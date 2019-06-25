Грузинское правительство идет на уступки в надежде преодолеть кризис

24 июня правительство Грузии, пытаясь разрешить возникший в стране кризис, предложило значительную реформу электоральной системы. Тем не менее демонстрации у здания парламента не прекратились. Протестующие требуют отставки министра внутренних дел и освобождения более 100 человек, задержанных полицией во время жесткого разгона антиправительственного митинга, случившегося несколько дней назад.

После четырех дней демонстраций председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили предложил рассмотреть одно из ключевых требований протестующих: переход к пропорциональной системе парламентских выборов. Существующая система, смесь пропорциональной и мажоритарной систем, помогла ГМ получить более 75 процентов мест в нынешнем парламенте, хотя за эту партию было отдано всего 48 процентов голосов избирателей.

«Жизнь вносит перемены во всё, и любая ответственная правящая политическая сила обязана разрешать проблемы, возникающие в стране, и, что самое главное, прислушиваться к пульсу общества», — сказал Иванишвили на пресс-конференции, прошедшей 24 июня. Он предложил провести следующие парламентские выборы — запланированные на 2020 год — по новой системе, при которой представительство каждой партии в парламенте будет пропорционально полученному ею числу голосов.

Организации, наблюдающие за выборами, в целом приветствовали предлагаемую реформу, заявив, что она должна положить конец той политической монополии, какую сейчас имеет ГМ. «Грузинское общество требует перехода на пропорциональную систему в течение многих лет», — говорится в заявлении Международного общества за честные выборы и демократию (ISFED). По словам этой организации, изменения обеспечат справедливое распределение мест в парламенте между партиями, отражающее их поддержку избирателями.

«Такая система, несомненно, будет отражать волю избирателей лучше, чем нынешняя, — сказал Eurasianet.org Луис Наварро, бывший директор грузинского офиса Национального демократического института, часто выступающий с комментариями по политическим вопросам. — Однако, учитывая, что около 20 процентов населения последовательно выражают антиевропейскую/антинатовскую точку зрения, … возможно, вокруг этой позиции образуется более крупная фракция, чем сейчас».

В то же время другая инициатива Иванишвили была встречена с меньшим энтузиазмом.

Иванишвили предложил отменить электоральный барьер, минимальный уровень поддержки избирателей, необходимый для прохождения партии в парламент. «Отмена электорального барьера, вероятно, приведет к тому, что в законодательных органах окажется множество партий с очень низкой поддержкой избирателей, и это может негативно отразиться на работоспособности парламента, — заявило ISFED. — Чрезмерное число партий может помешать формированию правительства и создать опасность политического кризиса и нестабильности».

Оппозиционные партии назвали предложение об отмене электорального барьера хитрой уловкой Иванишвили, благодаря которой его сторонники смогут создать множество мелких партий, провести их в парламент и по-прежнему обеспечивать себе фактический контроль над законодательной властью. По этой схеме ГМ практически будет разбита на много мелких партий, сказал репортерам лидер партии «Победоносная Грузия» Ираклий Окруашвили.

Несмотря на эти уступки, протесты продолжились.

Днем 24 июня колонны гудящих машин и мотоциклов, некоторые из водителей которых дудели в вувузелы и размахивали грузинскими флагами, заблокировали часть дороги перед расположенным в Тбилиси стеклянным зданием штаб-квартиры МВД. Демонстранты требовали отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии, которого они считают ответственным за жесткий силовой разгон демонстрации 20 июня, в результате чего многие протестующие получили серьезные травмы. Протесты были вызваны появлением в грузинском парламенте законодателя из России, которую в Грузии считают оккупантом и главным врагом страны.

«Гахария должен быть уволен из правительства Грузии, — сказала активистка Ниния Какабадзе, борющаяся за свободу прессы. — Все министры должны знать, что тот день, когда они применят непропорциональную силу против мирных протестующих, будет последним днем их работы», — сказала она Eurasianet.org.

После протестных выступлений появилась видеозапись, на которой видно, как несколько сотрудников спецподразделений полиции намеренно стреляют резиновыми пулями по лицам протестующих. В результате попадания резиновых пуль двое граждан ослепли на один глаз, еще двое находятся в критическом состоянии. В одном особенно тяжелом фрагменте видеоролика показан протестующий, который, улыбаясь, издали разговаривал с полицейскими, когда ему в лицо внезапно попала резиновая пуля.

«Всех, кто так жестоко действовал против демонстрантов, необходимо найти и привлечь к ответственности, но расследование займет много времени, и никто не собирается месяцами стоять на улице, дожидаясь этого, — сказала Какабадзе. — А Гахарию можно уволить в одну минуту».

Власти выступили в защиту министра внутренних дел, которого считают «бойцом» ГМ и близким союзником Иванишвили. «Неужели вы думаете, что в тот день министр Гахария приказал [полицейским] намеренно причинять кому-то телесные повреждения?» — спросил на пресс-конференции Мамука Мдинарадзе, член партии «Грузинская мечта». Мдинарадзе обвинил оппозиционные партии в том , что они подстрекали мирных демонстрантов к попытке штурма парламента.

Тем не менее Генеральная прокуратура Грузии начала расследование чрезмерного применения силы отдельными сотрудниками полиции, что выглядит как уступка протестующим. Вечером 24 июня Министерство внутренних дел временно отстранило от работы нескольких полицейских на период проведения расследования неправомерного применения силы против участников демонстрации 20 июня.

Однако протестующие утверждают, что ответственность за полицейский произвол лежит именно на главе МВД и продолжают требовать его отставки; реформа выборного законодательства их не удовлетворяет.

Григол Вашадзе, лидер партии «Единое национальное движение», поддерживающей бывшего президента Михаила Саакашвили, настаивает, что, пока Гахария остается на своем посту, в Грузии не может быть честных выборов, даже после электоральной реформы. «Битва за превращение Грузии в полноценную демократию западного образца еще не закончена», — сказал Вашадзе на пресс-конференции.

Вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси возобновились демонстрации.