Год спустя: что армяне думают о своей «революции»?

8 мая 2018 года Никол Пашинян был избран премьер-министром Армении, что стало высшей точкой его стремительного взлета, превратившего рядового депутата парламента в лидера протестного движения, а затем и в самого высокопоставленного руководителя страны. 27 лет, прошедшие с момента обретения Арменией независимости от Советского Союза, были трудным временем, и «бархатная революция», как называет ее Пашинян, дала армянам редкий повод для оптимизма.

Год спустя мы опросили жителей Армении, чтобы узнать, как изменилась за это время их жизнь, как они оценивают Пашиняна и новое правительство, а также на что они надеются и чего опасаются в «новой Армении». Царившая год назад эйфория прошла, и сейчас широко распространены сомнения относительно темпов перемен. Но даже те, кто считает, что в их жизни и в Армении в целом мало что изменилось, по-прежнему не теряют надежды.

«Он был активистом, а стал человеком в костюме и галстуке»

Рудольф Калусдян. (Все фото — Джошуа Кучера)

Когда в прошлом году в Ереване вспыхнули первые протесты, Рудольф Калусдян, родившийся в армянской диаспоре во Франции, в них не участвовал. «Я лично политикой не интересуюсь. Я человек очень нейтральный, — говорит он. — На самом деле я не верю в хороших политиков». Однако по мере разрастания протестов он изменил свое мнение. «Когда я увидел, что за все это действительно выступают все вместе, я решил тоже присоединиться к ним».

36-летний Калусдян, покрытый татуировками рокер, владеет в Ереване сетью популярных баров. Он рассматривает новое правительство с точки зрения мелкого предпринимателя. За последний год налоги и лицензионные сборы, которые он платит, выросли, и, хотя правительство предложило новую программу, которая должна освободить мелкий бизнес от налогообложения, Калусдян опасается, что не попадет в эту категорию из-за слишком высоких доходов. «Я трачу на налоги столько же, сколько на аренду помещений. Это какой-то абсурд — налоги очень, очень высокие», — сказал он.

Однако, добавляет он, коррупции, которая раньше была проклятием мелкого бизнеса, больше нет: «Хорошо, что теперь наша работа больше похожа на то, как это устроено в западных странах, все делается по правилам. Ничего не прячется. Раньше для того, чтобы дело шло быстрее, требовалось много взяток. Сейчас все не так, давать взятки теперь нельзя». При этом он видит, как меняется образ мыслей таких же, как он, владельцев предприятий. «Те люди, которые раньше ничего не имели против сделок „по-черному“, теперь меняются, они хотят быть частью новой Армении», — сказал он.

Тем не менее его беспокоит, что перемены происходят недостаточно быстро. Он запросил лицензию, которая позволит одному из его баров работать после полуночи, и до сих пор не получил ее. При старом правительстве полиция устраивала рейды и закрывала его заведения за работу в ночное время, и он опасается, что такое может случиться и сейчас. «Но знает ли об этом Пашинян? Не думаю».

Как и многих армян, его возмущала коррумпированность прежних властей. «Это была не настоящая политическая партия — это была банда; они просто хотели наворовать побольше денег. Пашинян победил, потому что народу это надоело». В новом же правительстве «много молодых, непредубежденных людей, — сказал он. — Это уже не те 55-летние мужики с большими животами, которые весь день пьют и едят шашлыки и даже письма написать не умеют».

За последний год он наблюдал изменения в отношении своих друзей и клиентов к Пашиняну. «Сейчас не так, как раньше; раньше он был героем, он был богом в этом городе, — сказал он. — [А сейчас] в сети множество мемов, в которых над ним смеются. Это не плохо, но над ним смеются. Он был активистом, а стал человеком в костюме и галстуке. Вот в чем разница».

«То есть он все равно лучше, чем все остальные, — добавил Калусдян. — Если бы мне нужно было выбирать, я выбрал бы его».

«Им надо действовать прямо сейчас, а они медлят»

Геворг Каас

В прошлом году Геворгу Каасу был 21 год, он учился в Ереване в театральном институте. Его мечта стать кинорежиссером постепенно умирала, и он уже собирался бросить учебу и уехать за границу. «Не было никакой надежды на новую жизнь, на перемены в стране, на справедливость, — говорит он. — Система образования, как и все остальное в Армении, была коррумпированной, и для таких, как я, кто хочет заниматься искусством, не было никакой надежды, что перед нами откроются какие-нибудь двери».

Потом начались протесты против Саргсяна, и он решил вернуться в свой родной город Гюмри и принять там участие в организации протестов. Когда протестующие победили и к власти пришло новое правительство, он изменил свои планы. «Революция дала надежду, и я решил здесь остаться», — говорит он. Геворг окончательно переехал в Гюмри, поменял учебное заведение (теперь он изучает психологию) и создал общественную организацию под названием Restart. «Я чувствовал, что должен сделать все, что в моих силах, чтобы изменить всю систему в Армении, потому что правительство не может делать все».

Он говорит, что не питал иллюзий относительно быстрых перемен: «Я знал, что понадобится минимум пять лет, чтобы разрушить больную, прогнившую систему, создававшуюся с момента распада Советского Союза, и построить новую, которая создаст новую Армению».

Но за последний год его настроение стало более пессимистичным. Он видел, как Пашинян откладывает активное преследование коррумпированных бывших чиновников — «прошел год, и почти никто не оказался в тюрьме» — и набирает команду из по большей части неопытных молодых ребят. «Я знаю, что со временем они наберутся опыта, но люди ждать не могут, — говорит он. — Эта неопытность еще более отдаляет новую Армению. Теперь я думаю, что речь идет о 10 или 15 годах».

В результате его тревожит, что многие армяне, в особенности старшего поколения, склоняются к негативному взгляду на революцию: «Они говорят, что ничего не изменилось. Я говорю, что перемены происходят, но очень медленно».

«Я боюсь, что через год-два Пашинян и его команда будут не столь популярны, как сейчас, — добавляет он. — И если что-то нужно менять, это надо делать сейчас, потому что через год или два это будет слишком трудно. Появятся новые политические силы, мнение людей изменится, Пашинян утратит популярность. Им надо действовать прямо сейчас, а они медлят».

«Можно копать, копать и копать и находить все новые и новые проблемы»

Аревик Анапиосян

Год назад Аревик Анапиосян была на шестинедельной стажировке в Вашингтоне. Она возглавляла аналитический центр по программам в сфере образования и сама непосредственно не занималась политикой, но многие ее друзья и коллеги были среди организаторов протестов. Она вернулась в Ереван 13 мая, и уже через два часа после приземления ей предложили должность заместителя министра образования. «Мне даже не дали времени подумать, все было очень срочно: „ты нужна нам здесь“», — рассказывает она.

Она приняла это предложение и вошла в число многих молодых либералов, получивших образование на Западе, которые сейчас занимают высшие должности в правительстве и пытаются воплотить в жизнь широкое видение новой Армении — каждый в своей области. При прежнем правительстве, говорит Анапиосян, «речь шла о предоставлении высококачественного образования лишь немногим. Мы хотим — и это потребует системных изменений — обеспечить качественное образование для всех».

Проработав в сфере образования в Армении в течение 10 лет, что предполагало регулярное и тесное взаимодействие с соответствующим министерством, «я думала, что достаточно хорошо знаю, в чем заключаются проблемы и как их решить, — говорит она. — А потом я пришла в министерство и обнаружила, что это дело бесконечное. Можно копать, копать и копать и находить все новые и новые проблемы, и так и не добраться до корня этих проблем. Наверное, я не осознавала, что государственная бюрократия может быть такой медлительной, и что решение этой фундаментальной проблемы займет у меня больше времени, чем я ожидала».

По ее словам, она видит, что радужные ожидания, которые были у многих армян в восторженные дни сразу после прихода к власти нового правительства, не сбываются. «Уровень энтузиазма общественности снизился, и мне это понятно, — говорит Анапиосян. — Любые изменения, особенно в сфере образования, занимают годы, десятилетия. И нам нужны фундаментальные, стратегические изменения наряду с небольшими, быстрыми достижениями, которые могут увидеть люди».

Некоторые из этих быстрых решений могут оказаться популярными. Правительство уже выделило средства на увеличение числа мест в детских садах; цель, поставленная на ближайшие три года, состоит в обеспечении детскими садами 70% детей. Кроме того, правительство работает над совершенствованием профессионального обучения, чтобы оно лучше соответствовало нуждам работодателей, а также над созданием системы высшего образования, похожей на американскую, в которой обучение сочетается с исследовательской работой.

Но другие реформы не будут пользоваться таким же успехом: в стране работают около 35 000 учителей, а нужны всего 25 000. Сейчас министерство разрабатывает экзаменационную программу, чтобы оценить профессиональную квалификацию учителей, и собирается избавиться от тех, кто не соответствует стандартам. Этот процесс начнется в сентябре, а «в 2021 году мы начнем увольнения, — говорит она. — В этих семьях нас будут очень сильно не любить».

Тем не менее она верит, что эта работа принесет свои плоды, и в конце концов «мы изменим саму систему, чтобы она соответствовала видению страны, в которой мы хотим жить через 10, 15, 20 лет».

«Важнее всего то, что он думает только о гражданах, о нашем народе»

Альберт Мадатян

В советское время Альберт Мадатян возглавлял колхоз в Беркабере, селе на северо-востоке Армении, знаменитом своими фруктами. «При советской власти это было прекрасное село, — говорит он. — Все знали наши фруктовые сады, наши абрикосы, персики, гранаты, арбузы. У всех была работа, у нас всегда было дело».

Теперь ему 72 года, и он проводит время с другими пенсионерами на скамейке на пыльной центральной площади села. Он сетует на упадок, в который пришло село, как и вся Армения, после распада Советского Союза и войны с соседним Азербайджаном. Но с приходом нового правительства у него наконец снова появилась надежда.

«Мы устали от старого руководства, после распада Советского Союза. Прошло почти 25, 30 лет. Они только брали, обманывали, богатели», — говорит он. Поэтому в прошлом году, когда начались протесты в Ереване, а затем распространились на другие города — в том числе Иджеван, столицу местного региона и родной город Пашиняна, — жители Беркабера присоединились к ним. «У нас маленькое село, но люди ездили в Иджеван и Ереван, чтобы участвовать в протестах, — говорит он. — Поехала вся молодежь, все до единого».

Как и многим другим жителям этого села, удаленного от Еревана и столичной политики, Мадатяну сперва было трудно вспомнить имя Пашиняна — «наш новый, как его там…», — пока более молодой местный житель не напоминал ему. И тем не менее новый премьер-министр — герой. «Первый, кто на самом деле что-то сделал [со времен распада Советского Союза], — наш, местный парень, Пашинян», — говорит он.

В Беркабер уже пришли некоторые конкретные улучшения: крестьяне покупают скот благодаря новой кредитной программе, финансируемой государством. Новые власти «уделяют большое внимание сельскому хозяйству», — говорит Мадатян.

Да и в целом в селе чувствуется воодушевление. «Настроение улучшилось, — говорит он. — Люди начали доверять правительству … Теперь люди верят, что у нас хорошее будущее, что дела пойдут лучше».

«Важнее всего то, что [Пашинян] думает только о гражданах, о нашем народе. Он понимает, что коррупция — штука опасная, он хочет ее искоренить. Посмотрим, получится ли у него это. Я думаю, что получится, — говорит Мадатян. — Он человек справедливый, принципиальный и, самое главное, умный. Он разберется».

«У людей нет работы, им просто негде работать»

Ара Хазарян

Ара Хазарян

49-летний Ара Хазарян по профессии строитель, но настоящей работы у него не было с 2013 года. Вместо этого он работает неофициальным таксистом на своей побитой белой «Волге». Он предлагает на ломаном английском «мини-туры» по Гюмри, второму городу Армении, но выезжать за его пределы не может. «У меня старая машина, так что приходится оставаться в городе». Дела идут вяло, и на заднем стекле «Волги» висит объявление — хозяин готов продать машину за 1000 долларов.

Когда его дом был разрушен в результате мощного землетрясения, случившегося в этом регионе в 1988 году, коррумпированные чиновники, по его словам, требовали взятки за разрешение на восстановление дома, а потом и вовсе украли его землю. «Мы жили там целых полвека!» Но за последний год он увидел, что коррупции стало меньше. «Происходят большие перемены, — говорит он. — Полиция уже лучше ведет себя с людьми. Чиновники боятся брать взятки».

Но самая важная проблема Гюмри — отсутствие работы — остается нерешенной. «Нам нужно восстановить здешнюю промышленность. Хуже всего то, что тут нет заводов, промышленность не работает. И у людей нет работы, им просто негде работать. Вот чем они должны заняться. Мы надеемся».

Его также тревожит ненадежное международное положение Армении, в особенности ее напряженные взаимоотношения с Россией, Азербайджаном и Турцией. Граница с Турцией проходит совсем рядом с Гюмри, но с 1993 года, в результате войны с Азербайджаном, она закрыта. «Мы окружены соседями, которые исповедуют другую религию; существует вражда. И все дороги закрыты. И мы не можем решить эту проблему, ее нужно решать на международной арене. Пашинян ничего не может с этим поделать».

«Главное — что люди стали чуть свободнее, они доверяют правительству, и это уже хорошо, — говорит он. — Дай армянам возможность, и они могут сделать что угодно».

«Если ты все время говоришь о чем-то, а потом у тебя появляется возможность что-то сделать, нужно это делать»

Арсен Карапетян

Год назад Арсен Карапетян, архитектор и активист в области городского развития, вел популярную страницу в Facebook, на которой он публиковал свои категоричные суждения. Но политикой он не занимался. «Я думаю, что те, кто занимается искусством или архитектурой, должны быть в оппозиции любому правительству», — говорит он.

«Раньше в Армении было не так уж и плохо — все-таки не Северная Корея, — говорит он. — Но я люблю перемены, а в течение долгого времени мне казалось, что ничего не меняется».

А затем перемены в Армении дошли до муниципальных органов Еревана, и Арсена пригласили в городской совет. «Речь не о том, что я хочу делать, а скорее о том, что я должен делать, — говорит он. — Если ты все время говоришь о чем-то, а потом у тебя появляется возможность что-то сделать, нужно это делать».

Он особенно активно работает в сфере городского планирования, а также пытается искоренить коррупцию, ставшую в Ереване настоящим бедствием. «Коррупция — это система, и эта система работала. Это способ решения проблем, управления городом. Инвесторам было ясно: пришел, заплатил, получил документы. Теперь мы пытаемся работать более прозрачно и без коррупции, — говорит он. — Старая система была похожа на пирамиду, но теперь она более горизонтальна, и это труднее. Но именно так и должно быть».

Он считает, что останется в правительстве только на короткое время. «Я хочу чего-то добиться и уйти. Но сначала я хочу получить какие-то результаты, — говорит он. — Не то чтобы я нашел [в новой Армении] все то, чего хотел, вовсе нет. Но теперь я не вижу никаких препятствий новым изменениям. Теперь это можно сделать более естественным образом — без протестов, без толпы, просто пойти на выборы и избрать другого премьер-министра».