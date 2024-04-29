Глава России Владимир Путин едет к «настоящему мужчине» Си Цзиньпину

В преддверии визита лидера РФ к председателю КНР в сотрудничестве двух стран продолжают превалировать вассальные отношения.

Россия-Восток Apr 29, 2024
Этот снимок сгенерирован при помощи ИИ, но, похоже, вполне отражает реальное положение вещей. Этот снимок сгенерирован при помощи ИИ, но, похоже, вполне отражает реальное положение дел.

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Владимир Путин анонсировал свой майский визит в Китай. По его словам, он поедет к «другу» и «настоящему мужчине». Нет никаких сомнений, что пропаганда, на днях выискивавшая «унижения» госсекретаря США Энтони Блинкена во время турне американского дипломата по КНР, представит поездку главы РФ в Пекин как очередное свидетельство «безграничной дружбы» двух стран. Однако реальное положение дел говорит о том, что российско-китайские отношения сталкиваются с серьезными вызовами, а Москва все натуральнее вживается в роль вассала Пекина.

Всем надо в Китай

Глава РФ, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, подтвердил то, о чем все давно уже говорят: после инаугурации, намеченной на 7 мая, Путин отправится в Китай. Этим «секретом Полишинеля» российский лидер поделился, отвечая на просьбу одного из участников съезда передать Си Цзиньпину экземпляр романа Николая Чернышевского «Что делать?», который попал в библиотеку 15 июня 1953 года – в день рождения председателя КНР.

«Я обязательно возьму с собой и передам нашему другу эту книгу», – сказал Путин. И зачем-то добавил: «Он крепкий руководитель и мужчина настоящий». 

«Ханом» товарища Си глава России называть на этот раз не стал, хотя, учитывая проблемы в российско-китайских отношениях, в Поднебесную российский лидер отправится явно в роли просящего. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, впрочем, с такой постановкой вопроса не согласен и утверждает, Россия и Китай – «страны суверенные, испытывающие на себе давление Запада и достаточно уверенно стоящие на ногах с тем, чтобы это давление выдержать». По его словам, у Путина и Си на повестке будет «очень много вопросов, которые представляют взаимный интерес».

Вряд ли у кого-то есть сомнения, что пропаганда в лучшем свете представит визит Путина к Си, даже если он закончится без существенных для Москвы результатов. В конце концов удалось же кремлевским журналистам рассказать россиянам о том, насколько «провальной» оказалась поездка Энтони Блинкена в Китай на прошедшей неделе. «Известия» и «Пятый канал» даже откопали «американского политолога» Гарланда Никсона, много лет сотрудничающего с госпропагандой РФ, который рассказал россиянам, как с помощью дипломатического протокола китайцы «унижали» и без «должного уважения» обращались с американской делегацией. У некоторых госсекретарь США и вовсе «вышел от Си Цзиньпина в истерике».

Пропагандисты, видимо, так старались потешить самолюбие Кремля, что расписались в собственном незнании хотя бы элементарных правил и традиций Китая. В общем, как иронично подметил Telegram-канал «Китайская угроза», «у российских пропагандистов и СМИ истерика почище, чем у Блинкена». Автор канала напомнил, что по итогам переговоров Блинкена с китайскими коллегами был достигнут консенсус из пяти пунктов.

Между тем разбор американо-китайских отношений в контексте войны РФ против Украины сделал директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, китаист Александр Габуев. Он напомнил: когда Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, «США сразу очертили для Китая две красные линии». Первая касалась поставок китайского оружия в РФ, вторая – открытого нарушения санкций, под которое подпадала, например, работа компаний и банков КНР с физическими и юридическими лицами из американского «черного списка» OFAC. Эксперт пояснил: с весны 2022 года китайцы эти линии не нарушали, «зато делали многое из того, что американские красные линии не описывали», в том числе поставляли товары двойного назначения, чипы, современное промышленное оборудование и прочие необходимые российской военной промышленности «ингредиенты». «Вашингтон теперь пытается прочертить для Китая третью красную линию, максимально ограничив поставки этих товаров – но не затрагивая при этом основной объем торговли между Москвой и Пекином вроде продажи сырья из РФ в КНР и китайских потребительских товаров в Россию», – отметил китаист.

Китайская проделка

Пока пропаганда пичкала россиян «униженными» американцами, в отношениях РФ и КНР продолжали нарастать проблемы. США только еще чертили «третью красную линию», а Китай уже сократил свой экспорт в Россию, опасаясь налететь на вторичные санкции.

Так, согласно статистике Главного таможенного управления КНР, с которой ознакомились в РБК, Китай впервые с конца 2022 года снизил прямые поставки в РФ машин, механизмов и оборудования, включая электрическое. В марте 2024-го экспорт таких товаров из Китая в Россию упал на 15% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до $2,9 млрд. Поставки же всех китайских товаров в РФ в марте сократились на 14,2% год к году, хотя буквально в феврале росли на 9,6%.

Снизилась и доля России в китайском экспорте с 3,4% в феврале до 2,7% в марте. По мнению экспертов, это говорит об ухудшении динамики поставок товаров из КНР в РФ по сравнению с китайским экспортом в другие страны. На такие минимумы доля России не опускалась с декабря 2022 года, а значит, все те «рекорды», которые с помпой отмечали в конце 2023 года в Кремле могли оказаться под угрозой.

Кстати, газета The Financial Times опубликовала аналитический разбор российско-китайского товарооборота за 2023 год, составившего рекордные $240 млрд, из которого становится ясно: и без нынешних проблем Кремлю не стоило бы сильно радоваться. Как пишет старший научный сотрудник в сфере геоэкономики Европейского совета по международным отношениям Агата Демараис, лишь на первый взгляд продемонстрированная странами статистика «лестная», а дружба «безграничная». Она объяснила: санкции против РФ заставили ее переориентировать торговлю с Европы на Азию, однако каких-то «особых» отношений Москвы с восточными партнерами замечено не было.

Она напоминает: импорт КНР из РФ в 2023 году вырос на 12,7%, однако, например, китайский импорт из Канады в 2022 году вырос на 39%, и «мало кто предположил бы, что Пекин устанавливает особые отношения с Оттавой». Кроме того, российские поставки составили в прошлом году всего 5% от всех закупленных Поднебесной товаров, что делает роль РФ не такой уж значимой в структуре китайской торговли, а ставка российских сырьевых компаний на Китай «дает Пекину рычаги воздействия на Москву».

Не лучше картина и с поставками китайских товаров в РФ. С одной стороны, их объем вырос на 46,9%, с другой, китайские компании экспортируют в России столько же, сколько в Нидерланды, «экономика которых почти в 2,5 раза меньше российской и которые не имеют протяженной общей границы с Китаем», отметила специалист. «Торговые связи между Россией и Китаем, скорее всего, не растут, а восстанавливаются после аномально низкого уровня», – добавляет эксперт и прогнозирует возможное замедление двусторонней торговли из-за обеспокоенности Китая вторичными санкциями.

В пользу такого сценария говорят и расширяющиеся ограничения со стороны китайских банков, несколько месяцев разворачивающих большую часть платежей из РФ. Как пожаловался один из предпринимателей по имени Алексей радиостанции Business FM, последние два месяца он провел в КНР, обойдя больше десяти местных банков, однако ни один из них так и не согласился принять платеж от его фирмы, занимающейся закупкой оборудования для металлообработки.

По последним данным, все транзакции из России обрабатываются в «ручном режиме» и зачастую возвращаются. Из-за этого участникам рынка приходится обращаться к услугам платежных агентов – особенно ценятся те, у кого есть «бенефициары из КНР». Сообщается, что сейчас уже до 50% российских компаний вынуждены использовать агентов, берущих дополнительные комиссии, для расчетов с КНР. Кроме того, «агент может раствориться» с деньгами. Так или иначе, бизнес продолжает мучиться и ждет визита в Китай Путина в надежде на хоть какие-то изменения.

Между тем позитивные новости в российско-китайских отношениях пока поступают преимущественно только для Пекина. Так, стало известно, что РФ собралась продавать КНР газ с огромной скидкой. Это следует из прогноза Минэкономразвития. В 2023 году Россия поставляла Китай газ по $286,9 за тысячу кубометров, в 2024-м цена для Поднебесной снизилась до $257 и будет падать вплоть до 2027 года, когда, как ожидается, составит $227,8. При этом для Европы и Турции стоимость будет держаться на уровне $315-$320. Как отмечает «Агентство», даже прогноз российского ведомства наглядно показывает, «какую цену вынужден платить российский газовый сектор за развязанную Владимиром Путиным войну в Украине» вопреки россказням пропаганды о «замене» Европы Китаем. Очевидно, что с помощью КНР Россия не только не сможет восполнить потери на европейском рынке, но и будет долгие годы сбывать «голубое топливо» по дешевке китайскому «другу».

Другими словами, китайские покупатели российского газа внакладе не останутся, как и производители автомобилей из КНР, захватившие рынок в РФ. За первые три месяца 2024 года средняя цена новой китайской легковой машины выросла на 9,3% и составила 3,06 млн рублей. При этом стоимость некоторых моделей взлетела на целых 53%.

Тем временем введенные против РФ санкции, видимо, помогут Китаю прибрать к рукам российский медный завод, который крупнейший производитель цветных металлов в РФ – «Норникель» – решил закрыть под Норильском и построить новый в КНР, провалив модернизацию предприятия из-за отказа сотрудничать со стороны западных поставщиков технологий. По словам крупнейшего акционера и главы компании Владимира Потанина, перенос мощностей в Китай обеспечит близость к рынку сбыта и решит вопрос с санкциями. Для этого будет создано «совместное предприятие». Таким образом, развязанная Путиным война против Украины заставляет российский бизнес не только дешево сбывать продукцию в Поднебесную, но и делиться с ней производственными мощностями.

Между тем «разворот на Восток» может обернуться серьезными проблемами со здоровьем у россиян. Выяснилось, что в куриных грудках от китайской компании Tangshan Zhonghong Sanrong, поставляемых на российский рынок, обнаружили сальмонеллу. Употребление такой курятины может закончиться болями в животе, рвотой и даже менингитом, пневмонией и испорченной слизистой кишечника.

Не берегут россиян и индийские «друзья». В мясе буйволов, которое часто выдают за говядину и продают по всей России, сообщает издание Mash, были зафиксированы бактерии группы кишечной палочки. Провинились сразу три компании: AL-QureshMaharashtra Foods Processing and Cold Storage и Al Waaf Agro Foods. Отмечается, что отведавшим индийской буйволятины грозит диарея с кровью, проблемы с печенью и почками и даже пиелонефрит с простатитом.

Впрочем, есть для Кремля и хорошие новости. После того, как РФ начала продавать Индии нефть через «фирмы-однодневки», пытаясь просочиться со своим «черным золотом» через санкции, Москва и Нью-Дели нашли еще один способ обхода ограничений. Так, индийские регуляторы одобрили деятельность российских страховых компаний, работающих с поставщиками нефти. Проблема в том, что введенный Западом полоток цен на нефть из РФ в $60 за баррель основан на доступе перевозчиков к западным страховщикам. Поэтому с новым «финтом» отслеживание цены «врагами» России усложняется, а значит Москва и Нью-Дели могут выправить нефтяную статистику, которая за последние месяцы была подпорчена масштабными отказами индийских НПЗ закупать «черное золото» из РФ, опасаясь вторичных санкций.

Возможно, о чем-то подобном Путин мог бы договориться и с Си Цзиньпином. Однако, как показывает практика, азиатские партнеры Москвы ищут лазейки только в выгодных прежде всего для себя отраслях. В обратном направлении эта схема пока не работает.