Глава России Владимир Путин едет к «настоящему мужчине» Си Цзиньпину

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Владимир Путин анонсировал свой майский визит в Китай. По его словам, он поедет к «другу» и «настоящему мужчине». Нет никаких сомнений, что пропаганда, на днях выискивавшая «унижения» госсекретаря США Энтони Блинкена во время турне американского дипломата по КНР, представит поездку главы РФ в Пекин как очередное свидетельство «безграничной дружбы» двух стран. Однако реальное положение дел говорит о том, что российско-китайские отношения сталкиваются с серьезными вызовами, а Москва все натуральнее вживается в роль вассала Пекина.

Всем надо в Китай

Глава РФ, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, подтвердил то, о чем все давно уже говорят: после инаугурации, намеченной на 7 мая, Путин отправится в Китай. Этим «секретом Полишинеля» российский лидер поделился, отвечая на просьбу одного из участников съезда передать Си Цзиньпину экземпляр романа Николая Чернышевского «Что делать?», который попал в библиотеку 15 июня 1953 года – в день рождения председателя КНР.

«Я обязательно возьму с собой и передам нашему другу эту книгу», – сказал Путин. И зачем-то добавил: «Он крепкий руководитель и мужчина настоящий».

«Ханом» товарища Си глава России называть на этот раз не стал, хотя, учитывая проблемы в российско-китайских отношениях, в Поднебесную российский лидер отправится явно в роли просящего. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, впрочем, с такой постановкой вопроса не согласен и утверждает, Россия и Китай – «страны суверенные, испытывающие на себе давление Запада и достаточно уверенно стоящие на ногах с тем, чтобы это давление выдержать». По его словам, у Путина и Си на повестке будет «очень много вопросов, которые представляют взаимный интерес».

Вряд ли у кого-то есть сомнения, что пропаганда в лучшем свете представит визит Путина к Си, даже если он закончится без существенных для Москвы результатов. В конце концов удалось же кремлевским журналистам рассказать россиянам о том, насколько «провальной» оказалась поездка Энтони Блинкена в Китай на прошедшей неделе. «Известия» и «Пятый канал» даже откопали «американского политолога» Гарланда Никсона, много лет сотрудничающего с госпропагандой РФ, который рассказал россиянам, как с помощью дипломатического протокола китайцы «унижали» и без «должного уважения» обращались с американской делегацией. У некоторых госсекретарь США и вовсе «вышел от Си Цзиньпина в истерике».

Пропагандисты, видимо, так старались потешить самолюбие Кремля, что расписались в собственном незнании хотя бы элементарных правил и традиций Китая. В общем, как иронично подметил Telegram-канал «Китайская угроза», «у российских пропагандистов и СМИ истерика почище, чем у Блинкена». Автор канала напомнил, что по итогам переговоров Блинкена с китайскими коллегами был достигнут консенсус из пяти пунктов.

Между тем разбор американо-китайских отношений в контексте войны РФ против Украины сделал директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, китаист Александр Габуев. Он напомнил: когда Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, «США сразу очертили для Китая две красные линии». Первая касалась поставок китайского оружия в РФ, вторая – открытого нарушения санкций, под которое подпадала, например, работа компаний и банков КНР с физическими и юридическими лицами из американского «черного списка» OFAC. Эксперт пояснил: с весны 2022 года китайцы эти линии не нарушали, «зато делали многое из того, что американские красные линии не описывали», в том числе поставляли товары двойного назначения, чипы, современное промышленное оборудование и прочие необходимые российской военной промышленности «ингредиенты». «Вашингтон теперь пытается прочертить для Китая третью красную линию, максимально ограничив поставки этих товаров – но не затрагивая при этом основной объем торговли между Москвой и Пекином вроде продажи сырья из РФ в КНР и китайских потребительских товаров в Россию», – отметил китаист.

Китайская проделка

Пока пропаганда пичкала россиян «униженными» американцами, в отношениях РФ и КНР продолжали нарастать проблемы. США только еще чертили «третью красную линию», а Китай уже сократил свой экспорт в Россию, опасаясь налететь на вторичные санкции.

Так, согласно статистике Главного таможенного управления КНР, с которой ознакомились в РБК, Китай впервые с конца 2022 года снизил прямые поставки в РФ машин, механизмов и оборудования, включая электрическое. В марте 2024-го экспорт таких товаров из Китая в Россию упал на 15% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до $2,9 млрд. Поставки же всех китайских товаров в РФ в марте сократились на 14,2% год к году, хотя буквально в феврале росли на 9,6%.

Снизилась и доля России в китайском экспорте с 3,4% в феврале до 2,7% в марте. По мнению экспертов, это говорит об ухудшении динамики поставок товаров из КНР в РФ по сравнению с китайским экспортом в другие страны. На такие минимумы доля России не опускалась с декабря 2022 года, а значит, все те «рекорды», которые с помпой отмечали в конце 2023 года в Кремле могли оказаться под угрозой.

Кстати, газета The Financial Times опубликовала аналитический разбор российско-китайского товарооборота за 2023 год, составившего рекордные $240 млрд, из которого становится ясно: и без нынешних проблем Кремлю не стоило бы сильно радоваться. Как пишет старший научный сотрудник в сфере геоэкономики Европейского совета по международным отношениям Агата Демараис, лишь на первый взгляд продемонстрированная странами статистика «лестная», а дружба «безграничная». Она объяснила: санкции против РФ заставили ее переориентировать торговлю с Европы на Азию, однако каких-то «особых» отношений Москвы с восточными партнерами замечено не было.

Она напоминает: импорт КНР из РФ в 2023 году вырос на 12,7%, однако, например, китайский импорт из Канады в 2022 году вырос на 39%, и «мало кто предположил бы, что Пекин устанавливает особые отношения с Оттавой». Кроме того, российские поставки составили в прошлом году всего 5% от всех закупленных Поднебесной товаров, что делает роль РФ не такой уж значимой в структуре китайской торговли, а ставка российских сырьевых компаний на Китай «дает Пекину рычаги воздействия на Москву».

Не лучше картина и с поставками китайских товаров в РФ. С одной стороны, их объем вырос на 46,9%, с другой, китайские компании экспортируют в России столько же, сколько в Нидерланды, «экономика которых почти в 2,5 раза меньше российской и которые не имеют протяженной общей границы с Китаем», отметила специалист. «Торговые связи между Россией и Китаем, скорее всего, не растут, а восстанавливаются после аномально низкого уровня», – добавляет эксперт и прогнозирует возможное замедление двусторонней торговли из-за обеспокоенности Китая вторичными санкциями.

В пользу такого сценария говорят и расширяющиеся ограничения со стороны китайских банков, несколько месяцев разворачивающих большую часть платежей из РФ. Как пожаловался один из предпринимателей по имени Алексей радиостанции Business FM, последние два месяца он провел в КНР, обойдя больше десяти местных банков, однако ни один из них так и не согласился принять платеж от его фирмы, занимающейся закупкой оборудования для металлообработки.

По последним данным, все транзакции из России обрабатываются в «ручном режиме» и зачастую возвращаются. Из-за этого участникам рынка приходится обращаться к услугам платежных агентов – особенно ценятся те, у кого есть «бенефициары из КНР». Сообщается, что сейчас уже до 50% российских компаний вынуждены использовать агентов, берущих дополнительные комиссии, для расчетов с КНР. Кроме того, «агент может раствориться» с деньгами. Так или иначе, бизнес продолжает мучиться и ждет визита в Китай Путина в надежде на хоть какие-то изменения.

Между тем позитивные новости в российско-китайских отношениях пока поступают преимущественно только для Пекина. Так, стало известно, что РФ собралась продавать КНР газ с огромной скидкой. Это следует из прогноза Минэкономразвития. В 2023 году Россия поставляла Китай газ по $286,9 за тысячу кубометров, в 2024-м цена для Поднебесной снизилась до $257 и будет падать вплоть до 2027 года, когда, как ожидается, составит $227,8. При этом для Европы и Турции стоимость будет держаться на уровне $315-$320. Как отмечает «Агентство», даже прогноз российского ведомства наглядно показывает, «какую цену вынужден платить российский газовый сектор за развязанную Владимиром Путиным войну в Украине» вопреки россказням пропаганды о «замене» Европы Китаем. Очевидно, что с помощью КНР Россия не только не сможет восполнить потери на европейском рынке, но и будет долгие годы сбывать «голубое топливо» по дешевке китайскому «другу».

Другими словами, китайские покупатели российского газа внакладе не останутся, как и производители автомобилей из КНР, захватившие рынок в РФ. За первые три месяца 2024 года средняя цена новой китайской легковой машины выросла на 9,3% и составила 3,06 млн рублей. При этом стоимость некоторых моделей взлетела на целых 53%.

Тем временем введенные против РФ санкции, видимо, помогут Китаю прибрать к рукам российский медный завод, который крупнейший производитель цветных металлов в РФ – «Норникель» – решил закрыть под Норильском и построить новый в КНР, провалив модернизацию предприятия из-за отказа сотрудничать со стороны западных поставщиков технологий. По словам крупнейшего акционера и главы компании Владимира Потанина, перенос мощностей в Китай обеспечит близость к рынку сбыта и решит вопрос с санкциями. Для этого будет создано «совместное предприятие». Таким образом, развязанная Путиным война против Украины заставляет российский бизнес не только дешево сбывать продукцию в Поднебесную, но и делиться с ней производственными мощностями.

Между тем «разворот на Восток» может обернуться серьезными проблемами со здоровьем у россиян. Выяснилось, что в куриных грудках от китайской компании Tangshan Zhonghong Sanrong, поставляемых на российский рынок, обнаружили сальмонеллу. Употребление такой курятины может закончиться болями в животе, рвотой и даже менингитом, пневмонией и испорченной слизистой кишечника.

Не берегут россиян и индийские «друзья». В мясе буйволов, которое часто выдают за говядину и продают по всей России, сообщает издание Mash, были зафиксированы бактерии группы кишечной палочки. Провинились сразу три компании: AL-Quresh, Maharashtra Foods Processing and Cold Storage и Al Waaf Agro Foods. Отмечается, что отведавшим индийской буйволятины грозит диарея с кровью, проблемы с печенью и почками и даже пиелонефрит с простатитом.

Впрочем, есть для Кремля и хорошие новости. После того, как РФ начала продавать Индии нефть через «фирмы-однодневки», пытаясь просочиться со своим «черным золотом» через санкции, Москва и Нью-Дели нашли еще один способ обхода ограничений. Так, индийские регуляторы одобрили деятельность российских страховых компаний, работающих с поставщиками нефти. Проблема в том, что введенный Западом полоток цен на нефть из РФ в $60 за баррель основан на доступе перевозчиков к западным страховщикам. Поэтому с новым «финтом» отслеживание цены «врагами» России усложняется, а значит Москва и Нью-Дели могут выправить нефтяную статистику, которая за последние месяцы была подпорчена масштабными отказами индийских НПЗ закупать «черное золото» из РФ, опасаясь вторичных санкций.

Возможно, о чем-то подобном Путин мог бы договориться и с Си Цзиньпином. Однако, как показывает практика, азиатские партнеры Москвы ищут лазейки только в выгодных прежде всего для себя отраслях. В обратном направлении эта схема пока не работает.