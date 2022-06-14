ГосСМИ Азербайджана и России обмениваются ударами

Азербайджан и Россия ссорятся из-за того, как их государственные новостные агентства освещают военные действия. Сперва Азербайджан заблокировал веб-сайт одного из российских государственных СМИ; теперь Россия грозит ответить тем же.

4 июня многие интернет-пользователи в Азербайджане стали сообщать в социальных сетях, что не могут открыть веб-сайт российского государственного новостного агентства РИА Новости. Позднее в тот же день Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана подтвердило, что действительно заблокировало доступ к этому сайту, ссылаясь на азербайджанский закон «Об информации, информатизации и защите информации».

«В соответствии с этим законом [...] доступ к информационному интернет-ресурсу или его соответствующей части ограничивается в случае возникновения угрозы охраняемым законом интересам государства и общества», — говорилось в комментарии, который министерство предоставило агентству Report.az. Хотя министерство не уточнило, в каких именно публикациях РИА Новости оно усмотрело угрозу, оно добавило: «Распространение данным агентством информации, направленной против территориальной целостности Азербайджана, пропагандирующей клеветнические и сепаратистские тенденции, происходит не впервые».

Судя по всему, особенный гнев Азербайджана вызвали две недавние статьи.

28 мая РИА Новости опубликовало интервью с депутатом парламента самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Это армянское де-факто правительство контролирует Карабах, который остальной мир считает территорией Азербайджана, со времен первой войны между двумя сторонами в 1990-х годах. Заголовок статьи гласил: «Депутат НКР: мир ополчился на Россию, но не осудил агрессию против Карабаха»; в нем имелась в виду вторая война, 2020 года, в которой Азербайджан вернул себе бóльшую часть территории, потерянной в 1990-х.

Затем, 3 июня, агентство опубликовало еще одно интервью с де-факто чиновником НКР, государственным министром Артаком Бегларяном. В этом интервью приводились несколько проармянских высказываний Бегларяна: например, он обвинял Азербайджан в том, что Карабах нужен ему только ради «престижа, амбиций», и клялся бороться за признание государственности Нагорного Карабаха и его возможное объединение с Арменией.

В тот же день Министерство иностранных дел Азербайджана выпустило заявление с возражениями против материала РИА Новости (хотя статья в этом заявлении прямо не называлась), назвав его противоречащим «духу дружественных отношений между Азербайджаном и России», в частности союзнического соглашения, подписанного накануне российского вторжения в Украину. В соответствии с этим соглашением, напоминало заявление МИД, стороны обязались бороться с угрозами «суверенитету и территориальной целостности друг друга», а также «противодействовать угрозам сепаратизма».

После блокировки веб-сайта РИА Новости удалило с него интервью с Бегларяном. По состоянию на 13 июня сайт по-прежнему был заблокирован в Азербайджане.

Отношения между Москвой и Баку, всегда бывшие непростыми, стали еще более неустойчивыми с конца февраля, когда Россия начала вторжение в Украину. Несмотря на союзническое соглашение Азербайджан усиленно пытается сохранять нейтральное, отстраненное отношение по отношению к этой войне, в то время как его государственные СМИ заняли явно проукраинскую позицию. Все это происходит на фоне углубляющихся разногласий между двумя странами касательно все еще не разрешенного конфликта Азербайджана с Арменией, в том числе острого вопроса присутствия в Карабахе 2000 российских миротворцев.

Это напряжение и раньше приводило к блокировке некоторых новостных веб-сайтов: среди многочисленных иностранных сайтов, которые российские власти заблокировали с начала войны, были и азербайджанские проправительственные СМИ.

Сообщается, что Роскомнадзор рассылает некоторым русскоязычным новостным веб-сайтам в Азербайджане письма с требованиями удалить или изменить статьи о войне в Украине.

Главный редактор новостного сайта 1news.az Кямаля Мамедова сказала Азербайджанской службе Би-би-си, что ее редакция получила такое письмо в начале июня. По ее словам, она ответила на это требование отказом, но веб-сайт все еще не заблокирован.

«Не знаю, потому ли это, что мое письмо произвело такое сильное впечатление, или, может быть, они блокируют столько сайтов, что до нас еще не дошла очередь», — сказала она.

Тем временем 10 июня Государственная миграционная служба Азербайджана сообщила, что главному редактору азербайджанской службы российского государственного издания «Sputnik» и ее мужу было отказано в продлении вида на жительство в Азербайджане.

Хотя о докладе этой службы сообщила местная пресса, ни Миграционная служба Азербайджана, ни агентство «Sputnik Азербайджан» не комментировали данный инцидент в СМИ.

То, что под удар попал «Sputnik», неудивительно, сказал в интервью «Голосу Америки» журналист и аналитик Фарид Гахраманов. «“Sputnik Азербайджан” представляет интересы России, и в некоторых случаях его материалы противоречили интересам Азербайджана, — сказал он. — Видимо, власти Азербайджана приняли меры против иностранцев, не соблюдающих законы страны».

В последнее время руководство Азербайджана относится как к официальным российским заявлениям, так и к сообщениям российских СМИ о Карабахе и Азербайджане особенно болезненно, и выступает с большим чем обычно количеством разъяснений, сожалений и осуждений.

Когда министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с неудачно сформулированным заявлением о процессе делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, Министерство иностранных дел Азербайджана указало ему на его ошибку. А после того как депутат российского парламента пригрозил Азербайджану ядерным оружием, Баку возбудил против него уголовное дело и объявил его в международный розыск.