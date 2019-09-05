Газпром: образовательное вторжение в Армению и Кыргызстан

Российский энергетический гигант «Газпром» торжественно открыл учебный год в Армении и Кыргызстане, которые являются самыми экономически слабыми союзниками Москвы. Кремль все активнее занимается экспортом образования.

Две частные школы, аффилированные с «Газпромом», распахнули свои двери 1 и 2 сентября в Ереване и Бишкеке соответственно.

В рамках освещения начала учебного года в кыргызстанских школах местные СМИ уделили очень много внимания торжественному открытию газпромовской школы в Бишкеке. Наряду с представителями российского энергетического гиганта на мероприятии присутствовали президент Сооронбай Жээнбеков, сам раньше работавший школьным учителем, и мэр Азиз Суракматов.

Открытие ереванской школы было менее пышным. Однако, как сообщила Eurasianet.org представитель школы, в ближайшее время ожидается более масштабное торжественное мероприятие с участием представителей «Газпрома» и армянских чиновников.

(Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил «первый звонок», как называют первый день учебного года, в школе недалеко от границы страны с Азербайджаном.)

Обе школы, оснащенные роскошными классными помещениями и спортивными сооружениями, являются общеобразовательными.

Бишкекская школа, по данным кыргызской службы «Спутник», взимает плату в размере 22 000 сомов (чуть более 300 долларов) в месяц. Учеба в армянской обойдется в 3 150 долларов в год, сообщила Eurasianet.org представитель школы.

Среднемесячный доход в Кыргызстане колеблется на уровне 200 долларов. В Армении этот показатель составляет около 300 долларов.

Введение платы за обучение в ереванской школе вызвало раздражение местных жителей – некоторые, судя по всему, были уверены, что это благотворительный проект.

Они пытались добиться бесплатного обучения для местных детей, но безуспешно.

В Кыргызстане «Газпром» всячески подчеркивал, что школа не ориентирована на получение прибыли и что все денежные поступления будут тратиться на содержание и развитие учебного заведения, ежегодные эксплуатационные расходы которого составляют чуть менее 2,5 млн долларов.

Около 20% из 960 учебных мест выделяют бесплатно детям-инвалидам. Еще 5% предусмотрены для одаренных детей из малообеспеченных семей, сообщило независимое издание Kaktus Media со ссылкой на директора школы.

«Мягкая сила» в рамках стратегии России по усилению своего влияния в бывших советских республиках традиционно применялась по инерции с опорой на (уже постепенно исчезающую) языковую близость и чувство исторической общности. Кремлю, очевидно, всегда было удобнее использовать метод кнута и пряника, применяя такие инструменты, как поставки газа по низким ценам (или отказ в них), предоставление финансирования и технологических ноу-хау при строительстве электростанций, военные альянсы и создание условий для трудовой миграции.

Хотя российские университеты все еще остаются относительно привлекательными и доступными для студентов из Кавказа и Центральной Азии, в сфере образования в данных регионах начали доминировать «конкуренты».

И в Армении, и в Кыргызстане частные университеты американского образца приобрели репутацию более престижных, нежели их российские аналоги.

Частные школы, основанные на образовательном концепте противоречивого турецкого священнослужителя Фетхуллаха Гюлена, часто обеспечивали самый высокий уровень среднего образования, доступного представителям среднего класса в Центральной Азии и Азербайджане. Но конфликт Гюлена с властями Турции вынудил некоторые страны, такие как Азербайджан и Таджикистан, закрыть эти школы под мощным давлением со стороны Анкары.

В последние годы образовательный инструмент стал играть гораздо более значимую роль в российской дипломатии.

В ходе мартовского визита президента Владимира Путина в Кыргызстан состоялась встреча ректоров из двух стран, по итогам которой семь кыргызстанских университетов подписали стратегические соглашения с российскими вузами. В соседний Таджикистан Россия с 2017 года отправляет своих учителей в местные школы, покрывая около 90% их заработной платы. Заявленная цель – укрепление позиций русского языка.

Кыргызстан был бы рад такой поддержке. В своем выступлении 2 сентября Жээнбеков произнес хвалебную речь в адрес России и попросил открыть побольше таких качественных школ в малообеспеченных регионах республики.

Отреагировать на этот призыв Москва может только значительным расширением благотворительной деятельности.