Газовая сделка Азербайджана с Россией порождает неприятные вопросы для Европы

Азербайджан начал импортировать газ из России в рамках договоренности, которая должна позволить Баку удовлетворить внутренний спрос. Однако она вызывает серьезные вопросы относительно недавних соглашений об увеличении экспорта газа в Европу.

Российская государственная компания «Газпром», занимающаяся добычей и экспортом газа, объявила 18 ноября, что начиная с 15 ноября поставляет газ азербайджанской государственной газовой компании SOCAR и должна поставить до марта 2023 году до миллиарда кубометров.

Ни Министерство энергетики Азербайджана, ни компания SOCAR не ответили на вопросы Eurasianet.org и просьбы подтвердить существование такого соглашения, подробности которого пока не ясны.

В заявлении SOCAR, предоставленном азербайджанскому новостному агентству APA, говорится, что компания давно сотрудничает с «Газпромом», и обе компании «стремятся оптимизировать свою инфраструктуру путем организации взаимного обмена потоками газа».

Эта договоренность была заключена перед самым периодом пикового спроса, приходящимся на середину зимы. Азербайджан будет стараться обеспечивать поставки потребителям газа внутри страны, одновременно выполняя свои экспортные обязательства по отношению к Грузии и Турции, а также поддерживать недавно увеличившиеся объемы торговли с Европой.

Планировалось, что в этом году экспорт в Европу по Южному газотранспортному коридору достигнет 10 миллиардов кубометров, но в соответствии с новым меморандумом о взаимопонимании с Евросоюзом, подписанным в июле, Баку обязался увеличить объем экспорта до 12 миллиардов кубометров.

Это увеличение должно помочь Брюсселю частично компенсировать потерю поставок российского газа, которые были прекращены Москвой в ответ на европейские санкции, наложенные на Россию за нападение на Украину.

Хотя эту сделку широко рекламировали как в Брюсселе, так и в Баку, так и не стало ясно, откуда именно должен взяться лишний газ.

Трудности с выполнением обязательств обнаружились еще в сентябре, когда министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов объявил, что в этом году Азербайджан экспортирует в Европу лишь 11,5 миллиарда кубометров, но ничего не сказал о причинах такого уменьшения целевого объема экспорта.

По-прежнему неясно, откуда возьмется даже это, более скромное количество газа.

Источник, близкий к консорциуму, которому принадлежит гигантское азербайджанское газовое месторождение Шах-Дениз, поставляющее сейчас весь экспортируемый из Азербайджана газ, подтвердил Eurasianet.org, что никаких новых экспортных контрактов заключено не было, и что договорные обязательства месторождения по-прежнему сводятся к поставке ранее согласованных 10 миллиардов кубометров.

Новость о том, что этой зимой Азербайджан будет импортировать газ из России, позволяет предположить, что Баку собирается использовать российский газ на внутреннем рынке, чтобы высвободить собственный газ и выполнить таким образом обязательства перед Брюсселем.

Санкции, наложенные Евросоюзом на Россию, не затрагивают Азербайджана, и он по-прежнему может импортировать сколько угодно российского газа.

Но новая сделка противоречит политическому духу июльского соглашения, заключенного именно для того, чтобы увеличить поставки азербайджанского газа в Европу и тем самым помочь Евросоюзу ослабить зависимость от российского газа.

Долгосрочные последствия

Тот факт, что импорт газа из Азербайджана отчасти обеспечивается при помощи Москвы, позволяет предположить, что усилия Брюсселя по части диверсификации могут быть тщетными, причем не только в краткосрочной перспективе.

В соответствии с соглашением, подписанным в июле, Баку также обязался к 2027 году удвоить экспорт по Южному газотранспортному коридору, доведя его до 20 миллиардов кубометров в год — такова максимальная пропускная способность существующей трубопроводной сети.

Это увеличение будет дорогостоящим и займет долгое время, так как для него потребуется как добавление новых компрессоров на существующих трубопроводов, так и огромные инвестиции в азербайджанские газовые месторождения, которые обеспечили бы добычу необходимого газа.

Пока что никаких инвестиционных решений по расширению трех существующих трубопроводов, образующих Южный газотранспортный коридор, по которому азербайджанский газ поступает в Европу, принято не было. В то же время, по-прежнему остаются вопросы относительно возможных источников дополнительных 10 миллиардов кубометров газа в год.

Ранее в этом году компания BP подтвердила, что гигантское газовое месторождение Шах-Дениз, которое она эксплуатирует, не способно вырабатывать все недостающие 10 миллиардов кубометров.

У Азербайджана есть и другие, менее крупные газовые месторождения, но предполагается, что добыча на них также не будет достаточной для выполнения обязательств Баку перед Брюсселем. Это означает, что газ придется приобретать в других странах региона.

Эта ситуация возрождает давние надежды на то, что Азербайджан сможет транспортировать газ из расположенного на противоположном берегу Каспийского моря Туркменистана, обладающего шестыми по величине запасами природного газа на планете.

В последние годы отношения между Баку и Ашгабатом значительно улучшились. Этот процесс достиг кульминации в беспрецедентном трехстороннем соглашении о взаимных поставках газа, заключенном в 2021 году с Ираном. Туркменистан обязался поставлять в северо-восточный Ирана от 1,5 до 2 миллиардов кубометров газа в год, а Иран — передавать такое же количество с северо-запада страны в Азербайджан.

Хотя это соглашение называли редкостным и замечательным примером регионального сотрудничества, его также рассматривали в качестве возможного дополнительного источника краткосрочных поставок газа в Европу.

Однако нынешнее состояние этой сделки неясно. Неожиданная потребность Азербайджана в импорте российского газа заставляет подозревать, что соглашение могло развалиться в связи с ухудшением отношений между Баку и Тегераном.

Существуют и другие возможные варианты поставок туркменского газа в Европу. В июле турецкие официальные лица подтвердили, что Анкара рассматривает три варианта транзита туркменского газа, получаемого из Азербайджана по Южному газотранспортному коридору, в Европу.

Считается, что один из этих вариантов — это поддерживаемый США проект, предполагающий подачу газа, сжигаемого сейчас на некоторых туркменских нефтяных месторождениях в Каспийском море, на берег, откуда его можно будет экспортировать.

Однако в отсутствие новостей о развитии каких-либо из возможных вариантов кажется все более вероятным, что Азербайджан не сможет ни поставить в Европу 12 миллиардов кубометров газа в этом году, ни выполнить свое обещание об удвоении объемов экспорта до 20 миллиардов кубометров к 2027 году.