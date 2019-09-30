Главы МИД Грузии и России провели первые переговоры за 11 лет

Министры иностранных дел России и Грузии – Сергей Лавров и Давид Залкалиани – встретились в Нью-Йорке. Эта первая встреча сторон на столь высоком уровне с 2008 года.

Министры иностранных дел Грузии и России встретились на этой неделе в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Это была первая встреча на столь высоком уровне со времен войны 2008 года.

О чем говорили министр иностранных дел России Сергей Лавров и его грузинский коллега Давид Залкалиани на встрече 26 сентября, сообщается лишь в общих чертах. Министерство иностранных дел Грузии заявило, что на встрече был затронут вопрос «де-оккупации ее регионов», то есть Абхазии и Южной Осетии, отколовшихся грузинских территорий, непризнанные правительства которых активно поддерживает Москва. Дипломаты также обсудили «ситуацию с безопасностью и актуальные события на оккупированных территориях Грузии, а также проблемные вопросы в отношениях между Грузией и Россией».

МИД России ограничился кратким сообщением, что обсуждались «актуальные вопросы двусторонней повестки дня»: «Состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности».

Впрочем, независимо от содержания переговоров, примечателен сам факт встречи. В последние годы две страны проводили диалоги на более низком представительском уровне, в рамках так называемых Женевских международных дискуссий, обсуждая сугубо практические проблемы, такие как обмен пленными и проблемы с де-факто границами, а не существенные вопросы. Неизвестно, будет ли у встречи в ООН какое-то продолжение.

«Я думаю, что в определенной степени это важное событие, – сказал Зураб Абашидзе, представитель Грузии на женевских переговорах, в интервью новостному сайту Sova. – Другое дело, какие результаты встреча принесет. Нет ожидания, что случится прорыв. Иллюзий не было и до встречи. Нет и сейчас. Это процесс».

Абашидзе сказал, что одним из результатов может быть активизация женевских переговоров. «Этот формат может работать гораздо эффективнее, если для этого будет готовность со стороны России. Именно в этом направлении работала наша делегация в Нью-Йорке в течение нескольких дней, чтобы получить поддержку западных партнеров в связи с женевским форматом», – сказал он в другом интервью.

Степень готовности российской стороны остается под вопросом. Этим летом отношения между Москвой и Тбилиси достигли низшей точки, после того как российский депутат отметился скандальным выступлением в парламенте Грузии, что привело к антироссийским и антиправительственным протестам в Тбилиси, длившимся нескольких недель. Россия, в свою очередь, ввела туристическое эмбарго в отношении Тбилиси, включая отмену прямых рейсов между двумя странами.

В интервью за несколько дней до встречи с Залкалиани Лавров сказал российской газете «Коммерсантъ», что выступает за возобновление полетов, но заявил, что все зависит от грузинской стороны.

«Я бы эти полеты, наверное, вернул, – сказал Лавров. – И мне кажется, что это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте».

И грузинская, и российская стороны заявили, что встреча была инициирована швейцарскими дипломатами, что было подтверждено Министерством иностранных дел Швейцарии. Однако позже газета «Коммерсантъ» сообщила, со ссылкой на «источник, знающий механику подготовки встречи», что в действительности инициатива исходила от грузинской стороны, которая попросила Швейцарию выступить в качестве посредника, поскольку прямые контакты с Москвой были нежелательны по внутриполитическим причинам. Источник также сообщил, что роль Берна была чисто церемониальной: «представитель Швейцарии указал министрам на лежащий на столе швейцарский шоколад, отметил, что на этом его посредническая миссия выполнена, и вышел из переговорной».

Встречу поддержали западные партнеры Грузии, от США до Европейского Союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Генерального секретаря ООН. Встреча «предоставила важную возможность обсудить вопросы региональной безопасности, снизить напряженность в отношениях между Грузией и Россией и смягчить влияние, которое эта напряженность оказывает на граждан. Диалог – это ключ к мирному урегулированию споров, и такой подход Европейский Союз в полной мере поддерживает», – говорится в заявлении ЕС.

Но, с точки зрения многих представителей антироссийской части оппозиции в Грузии, встреча попахивает государственной изменой. Член оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Тинатин Бокучава сказала РСЕ/РС, что новый премьер-министр Георгий Гахария – «человек Москвы» и что правительство «готово отдать абсолютно все России». Таким образом, по ее словам, «любая такая встреча чрезвычайно опасна для нашей страны».

Лидер ЕНД в изгнании, бывший президент Михаил Саакашвили, сказал в своем видеообращении в Facebook, что ведутся переговоры о «военном нейтралитете» Грузии, то есть об отказе Тбилиси от своей давней твердой приверженности евроатлантической интеграции и членству в НАТО.

На просьбу прокомментировать это Абашидзе ответил, что вопрос о нейтралитете «не обсуждается и никогда не обсуждался».

«Я сомневаюсь, что [встреча] изменит что-либо в двусторонних отношениях, за исключением того, что Россия может попытаться представить это как успех своей внешней политики в отношении Грузии», – сказал Eurasianet.org глава тбилисского аналитического центра «Институт политики Грузии» Корнелий Какачия. В то же время, по его мнению, двусторонние переговоры могут представлять угрозу для Тбилиси: «Есть риск, что это может затмить международные переговоры в Женеве – международный формат, в котором Грузия не остается наедине с Москвой».