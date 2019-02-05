Готовы ли валькирии воспарить над Венесуэлой?

Ведущий американский ученый в области отношений между США и Россией выражает обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что бойцы российской военной компании проникли на территорию Венесуэлы – латиноамериканского государства, где поддерживаемое Москвой авторитарное правительство под руководством Николаса Мадуро пытается сдержать народные протесты.

В Венесуэле могут находиться до 1000 наемников из так называемой «группы Вагнера» (ЧВК «Вагнер») – частной армии, сформированной в 2014 году, которая в последние годы проводила операции на востоке Украины и в Сирии, сказала Кимберли Мартен (Kimberly Marten), эксперт по американо-российским отношениям Института Гарримана при Колумбийском университете и профессор Барнард-колледжа. Сообщения о переброске наемников трудно подтвердить, отчасти потому, что это нерегулярное формирование действует в правовом вакууме и организовано таким образом, чтобы предоставить российскому правительству «возможность все отрицать», признают как американские, так и российские эксперты. Официальные представители в Москве опровергают сообщения.

Соединенные Штаты открыто поддерживают оппозиционное движение Венесуэлы, а администрация Трампа недавно ввела экономические санкции в отношении правительства Мадуро, стремясь ускорить его падение. 3 февраля президент Дональд Трамп даже не исключил возможность военного вмешательства в борьбу за власть в Венесуэле.

Россия предостерегла Вашингтон от вмешательства, но не предприняла никаких официальных шагов, направленных на поддержку Мадуро.

Однако после встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Москве в конце декабря Мадуро сделал интригующее заявление о содействии со стороны России. «Путин оказывает нам поддержку во всех смыслах, и мы принимаем ее с большим удовольствием и благодарностью», – цитирует Мадуро государственное информационное агентство «Спутник».

По сообщениям, «группу Вагнера» возглавляет Дмитрий Уткин, отставной офицер российского спецназа, связанный с российской военной разведкой – ГРУ. Уткин официально уволился из рядов вооруженных сил в 2013 году и, взяв себе позывной «Вагнер» из-за своего увлечения нацистской Германией, в частном порядке принимал участие в финансируемых Россией военных операциях в Украине.

Считается, что у ЧВК «Вагнер» есть тренировочная база на юге России в Краснодаре, хотя она, как и все подобные негосударственные российские вооруженные группировки, не является официально зарегистрированной структурой в России, утверждает Мартен. Тем не менее, «группа Вагнера», похоже, пользуется покровительством российского правительства. Уткин и другие бойцы ЧВК получили государственные награды за участие в боевых действиях, и их даже чествовали на церемонии в Кремле в конце 2016 года.

Вероятно, правовой статус группы неслучайно носит неопределенный характер, предположила Мартен. Это дает российским властям возможность использовать военную силу и при этом отрицать свое вмешательство во внутренние дела другого государства. Кроме того, неопределенный статус позволяет арестовывать членов группы и заключать их под стражу в России, таким образом предоставляя Кремлю рычаги давления на наемников с целью воспрепятствовать обнародованию ими подробностей о структуре группы, операциях и/или возможной ее связи с правительством.

По мнению Мартен, отсутствие легального статуса «является способом сдерживать Вагнера в узде». Мартен выступала на организованной Институтом Гарримана конференции по вопросам безопасности США и России, состоявшейся 1 февраля в Нью-Йорке. [Примечание редактора: офис Eurasianet.org располагается в Институте Гарримана.]

Использование частных военных компаний (ЧВК) стало распространенным явлением во время конфликтов XXI века: Соединенные Штаты активно использовали наемников из компании «Блэкуотер» («Blackwater») и других подобных структур во время и после второго вторжения США в Ирак. В 2008 году Международный комитет Красного Креста стал инициатором соглашения, известного как «Документ Монтрё», который призван регулировать «правовые обязательства и методы государств, касающиеся функционирования частных военных и охранных компаний в период вооруженного конфликта». На сегодняшний день 54 государства, в том числе США, Китай и Украина, присоединились к документу. Россия его не подписала.

По словам Мартен, бойцы «группы Вагнера» сыграли одну из ключевых ролей в столкновении в Сирии в 2018 году, во время которого американские и российские вооруженные силы впервые со времен разгара «Холодной войны» были очень близки к открытому военному противостоянию. Инцидент начался в феврале 2018 года, когда бойцы ЧВК «Вагнер» приняли участие в наступлении на поддерживаемые США Сирийские демократические силы в городе Хашам. По сообщениям, стратегической целью был близлежащий объект нефтяной промышленности.

Существуют различные версии того, что же произошло дальше, каждая из которых является отражением разных геополитических взглядов. Согласно версии Мартен, военные советники США сразу же определили, что в штурмовых отрядах состояли российские наемники, и связались по «горячей линии» с российскими военными чиновниками в Сирии, которые неоднократно отрицали участие россиян. Получив от российской стороны заверенье в том, что россияне не причастны к инциденту, американские военные приказали нанести авиаудары, которые тотчас же остановили наступление и повлекли за собой большие людские потери. По некоторым данным, были убиты сотни бойцов Вагнера.

Мартен отмечает, что причина, по которой российские военные отрицали присутствие членов «группы Вагнера» в районе боевых действий, остается загадкой. Не исключено, что целью такой реакции российской стороны было «испытание США на выдержку», сказала Мартен, добавив, что это также могло быть следствием внутренних разборок между различными лагерями в среде российских силовиков.

По словам Мартен, венесуэльский кризис разворачивается в «опасный» период в отношениях США и России – по всей видимости, соглашения в сфере контроля над вооружениями, достигнутые на поздних этапах «Холодной войны», трещат по швам. На днях обе страны объявили о выходе из Договора о ракетах средней дальности, подписанного в 1987 году.

Если бойцы Вагнера присутствуют в Венесуэле, они могут стать причиной противостояния США и России. Мартен подчеркивает, что в условиях, когда напряжение в этой латиноамериканской стране стремительно нарастает, наблюдается нехватка механизма, подобного тому, что есть в Сирии, для поддержания прямой связи между американскими и российскими военными по экстренным вопросам.

«В Венесуэле нет «горячей линии». Поэтому нам остается только надеяться на лучшее», – сказала Мартен.