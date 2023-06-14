Главный китайский пропагандист снова собрал представителей стран Центральной Азии

Главный китайский пропагандист в очередной раз встретился в Пекине с представителями стран Центральной Азии – в этот раз с высокопоставленными представителями парламентов и лидерами политических партий. В Казахстане министр торговли и интеграции прогнозирует выход Китая на первую строчку по товарообороту с республикой вместо РФ, но по факту это уже произошло. Тем временем РК и КНР обсуждали проекты в металлургической, углехимической и нефтегазовой сферах, а также развитие железнодорожной инфраструктуры для наращивания торговли сельхозпродукцией. Правительство РУ призывает ЕАЭС подключиться к проекту строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан». Торгово-промышленная палата Узбекистана налаживает связи с бизнесом КНР, а Минэнерго страны заключает договор с Huawei на поставку инверторов для солнечных электростанций. Посольство Узбекистана в КНР провело круглый стол о грядущих выборах президента. Туркменистан нарастил товарооборот с ЕАЭС.

Центральная Азия

Член Политбюро и заведующий отделом пропаганды ЦК Компартии Китая Ли Шулэй 12 июня провел встречу в Пекине с высокопоставленными «иностранными представителями, участвующими в Диалоге политических партий Китая и Центральной Азии», написало агентство «Синьхуа». В своей речи он заявил, что Компартия «готова сотрудничать с политическими партиями пяти стран Центральной Азии для реализации важного консенсуса, достигнутого председателем КНР Си Цзиньпином и лидерами пяти государств [на саммите в Сиане], а также содействовать формированию сообщества единой судьбы Китай – Центральная Азия».

По версии «Синьхуа», собравшиеся представители стран Центральной Азии в ответ объявили о готовности «совместно с КПК наращивать обмен опытом в области партийного и государственного управления».

Полный список приехавших не приводится, но, судя по всему, их число было значительным и все они занимают заметные посты. Например, в статье «Синьхуа» были упомянуты замглавы парламента Кыргызстана и замглавы нижней палаты парламента Казахстана. Казахстанское издание Liter.kz добавило, что «присутствовали лидеры 26 политических партий из пяти стран Центральной Азии», которые также встретились с главой Отдела международных связей ЦК КПК Лю Цзяньчао.

Примечательно, что в конце мая Ли Шулэй также провел в Пекине встречу с руководителями информационных агентств всех пяти государств Центральной Азии.

Тогда Ли говорил о том же консенсусе и формировании сообщества единой судьбы Китай – Центральная Азия, заявляя при этом, что центральноазиатские СМИ «должны» продвигать эти цели. На встрече также «были намечены общие задачи» для представленных на мероприятии информагентств.

Казахстан

Объемы торговли Казахстана с Китаем в ближайшее время превзойдут товарооборот с Россией, а к 2030 году – и с 27 странами Евросоюза, заявил министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин в интервью Bloomberg 5 июня. Что касается России, внешнеторговый оборот с ней в 2022 году составил 26 млрд долларов, а с Китаем, по версии Астаны, – 24 млрд. Между тем, согласно статистике китайской таможни, двусторонний товарооборот с РК превысил $31 млрд. Астана при этом признает, что китайская цифра более точна, а казахские данные являются неполными из-за занижения таможенной стоимости и прочих схем с казахской стороны границы, т.е. по факту Китай, судя по всему, уже отобрал у России статус главного внешнеторгового партнера Казахстана, который та удерживала со времен распада СССР. Более того, на сианьском саммите «Китай – Центральная Азия» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил задачу в ближайшее время довести торговлю с КНР до 40 млрд долларов.

В Международном центре приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» прошел китайско-казахстанский форум, на открытии которого выступила генконсул КНР в Алматы Цзян Вэй. В рамках события Цзян также дала интервью казахстанским СМИ. В частности, его опубликовало 11 июня «Kazakhstan Today». По словам Цзян, в регионе сформировался эффективный механизм осуществления контактов между представителями КНР и ЦА после успешного первого саммита в Сиане. Кроме того, по ее мнению, введение 30-дневного безвизового режима должно запустить более интенсивное движение между странами через «Хоргос»: «По статистике китайской стороны, только в мае текущего года количество въезжающих и выезжающих в/из центра сотрудничества достигло 369 370 человек, в среднем 11 910 человек в день, увеличившись примерно в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Компания «Kazakh Invest» и китайская металлургическая компания «Zijin Mining» рассчитывают заняться добычей цветных и благородных металлов в РК. «Меморандум о сотрудничестве был подписан на полях 13-го международного горно-металлургического конгресса “Astana Mining & Metallurgy Congress”», – объявила пресс-служба казахской организации 2 июня. Руководитель проектов «Kazakh Invest» Бауыржан Айткулов считает, что сотрудничество с китайскими партнерами поможет в развитии «горнорудной отрасли в целом».

6 июня «Курсив» сообщил о готовности КНР работать с Казахстаном в сфере углехимической промышленности. Заместитель председателя комитета индустриального развития Мининдустрии и инфраструктурного развития Турар Жолмагамбетов сказал об этом в разговоре со СМИ. В РК стоимость переработки угля в топливо будет ниже, чем сейчас в КНР: «У них очень высокая рентабельность, притом, что они покупают уголь по 150 долларов (за тонну – «Курсив»). А у нас внутренняя цена начинается в зависимости от качества от 12 долларов и выше на разрезе. Поэтому перспективы очень интересные», – приводит издание цитату Жолмагамбетова.

Группа компаний «Самрук-Қазына», куда входят известные компании «КазМунайГаз» и QazaqGaz, и китайская нефтегазовая корпорация CNPC обсудили осуществление действующих проектов и «достигли новых договоренностей на будущее», сообщила пресс-служба «Самрук-Қазына» 6 июня. Партнеры подписали несколько соглашений и меморандумов о сотрудничестве на саммите «Китай – Центральная Азия» в Сиане, мы писали об этом ранее. Среди новостей текущей встречи – «стороны согласились провести предварительные исследования» для увеличения мощностей нефтепроводов «“Кенкияк-Атырау” в режиме реверса на 6 млн тонн в год» и «Кенкияк-Кумколь» на 5 млн тонн. Также компании будут проводить «анализ ресурсной базы, рынка сбыта и бизнес-модели» для реализации планов по наращиванию мощностей «на Шымкентском НПЗ на 6 млн тонн в год». Кроме этого, партнеры будут вместе работать над ТЭО по созданию второй ветки газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» до конца 2023 года.

Казахстанская компания с китайской долей «Kazakhstan Future Energy Co. Ltd» планирует построить электростанцию в РК, сообщил со ссылкой на генерального директора компании Ли Вэньтао «Inbusiness.kz» 8 июня. По данным издания, «у компании есть аффилированные мощности в Китае на 800 МВт, еще 200 МВт будут строиться». В заметке также говорится, что для финансирования грядущих проектов могут быть привлечены средства «Шансийской финансовой корпорации», а также китайской металлургической компании «China Minmetals».

АО «НК “Продкорпорация”» Казахстана рассказала о контрактах на отправку зерновой продукции в КНР, куда компания планирует поставить больше 200 тонн товара в 2023 году. «Отметим, Продкорпорация заключила контракты с китайской госкорпорацией COFCO на отгрузку 75 тыс. тонн пшеницы, а также на 50 тыс. тонн с частной компанией Alashankou Jinshahe. На стадии заключения контракты с компанией Gansu Longxing Hulin Trading Co., Ltd о поставке 50 тыс. тонн ячменя в КНР и до 10 тыс. тонн льна», – сказано в сообщении пресс-службы компании от 7 июня.

Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев заявил о необходимости прокладки дополнительных железнодорожных веток к погранпереходам с КНР, чтобы «удовлетворить тот большой объем спроса, который есть в Китае» на казахский товар. Слова министра прозвучали в Астане на экономическом форуме, сообщил «Курсив» 8 июня. При этом, инфраструктура на погранпереходах Хоргос и Алашанькоу – «до 10 тыс. тонн зерновых грузов в сутки», сказано в тексте.

На прошедшей неделе появились подробности строительства новой железнодорожной ветки «Бахты-Аягоз» на новом пропускном пункте на границе РК и КНР. «Проект планируется реализовать в 2024-2025 годы. После этого железнодорожную линию присоединят к существующему участку “Семей-Актогай” и транзитному коридору “Китай-Европа-Китай”», при этом пропускная способность вырастет на 20 млн тонн в год, 270 км новой дороги обойдуться в 321 млрд тенге, сказано в тексте издания «LS» от 6 июня со ссылкой на Мининдустрии и инфраструктурного развития. Хотя ожидается, что линия не будет работать в полную мощность: «При этом, согласно маркетинговому прогнозу объемов перевозок грузов по данной ж/д линии до 2030 года, ежегодная пропускная способность составит 7,8 млн тонн. В том числе объем белорусских грузов – 3 млн тонн, российских – 2,7 млн тонн, казахстанских – 2,1 млн тонн».

В Казахстане 5-7 июня 2023 года впервые прошел саммит Huawei Tech Carnival, написало издание «Kapital.kz» 6 июня. «Казахстан – очень большая, значимая и захватывающая страна со своим цифровым планом. Мы хотим посмотреть, как мы сможем поспособствовать ускорению цифровой трансформации в Казахстане, а также в Центральной Азии и на Ближнем Востоке в целом», – сказал старший вице-президент китайской компании Huawei по Ближнему Востоку и Центральной Азии Сафдер Назир.

Военные из Китая посетили Казахстан для обмена опытом по обучению военнослужащих в сфере ракетных и артиллерийских войск: «Делегация под руководством начальника Академии Ракетных войск Народно-освободительной армии Китая генерал-майора Лань Цзи Ина побывала в Национальном университете обороны в Астане и в Военном институте Сухопутных войск в Алматы», – объявило Минобороны РК 8 июня.

Узбекистан

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во время переговоров со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным, пригласил Евразийский экономический союз «к реализации двух железнодорожных магистралей: “Китай-Кыргызстан-Узбекистан” и “Узбекистан-Афганистан-Пакистан”», написало агентство Spot.uz 9 июня со ссылкой на пресс-службу правительства РФ. По мнению Арипова, это поможет увеличить «возможности глобального маршрута “Север-Юг”», одного из ключевых транспортно-логистических путей Центральной Азии.

Советник посольства КНР в Узбекистане Чжан Вэй опубликовал статью, посвященную недавнему саммиту «Китай – Центральная Азия» в Сиане. В ней дипломат помимо прочего говорит, что необходимо «шевелить мозгами», чтобы находить новые «точки роста» в торговле и инвестициях, работать над логистической «взаимосвязанностью» региона, укреплять «зеленое» развитие, а также сотрудничать в сфере туризма и образования. Благодаря этому, по мнению дипломата, «корабль китайско-узбекского сотрудничества поставит паруса, разобьет волны и поплывет к более светлому будущему».

Советник председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана Саидкомил Саидназирханов 5 июня провел встречу с делегацией из китайской провинции Хубэй, при участии представителей компании «Huaxin Сement». Чиновник рассказал гостям о деятельности ТПП и поделился льготными возможностями, предоставляемыми РУ иностранным компаниям. На встрече участники обсудили возможности взаимодействия между странами, а также «рассмотрели дополнительные возможности расширения кооперации между деловыми кругами двух стран», говорится в заметке пресс-службы ТПП РУ.

Договор на поставку инверторов «Huawei» для строительства солнечных электростанций подписали в узбекистанском Минэнерго, 6 июня об этом объявила пресс-служба ведомства. В заметке говорится, что по условиям соглашения «​​Huawei Technologies Co., Ltd» обязуется поставить инверторы общей мощностью 300 МВт «с целью их установки на зданиях и сооружениях объектов социальной сферы, государственных органов». Напомним, в феврале этого года министр энергетики РУ посетил штаб-квартиру «Huawei», где отдельно ознакомился с подразделением «Huawei Digital Power», которое занимается изготовлением оборудования для солнечных электростанций.

КНР стал главным экспортером газовых плит в РУ за первые 4 месяца 2023 года, сказано в телегам-канале руководителя пресс-службы Агентства по статистике РУ 5 июня. С января по апрель в Узбекистан завезли 6,8 тысяч китайских плит, 3,7 тысяч беларуских, 2,5 тысяч турецких. Общий объем поставок этих устройств составил 14,2 тысячи на общую сумму 1,6 млн долларов.

При этом Китай занял второе место по количеству импортируемой из Узбекистана пряжи с января по апрель, такие данные опубликовал телеграм-канал руководителя пресс-службы статистического ведомства РУ 9 июня. В КНР из РУ было отправлено пряжи на 97,6 млн долларов. На первом месте по этому показателю находится Турция (161 млн долларов), на третьем – Россия (90,2 млн долларов). Всего же узбекистанская пряжа была экспортирована в 34 страны на общую сумму 424,5 млн долларов.

Посольство Узбекистана в Пекине провело круглый стол в Институте социальных исследований Европы и Азии при Госсовете КНР (ИСРЕА), который был приурочен к предстоящим досрочным президентским выборам, сообщило 12 июня агентство «Дунё». В рамках мероприятия, в котором приняли участие представители ученого сообщества КНР, обсуждались электоральная система РУ, а также итоги референдума по внесению поправок в Конституцию страны.

Туркменистан

Туркменистан и ЕАЭС, куда входят Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения и Беларусь, нарастили товарооборот на 9,2% с января по апрель 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022. Зампред Кабмина Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов сообщил такие данные на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета и добавил, что сотрудничество с ЕАЭС перспективно для развития международной торговли Туркменистана: «Увеличение грузопотоков между нашими государствами, а также использование транзитных маршрутов позволит активизировать транспортные коридоры из Центральной Азии в Китай и Европу», – новость опубликовал ТАСС 8 июня.