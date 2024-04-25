Государства Центральной Азии снижают торговые барьеры

Центральноазиатские государства устраняют торговые барьеры, что является необходимым условием для формирования единого регионального рынка. Предпринимаемые в последнее время дипломатически усилия, похоже, привлекли внимание Кремля, который опасается, что более свободная торговля в Центральной Азии будет способствовать расширению торговых сетей в обход России.

Создание единого центральноазиатского рынка, который обеспечит беспрепятственное перемещение товаров и услуг, является основной целью плана экономического развития региона, реализуемого при поддержке Соединенных Штатов и известного как процесс B5+1. Запущенный в марте план призывает пять центральноазиатских государств – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – взять на себя ведущую роль в развитии свободной торговли в регионе и диверсификации экспортных маршрутов.

Учитывая шквал дипломатической активности в середине апреля, лидеры стран Центральной Азии, похоже, намерены попробовать это сделать. В основе B5+1 лежит идея о том, что упрощение таможенных процедур в странах региона, а также развитие эффективных механизмов защиты прав собственности и урегулирования коммерческих споров, позволит увеличить товарооборот с западными странами и привлечь больше инвестиций. Это, в свою очередь, сделает торговый маршрут «Срединный коридор» наиболее выгодным вариантом для правительств и бизнес-сообществ стран региона.

18 апреля на встрече президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и его таджикского коллеги Эмомали Рахмона было подписано 28 межгосударственных соглашений, охватывающих различные политические, экономические и социальные сферы. Два соглашения конкретно направлены на облегчение двусторонней торговли между двумя странами: одно – на упрощение таможенных процедур на автомобильных, железнодорожных и воздушных пунктах пропуска, а другое касается прав на «промышленную собственность».

Визиту Мирзиёева предшествовал организованный в Душанбе инвестиционный форум, в котором приняли участие около 600 официальных лиц и представителей бизнеса из обоих государств. По данным Министерства торговли Узбекистана, участники были наиболее заинтересованы в развитии совместных проектов в горнодобывающей промышленности и зеленой энергетике. Они также сосредоточили внимание на расширении торговли.

Согласно таджикистанскому информационному агентству «Азия-Плюс», две страны совместно работают над созданием зоны свободной торговли на пограничном переходе «Ойбек-Фотехобод», а также над строительством торгово-логистического центра в Андархане в Ферганской долине. Кроме того, официальное информационное агентство Таджикистана «Ховар» сообщило о достигнутой договоренности избавить предпринимателей от необходимости заполнять бланки разрешений на таджикско-узбекских пограничных пунктах для следующих транзитом грузовых автомобилей, что позволит значительно сэкономить время.

По официальным данным Таджикистана, в 2023 году двусторонний товарооборот составил 505 миллионов долларов. Однако официальные лица намерены увеличить ежегодный товарооборот до двух миллиардов долларов «в ближайшие годы», говорится в одном из сообщений узбекских СМИ.

Этот же объем двустороннего товарооборота – два миллиарда долларов – озвучил 19 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после подписания ряда двусторонних соглашений с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Два из этих соглашений касаются мероприятий по облегчению трансграничных перевозок. На пресс-конференции, состоявшейся после церемонии подписания, Токаев заявил, что одной из основных задач двусторонних отношений является активизация обмена промышленными товарами.

«Мы пришли к общему выводу, что между нашими странами не должно быть нерешённых вопросов. Особое внимание уделили укреплению торгово-экономических связей», – сказал Токаев. Он добавил, что в настоящее время реализуются «конкретные меры» по упрощению процедур торговли, в том числе цифровизация таможенных операций на многочисленных казахстанско-кыргызских пограничных переходах. Ожидается, что процесс модернизации завершится к 2028 году.

После встречи с Жапаровым Токаев провел 23 апреля телефонные переговоры с узбекским лидером. Хотя о содержании этого разговора известно не так много подробностей, речь, скорее всего, шла о региональной торговле. «Была подчеркнута важность динамичного развития двусторонних отношений и сотрудничества на региональном уровне», – отметила пресс-служба президента Токаева.

Согласно торговой статистике, в начале 2024 года в Центральной Азии увеличился объем межгосударственных автомобильных грузоперевозок. Однако не все новости радуют сторонников свободной торговли.

Пожалуй, самыми напряженными двусторонними отношениями в Центральной Азии на данный момент являются отношения между Таджикистаном и Кыргызстаном: товарооборот между этими двумя государствами в первом квартале 2024 года составил всего 2,2 миллиона долларов, что составляет одну пятую часть от уровня того же периода прошлого года. Продолжающиеся все последние годы приграничные территориальные споры привели к вооруженным столкновениям, а около 10 процентов таджикско-кыргызской границы до сих пор не делимитированы.

Усилия стран Центральной Азии, направленные на упрощение торговли, похоже, вызывают обеспокоенность Москвы. 21 апреля в своей статье, посвященной недавно предпринятым в регионе дипломатическим шагам, умеренно прокремлевская «Независимая газета» попыталась преуменьшить возможности функционирующего общерегионального рынка.

Статья процитировала «эксперта по Центральной Азии» Сердара Айтакова, который отметил, что в обозримом будущем Туркменистан останется главным препятствием для регионального объединения. Одна из основных проблем страны – «катастрофическая нехватка» «квалифицированных кадров для организации международного взаимодействия в рамках договорных механизмов». Несмотря на это, Ашгабат проявляет относительно большой интерес к расширению торговли в регионе, о чем свидетельствовала большая делегация, которую власти направили в Алматы для участия в первой конференции B5+1.

Александр Князев, научный сотрудник МГИМО (одного из самых престижных российских вузов), назвал разговоры о региональной экономической интеграции преждевременными, отметив, что ни одни многосторонние торговые переговоры не привели к прогрессу в формировании единого рынка. Князев подверг критике концепцию B5+1, сказав, что региональную торговлю будет формировать совокупность двусторонних соглашений, «а не иллюзорные многосторонние форматы».

И тем не менее двусторонние соглашения позволяют государствам региона легче находить общий язык. В коммюнике, опубликованном по итогам проведенной в Алматы конференции B5+1, отмечается, что «торговые и транзитные издержки в Центральной Азии, не имеющей выхода к морю, на 60 процентов выше, чем в странах, имеющих выход к морю», и далее говорится, что «участники согласились с тем, что [торговые] издержки могут быть снижены путем устранения негеографических барьеров, препятствующих трансграничному перемещению товаров и людей».

Подписанные в середине апреля соглашения свидетельствуют о том, что лидеры стран Центральной Азии предпринимают меры для решения этой задачи.