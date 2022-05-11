Грузины сражаются в Украине против России

Многие грузины испытывают чувство общности с переживающими войну украинцами, а некоторые из них даже рискуют своими жизнями, отправляясь в Украину, чтобы помочь отразить российское вторжение.

С начала войны в Украине погибли по меньшей мере девять грузин, что, вероятно, самый высокий уровень потерь среди всех иностранных воинских контингентов, сражающихся на стороне Украины. Среди грузинских добровольцев – бывшие грузинские военнослужащие, поэты, блогеры и два бывших министра обороны.

Снайпер и офицер запаса Дареджан Майсурадзе рассказала, что отправилась воевать в Украину еще до того, как украинский президент Владимир Зеленский обратился к добровольцам со всего мира с призывом встать на защиту Украины. «Как только я услышала, что Киев бомбят, я пошла записываться, и с тех пор я здесь», – сказала она «Формуле ТВ» в интервью от 8 марта.

Для многих грузинских бойцов война в Украине является продолжением их собственной борьбы с Россией, против которой они воевали в 2008 году, и которая продолжает оказывать военную поддержку двум отколовшимся грузинским регионам – Абхазии и Южной Осетии.

«Мой отец верил, что это не только война Украины, но и война Грузии и всего мира», – сказал сын Зазы Бицадзе – грузинского добровольца, погибшего 16 апреля в городе Рубежное, расположенном на востоке Украины.

Нет даже приблизительных оценок числа граждан Грузии обоих полов, воюющих в Украине. По сообщениям СМИ, эта цифра составляет от десятков до сотен человек. Министерство обороны Украины не ответило на запрос Eurasianet.org о количестве грузинских бойцов и потерях.

«Бойцов из Грузии можно встретить на всех украинских фронтах», – сказал телеканалу «Настоящее время» журналист и доброволец Алексей Бобровников. По его словам, грузины разбросаны по различным бригадам и полкам, они воюют как в регулярных вооруженных силах Украины, так и в международных добровольческих батальонах. Некоторые служат в Интернациональном легионе территориальной обороны Украины – специально созданном батальоне для иностранных добровольцев.

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Существует даже Грузинский национальный легион – вооруженное разведывательное подразделение, в состав которого входят опытные военнослужащие из Грузии, а также США и Европы, которые хотят помочь украинцам защитить страну.

Основатель легиона грузинский ветеран Мамука Мамулашвили рассказал «Голосу Америки», что в его группу входят грузины и американцы с боевым опытом, полученным во время выполнения миссий в Ираке и Афганистане под руководством США. 4 мая он разместил на своей странице в Facebook фотографию американского бойца легиона, который, по его словам, восстанавливается после ранения в госпитале. «Наш герой – американский солдат», – гласила подпись.

Несмотря на растущее число погибших, участие грузинских добровольцев в войне в Украине вызывает всеобщее восхищение на родине, а их жертва рассматривается многими как компенсация за осторожную позицию властей в отношении Украины.

Очевидно, опасаясь гнева Москвы, грузинские власти изначально пытались воспрепятствовать отъезду бойцов-добровольцев в Украину. В то время как в аэропорту Тбилиси собираются большие толпы людей, чтобы встретить тела погибших добровольцев, а их похороны становятся общественными событиями большой важности, официальные представители властей ведут себя отстранённо.

«Я сделал все возможное, начиная от возвращения останков и заканчивая организацией военных похорон, все остальное – лишь домыслы», – сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили в ответ на прозвучавшую в его адрес критику за отсутствие на похоронах.

Многие грузины также считают, что они должны отблагодарить украинцев, воевавших на стороне грузин в войне в Абхазии в начале 1990-х годов. «Мы в долгу перед украинцами, а мы, грузины, всегда возвращаем свои долги», – сказала снайпер Майсурадзе.

«Украина была единственной страной, которая помогла нам тогда, и много украинских добровольцев приехало отстаивать суверенитет Грузии», – сказал Мамулашвили в одном из интервью. Будучи подростком, он воевал в Абхазии, а позже создал в Грузии организацию бывших военнопленных.

После вторжения России в Украину в феврале этого года по грузинскому телевидению прошел повторный показ архивных кадров, снятых во время войны в Абхазии. В одном из сюжетов Мамулашвили рассказывает о том, как в 14 лет он пошел воевать и был взят в заложники в Абхазии, где его в итоге обменяли на сына абхазского чиновника.

«Москва – наш общий враг», – говорит один молодой украинский боец в документальном фильме 1990-х годов о войне в Абхазии. В его интервью прозвучали слова, которые оказались пророческими: «Сегодня они здесь, завтра они будут в Украине».

Позднее Мамулашвили в качестве добровольца воевал на стороне чеченцев в российско-чеченской войне 1994-1996 годов, а затем участвовал в войне 2008 года.

Когда в 2014 году в Украине разгорелись сепаратистские конфликты, Мамулашвили, который к тому времени занял пост президентом Федерации смешанных единоборств Грузии, и несколько бывших грузинских военных переехали в Украину с целью создания Грузинского национального легиона.

С начала февральского вторжения России ряды легиона продолжают шириться не только за счет грузинских ветеранов, но и благодаря участию других иностранных добровольцев с относительно высоким уровнем квалификации и опыта.

Легион также становился предметом оживлённой полемики. Как-то Мамулашвили сказал, что не собирается брать русских в плен, что прозвучало как угроза казнить их. Позднее он пояснил, что имел в виду совсем другое: легион не намерен держать у себя пленных и передаст их украинским военным.

На одном из видео, снятом в начале апреля, зафиксирован момент расправы украинских военных над тяжело раненным российским солдатом. На видео среди украинцев была замечен грузин, и это привело к некоторым предположениям, что засветившееся на камеру воинское подразделение могло быть частью Грузинского легиона. Мамулашвили сказал грузинским и международным СМИ, что он не знает, кто эти бойцы и этот грузин.

Тем не менее Федеральный следственный комитет России возбудил уголовное дело против Мамулашвили, обвинив его в нарушении российских законов о запрете создания неформальных военизированных формирований и разжигании межнациональной розни. По заявлению комитета, они установили личности 24 предполагаемых членов легиона и опубликовали их список. «Мамулашвили публично призывал к насилию в отношении российских военнослужащих», – говорится в заявлении комитета.

Тем временем президент Украины Зеленский вручил награды нескольким грузинским бойцам, включая супружескую пару Гелу Бегларишвили и Русудан Иванишвили. А посольство Украины в Тбилиси выразило благодарность грузинским военным за их службу и самопожертвование. «Мы чрезвычайно благодарны за то, что вы вместе с нами и помогаете нам защищать нашу страну», – сказал временный поверенный в делах Украины Андрей Касьянов после гибели двух грузинских военнослужащих.