Грузинские виноделы намерены снизить зависимость от России

Грузинская винодельческая промышленность, которая 15 лет назад понесла значительный урон вследствие российского эмбарго, вновь процветает. Но успех зиждется на зыбком фундаменте. Хотя в 2021 году объем экспорта достиг рекордных показателей, около 55 процентов продукции было поставлено в Россию, что дает Кремлю возможность в очередной раз использовать вино в качестве рычага давления.

По сообщению Национального агентства вина Грузии, в 2021 году отмечался 13,8-процентный рост экспорта вина. Более 420 грузинских компаний, занятых в этом секторе, поставили на зарубежные рынки свыше 100 миллионов бутылок, выручив 239 миллионов долларов, что на 5,6 процентов больше, чем в 2020 году. При этом самым обнадеживающим для производителей является тот факт, что значительно увеличился экспорт в Великобританию и США и что грузинские виноделы вышли на новые западные рынки, включая Канаду, Чехию и Швецию.

Но данные по-прежнему свидетельствуют о высокой зависимости экспорта вина от российского рынка. Среди пяти крупнейших стран-потребителей грузинского вина на долю России приходится более чем в два раза больший объем, чем на долю других четырех (Украина, Польша, Китай и Беларусь) вместе взятых.

Подобная ситуация не может радовать власти. Агентство вина, действующее при Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, активно проводит в жизнь утвержденный в сентябре план по оказанию помощи производителям и дистрибьюторам в расширении существующих рынков на Западе и в Азии, а также в поиске новых рынков. Основный акцент в этом плане делается на развитие навыков маркетинга экспортеров, обеспечение софинансирования маркетинговых кампаний, направленных на увеличение экспорта за пределы СНГ. Власти также намерены создать благоприятные условия для расширения экспортных возможностей производителей за счет совершенствования процесса переработки, упаковки и транспортировки.

«Учитывая логистический, географический и исторический опыт частного сектора, им проще проводить маркетинговые мероприятия в СНГ. Это вполне объяснимо. Но я думаю, что пришло время [отечественным производителям вина] рискнуть и сосредоточиться на западных рынках», – сказал Eurasianet.org глава Агентства вина Леван Бутхузи.

Снижение зависимости экспорта Грузии от России является разумным решением, призванным оградить от неправомерного экономического давления, говорит Тамта Швангирадзе, профессор экономики Кутаисского международного университета. «Россия может в любой момент закрыть доступ на рынок».

Впервые Россия развязала винную войну в 2006 году, наложив запрет на ввоз в страну грузинских вин, что нанесло огромный ущерб отрасли. Эмбарго было частью стратегии российского лидера Владимира Путина, направленной на срыв усилий тогдашнего президента Михаила Саакашвили по интеграции Грузии в НАТО и ЕС. Их взаимная неприязнь в конечном итоге привела к короткой войне в 2008 году, в которой грузинские войска потерпели поражение. Российские войска и по сей день занимают значительную часть грузинской территории. Очередная вспышка напряженности произошла в 2019 году, что вновь побудило Россию пригрозить принятием ответных мер.

Болезненные воспоминания об эмбарго 2006 года вынуждают виноградарей и дистрибьюторов всерьез задуматься о снижении доли российского экспорта. До введения эмбарго на долю России приходилось около 75 процентов экспорта, что в 2004 году обеспечило общий объем продаж на сумму 48 миллионов долларов. В 2007 году доля российского рынка упала до нуля. Михаил Кобаладзе, менеджер по продажам компании «Тбилвино», которая является одним из ведущих производителей вина, сказал, что в результате введения эмбарго отрасль оказалась на грани краха. «Введение Россией эмбарго, конечно, стало для нас большим потрясением, – сказал он. – В то время около половина продаж “Тбилвино” приходилась на Россию, и компания столкнулась с серьезным вызовом».

Однако от эмбарго была и польза: оно вынудило производителей в кратчайшие сроки повысить качество своих вин и уделять больше внимания маркетингу.

Кети Джурхадзе, винный эксперт из Тбилиси, говорит, что эмбарго способствовало трансформации отрасли, включая появление новых небольших виноделен. «После 2006 года контроль за качеством вина усилился, – сказала она. – Грузины любят доказывать, что они что-то могут, и это [эмбарго] привело к повышению качества вина». Этот шаг способствовал выходу на новые рынки, включая США, Западную Европу и Китай.

Часть компаний смогла перестроиться быстрее, чем другие. По словам Кобаладзе, «Тбилвино» удалось «примерно за год» переориентировать свой экспорт и вернуться на уровень, который был до введения эмбарго. Но многие производители столкнулись со сложностями.

Объем экспорта вернулся на уровень, который был до введения эмбарго, только в 2013 году, то есть в тот же год, когда Россия сняла ограничения. В то время грузинские экспортеры взялись за старое: они обеспечивали рост в основном за счет увеличения поставок в Россию. В 2013 году на долю России пришлось 44 процента от общего объема экспорта вина, который составил 128 миллионов долларов. С тех пор доля России выросла до 55 процентов в 2021 году.

Эта тенденция препятствует развитию отрасли, утверждает Джурхадзе. Большая часть экспортируемого в Россию грузинского вина относится к серийным, более простым и недорогим винам. По словам Джурхадзе, ориентация на российский рынок мешает многим производителям добиться роста на более прибыльных рынках в других странах, где спросом пользуются вина премиум-класса.

«На экспорт в Россию мы вынуждены производить вина, которые пользуются спросом на местном рынке, а не демонстрируют характер и качества, которыми обладает грузинское вино, – сказала она. – В том, что в Россию поставляется вино низкого качества, виноваты покупатели. Они [покупатели] приходят в компанию и говорят: “Мне нравится ваше дорогое вино, но налейте мне дешевого, потому что на моем рынке [хотят] именно его”».

По словам Кобаладзе из «Тбилвино», компания сосредоточена на создании элитных вин. Учитывая, что риск введения санкций со стороны российских властей все еще существует, добавил он, компания пытается сохранить долю России на уровне примерно одной пятой от общего объема своего экспорта.

Рассуждая о планах на будущее, Зураб Чхаидзе, основатель и генеральный директор компании KTW Group, которая производит вина по традиционным технологиям, сказал, что азиатский рынок (исключая Китай) обладает потенциалом с точки зрения экспорта грузинского вина, особенно Южная Корея, Япония, Гонконг и Вьетнам.

«Сегодня мы экспортируем вино в большее количество стран, чем в 2006 году, но этого все равно недостаточно. Грузинские производители должны прилагать больше усилий, чтобы снизить зависимость от России», – сказал профессор экономики Швангирадзе.