укрепила свои экономические и политические позиции внутри страны, осуществив при этом перевод государственных средств в офшоры. Годы, последовавшие за одобрением проекта, были ознаменованы беспрецедентным подавлением гражданского общества и оппозиционных групп.

Опасения по поводу экологии также оправдались. В докладе Crude Accountability, опубликованном в январе 2022 года, говорится об экологических последствиях для населения, проживающего вблизи крупных газовых объектов на Каспии, из-за недостаточно эффективных мер по охране окружающей среды и многолетних неудачных попыток, предпринятых всеми заинтересованными сторонами для их реализации. «Ранним утром, когда происходит сжигание [газа], ощущение такое, будто выкурил самую горькую на вкус сигарету, – рассказал авторам доклада один из сельчан, живущих рядом с крупным терминалом к югу от Баку. – Когда идет дождь, кажется, что с неба льются пыль и грязь».

Кредиты и прибыль от ЮГК также усугубили проблему так называемого «ресурсного проклятья» Азербайджана – явления, при котором доходы от добывающих отраслей приводят к еще большим репрессиям в странах со слабой демократией и авторитарных государствах. Последовательное снижение добычи нефти в Азербайджане с 2010 года должно было бы стать возможностью для демократизации страны, но вместо этого тенденция развивается в обратном направлении.

Политики, возможно, полагали, что программ построения демократии и предоставляемой в целях развития иностранными донорами помощи, чистым получателем которой является Азербайджан, будет достаточно для того, чтобы нейтрализовать последствия «ресурсного проклятия». Но ЮГК обеспечил Азербайджан финансовыми ресурсами, необходимыми для сопротивления процессу демократизации.

Сохраняющаяся зависимость Европы от ископаемого топлива – это вопрос национальной безопасности, внутреннего и международного неравенства и климатической справедливости. Это не должно стать новым уроком, поскольку европейцы уже были свидетелями политических последствий энергетической политики, при которой в структуре расходов наблюдается перекос в сторону нижнего участка спектра благосостояния, во время протестов «желтых жилетов» во Франции в 2018 году.

В эпоху, когда демократия сдает позиции, это не та ошибка, которую континент, да и весь мир, может позволить себе повторить.