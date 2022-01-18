Грузии: долгожданное возвращение ночных клубов

После почти двухлетнего простоя легендарные ночные клубы Тбилиси возвращаются к жизни.

Знаменитый клуб «Басиани», благодаря которому Тбилиси появился на карте мировой клубной культуры, вновь открылся на исходе 2021 года. Его примеру последовал ряд других ночных заведений по всему городу, что настроило любителей клубных вечеринок на танцевальный лад и вселило в них робкую надежду на возвращение в Грузию некогда бурной ночной жизни.

«Для меня это сродни возвращению домой», – написала в Facebook совладелица «Басиани» Наджа Орашвили, объявив 17 декабря о возобновлении работы клуба. «Нас вновь ждут “ночи, которые изменили все”», – добавил Георгий Киконишвили, один из организаторов ориентированных на ЛГБТ вечеринок, регулярно проводившихся в «Басиани».

«Басиани» имеет большое культурное значение для Грузии, став одной из визитных карточек страны, особенно для молодых путешественников-космополитов. Благодаря клубу Тбилиси стал одним из центров рейв-вечеринок Европы наравне с Берлином, что помогло Грузии сформировать новую идентичность взамен набившего оскомину ярлыка бывшей советской республики и экзотического направления, известного в первую очередь своими горами, едой и традициями.

Клуб также способствовал формированию прослойки либеральной, свободолюбивой молодежи и стал островком прогрессивных взглядов в море консервативных ценностей региона. Он сыграл значительную роль в переосмыслении «драконовских» антинаркотических законов Грузии и обеспечил безопасное пространство для встреч и общения представителей ЛГБТК со всего Кавказа и из соседних стран.

Хотя клубный бизнес – новая и нетрадиционная отрасль для Грузии, «Басиани» позиционирует себя как неотъемлемая часть богатой истории страны. Клуб был назван в честь произошедшей в XIII веке битвы грузин с турками-сельджуками, а название проводимых здесь гей-вечеринок «Хоруми» отсылает к традиционному воинственному танцу.

Однако в настоящий момент борьба идет не только с консервативными устоями грузинского общества, но и с пандемией. Вызванные ею ограничительные меры заставили музыку замолчать, и огромные залы «Басиани», расположенные в здании крупнейшего спортивного комплекса города, пустовали почти два года, несмотря на то, что другие объекты давно открылись.

В попытке выжить владельцы нескольких клубов объединились для разработки совместного плана по возобновлению работы в безопасном режиме. План, работа над которым велась на протяжении многих месяцев, предусматривал ряд мер, направленных на предотвращение потенциального распространения коронавируса на танцплощадках. В первую очередь это подразумевало предоставление права на вход только обладателям COVID-пропусков, которые в Грузии выдаются лицам, получившим обе дозы вакцины или излечившимся от коронавируса. Киконишвили сказал Eurasianet.org, что руководство «Басиани» также планирует ввести требование о предъявлении посетителями отрицательного результата ПЦР-теста.

Но власти изначально отвергли этот план, ссылаясь на опасения по поводу возможных эпидемиологических последствий. Темпы распространения коронавируса в Грузии продолжают расти, а уровень смертности – один из самых высоких в мире. На момент появления нового штамма «Омикрон» только около 31 процента населения были полностью вакцинированы.

Действуя на свой страх и риск

В то же время, однако, большинство других заведений, включая бары и рестораны, уже открыты, и, по мнению владельцев клубов, подобное избирательное отношение недопустимо. И это в то время, когда власти проводят крупные массовые мероприятия.

Правящая партия «Грузинская мечта» привезла десятки тысяч сторонников на предвыборный митинг в Тбилиси в октябре. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили был заснят на большом званом ужине, посвященном предвыборной кампании, где все присутствующие были без масок.

Совсем недавно власти организовали серию концертов и других мероприятий по случаю новогодних праздников, что владельцы клуба расценили как лицемерие.

«Власти организуют концерты и приемы, но в то же время нам не разрешают вновь открыться», – сказала Орашвили.

Поэтому, поняв, что они могут рассчитывать только на самих себя, владельцы «Басиани» и других клубов решили возобновить работу клубов, несмотря на отказ властей.

Союз культурной и творческой индустрии Грузии, объединяющий все ночные клубы страны, предупредил, что попытки властей заставить клубы закрыться «будут рассматриваться как очередной враждебный и дискриминационный шаг, который, безусловно, приведет к протестам».

Накануне открытия «Басиани», намеченного на 24 декабря, власти попытались не допустить его проведения. Сотрудники Государственной службы трудовой инспекции, прибывшие сюда в сопровождении полиции, попытались заблокировать двери клуба, что привело к перепалке с руководством клуба. На место происшествия выехали съемочные группы местных телекомпаний, а представители клуба обратились в Facebook к сторонникам с призывом собраться и отстоять клуб.

«Это происходит в то время, когда они [власти] проводят большие митинги и концерты и платят тысячи лари налогоплательщиков некоторым певцам, выступающим против вакцинации, – сказал Радио «Свобода» второй совладелец «Басиани» Тато Гетиа. – Это можно назвать только преднамеренной попыткой уничтожить то, что помогло этой стране встать на ноги».

Дождавшись, когда возле клуба собралась толпа, диджеи демонстративно включили музыку, что привело к многочасовому противостоянию. В итоге власти отступили, возможно, опасаясь политических последствий в случае конфликта с «Басиани».

В 2018 году антинаркотическая спецоперация в клубе повлекла за собой массовые протесты. Возмущенные жесткими действиями полиции, тысячи молодых людей и сторонников провели перед зданием парламента протестную акцию, плавно перетекшую в техно-вечеринку, под лозунгом «Мы танцуем вместе, мы боремся вместе». Примечательно, что тогдашний министр внутренних дел Георгий Гахария извинился перед протестующими.

«Басиани», похоже, выиграл и этот раунд, но пока неясно, сможет ли клубный бизнес восстановиться после пандемии. По словам Киконишвили, в отношении «Басиани» теперь действует ограничение на количество допускаемых в клуб людей – не более 60 процентов от общей вместимости, то есть более 1000 человек.

Но радоваться пока рано. 12 января власти заявили, что клубы будут закрыты в течение следующих двух недель; Союз культурной и творческой индустрии ответил, что они намерены провести мероприятия, которые уже были запланированы на эти выходные. Владельцы клубов утверждают, что они будут выполнять распоряжение о закрытии клубов в связи с пандемией COVID при условии, что они будут частью компромиссного решения, а также если меры по борьбе с пандемией будут распространяться на все объекты, а не только на клубы.

И если многие любители клубных вечеринок готовы при любых обстоятельствах вновь выйти на танцпол, другие настороженно относятся к этой идее.

Давние завсегдатаи рассказали Eurasianet.org, что, несмотря на полную вакцинацию и выздоровление от COVID, они все еще чувствуют себя некомфортно в большой толпе. «До пандемии практически каждый выходной я пропускал бокал-другой в “Фабрике” [развлекательный комплекс], а затем танцевал в “Басиани”, и я хотел бы вернуться к этому, но, видимо, присутствует психологический барьер, – сказал один из постоянных посетителей «Басиани», попросивший не называть его имени. – Переболев однажды коронавирусом, я больше не боюсь его, но и заразиться вновь не хочется, поэтому я пока воздержусь».