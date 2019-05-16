Грузины утверждают, что Азербайджан вмешивается в их местные выборы

Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR активно инвестирует в грузинскую инфраструктуру — а также, судя по всему, и в политику. (Фото: SOCAR Georgia)

В начале прошлого месяца в городе Марнеули, расположенном на юге Грузии, около границы с Азербайджаном, собрались представители азербайджанского и грузинского правительств. Они приехали на открытие «Центра интеграции», своего рода общественного центра для этнических азербайджанцев, составляющих в этом районе бóльшую часть населения.

В число приехавших официальных лиц входили председатель азербайджанского Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, посол Азербайджана в Грузии, депутаты грузинского парламента азербайджанского происхождения и заместитель главы региона Заур Даргали. Все грузинские представители были членами правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ), причем Даргали — кандидат от этой партии на выборах мэра Марнеули, назначенных на 19 мая.

В своей речи Мурадов отметил представителей ГМ, в том числе и Даргали. «Мы знакомы уже больше года, и я получаю от них огромную поддержку, — сказал он, судя по видеозаписи этого мероприятия. — Я желаю им успеха и надеюсь, что они всегда будут побеждать на всех выборах».

Этнические азербайджанцы составляют около 80 процентов населения Марнеули, а в окружающем город регионе, Квемо Картли, их около 42 процентов. Влияние Азербайджана здесь хорошо заметно. Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR и Фонд Гейдара Алиева, названный в честь бывшего президента (и отца президента нынешнего, Ильхама Алиева), спонсируют благотворительные проекты, такие как ремонт школ и закупку книг. В деревне Садахло на стенах школы висят портреты Алиева-старшего, а не кого-нибудь из грузинских руководителей.

(Фото: Улькер Натиггизи)

Поддержка со стороны Мурадова — характерный пример того, как Баку пытается оказывать влияние и на политическую жизнь региона.

«Фуад Мурадов приехал сюда перед самыми выборами не для того, чтобы открыть „Центр интеграции“, — сказал Eurasianet.org Джейхун Махаммадали, местный корреспондент грузинского телеканала «Рустави-2». — Его визит стал для людей сигналом, какую сторону им следует поддерживать».

Проправительственные СМИ Азербайджана также не стесняются выражать свою поддержку Даргали. «Избиратели видят Заура Даргали на посту мэра», — утверждал один из заголовков на сайте DiasporPress.az через три дня после встречи в Марнеули.

Пресс-секретарь азербайджанского госкомитета по делам диаспоры отверг обвинения во вмешательстве в выборы. «Инсинуации по поводу визита Фуада Мурадова в Грузию 3 апреля совершенно ложны», — сказал пресс-секретарь Агил Асадов Eurasianet.org. Даргали не ответил Eurasianet.org на просьбу прокомментировать ситуацию.

Глава отделения «Грузинской мечты» в Марнеули, Руслан Хаджиев, также отрицает какое-либо вмешательство со стороны Баку.

«Азербайджан никогда не вмешивался во внутренние дела Грузии, — сказал Хаджиев Eurasianet.org. — Официальные лица азербайджанского правительства всегда посещают те районы Грузии, в которых живут азербайджанцы. Что же им — не приезжать, если у нас каждый год выборы? Тут ни мы, ни они не виноваты. Просто такая ситуация».

Однако местные активисты говорят, что вмешательство Баку в выборы уже стало элементом системы, существующей в этой части Грузии.

За пять дней до президентских выборов в Грузии, состоявшихся в прошлом году, в Марнеули прошла встреча за закрытыми дверями, в которой участвовали глава компании SOCAR Ровнаг Абдуллаев, депутаты парламента от «Грузинской мечты», делегация азербайджанского посольства в Тбилиси, а также местные официальные лица и лидеры общественности.

Перед чайной, в которой проводилась встреча, протестовали члены «Единого национального движения» (ЕНД), крупнейшей в Грузии оппозиционной партии. «Вы не имеете права вмешиваться в грузинские выборы», — кричали протестующие, как свидетельствует видеозапись этого события.

Когда Абдуллаев — нефтепромышленник, управляющий SOCAR, и один из самых могущественных людей в Азербайджане — вышел по окончании встречи, журналисты стали спрашивать его, какие цели он преследует. «Я всегда встречаюсь со старейшинами, чтобы узнать об их проблемах, — сказал Абдуллаев репортерам. — Мы не вмешиваемся ни в какую политику. Мы знаем правительство Грузии. Мы не сотрудничаем с оппозицией. Вы должны это знать. Такова политика нашего государства».

Одним из участников этой встречи был Даргали, который сказал журналистам, что встреча состоялась за такое короткое время до выборов по чистому совпадению. «В нашей стране бывает много совпадений, — сказал он. — И каждый год проходят выборы».

Но глава работающего в Грузии Союза азербайджанской молодежи Лейла Мамедова отметила, что визиты SOCAR в этот регион подозрительно совпадают с выборами. «Это уже стало традицией, — написала она в своем посте в Facebook. — Почему SOCAR вспоминает о проблемах региона только во время выборов?»

Марнеули, Грузия. (Фото: Orientalizing/CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr)

По словам Амиля Маммадова, журналиста местной радиостанции «Радио Марнеули», его источники, присутствовавшие на этой встрече, сказали, что «похоже, обсуждались инфраструктурные проекты. Но поскольку дело происходило перед выборами, они говорили и о том, за какую партию голосовать».

Официальные представители SOCAR это отрицают. «SOCAR не вмешивается во внутренние политические процессы Грузии и других стран и категорически отвергает все необоснованные обвинения, — сказал новостному сайту musavat.com руководитель местного отделения SOCAR в Грузии Махир Мамедов. — SOCAR и впредь будет интересоваться социальными проблемами наших соотечественников, проживающих в Грузии, и, независимо от их политической принадлежности, оказывать им постоянную поддержку».

Тесные связи

Между Грузией и Азербайджаном существуют тесные отношения. Грузия покупает у своего восточного соседа 97 процентов потребляемого в стране природного газа; через ее территорию также проходит исключительно важный маршрут экспорта нефти и газа из Азербайджана. Азербайджан — крупнейший иностранный инвестор, вкладывающий средства в Грузию, и азербайджанские официальные лица регулярно упоминают это обстоятельство.

«Азербайджан лидирует среди стран, инвестирующих в Грузию, — сказал Ильхам Алиев Георгию Квирикашвили, тогдашнему премьер-министру Грузии, на встрече в 2018 году. — Мы удерживаем это место с 2012 года. […] Это говорит о высоком уровне наших отношений».

«Азербайджан желает Грузии мира, стабильности и процветания, — сказал в прошлом году депутат азербайджанского парламента Захид Орудж. — За последние годы Азербайджан предпринял с этой целью реальные шаги в сфере экономики, безопасности и обороны. Грузии нужен Азербайджан; это следует признать».

Столь тесные отношения стали причиной многократных заявлений о злоупотреблении влиянием, которым Баку пользуется в Тбилиси, например, в связи с притеснениями азербайджанских диссидентов, живущих в Грузии, или похищением независимого азербайджанского журналиста Афгана Мухтарли, произошедшего в 2017 году непосредственно на одной из тбилисских улиц.

Кроме того, правительство Азербайджана пытается использовать живущих в Грузии этнических азербайджанцев для поддержки и других своих интересов. Когда этнические армяне Грузии воздвигли памятник одному из своих соотечественников, сражавшихся в 1990-х годах в войне против Азербайджана в Нагорном Карабахе, азербайджанские официальные лица заявили, что в ответ азербайджанцы установят свой собственный памятник в Марнеули.

От ЕНД до ГМ

Тесные связи Грузии с Азербайджаном возникли задолго до того, как «Грузинская мечта» получила контроль над правительством. Как говорят местные активисты, они считают, что Азербайджан пытался использовать свое влияние в Квемо Картли и при предыдущем правительстве «Единого национального движения». Но азербайджано-грузинский политический аналитик Камран Мамедов сказал, что ЕНД пользовалось большей властью и не нуждалось в иностранной помощи так, как нуждается в ней «Грузинская мечта». «Не знаю, кому пришла в голову эта идея [усилить роль Азербайджана в ходе выборов в Квемо Картли] — сказал Мамедов. — Но это факт; обе страны считали роль Азербайджана в этих выборах важной».

Мамедов сказал, что открытое вмешательство началось в 2016 году, когда в Грузии проходили парламентские выборы. Тогда кандидатом от ЕНД был Ахмад Имамгулиев, а кандидатом от ГМ — Тамаз Навериани. После первого тура выборов посол Азербайджана и еще один представитель азербайджанского правительства приехали в Марнеули и открыто встретились с Навериани.

«Их приезд в Марнеули еще раз доказывает, что Азербайджанская Республика и посольство Азербайджанской Республики в Грузии поддерживают Тамаза Навериани, кандидата от „Грузинской мечты“», — написал Навериани в Facebook после их визита.

Имамгулиев также подтвердил, что представители SOCAR приезжали в регион, чтобы поддержать Навериани. «Они вмешивались в ход выборов», — сказал он Eurasianet.org.

Теперь он выставил свою кандидатуру на выборах мэра Марнеули против Даргали.