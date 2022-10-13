Грузия: альтернативная статистика показывает более мрачную картину доходов граждан

Недавнее включение медианных зарплат в грузинские официальные статистические публикации показало то, о чем многие давно догадывались: грузины зарабатывают гораздо меньше, чем казалось по прежним цифрам.

В опубликованном 10 октября отчете Национальное статистическое управление Грузии («Геостат») сообщило, что в 2021 году медианная зарплата составила 900 лари (320 долларов). Цифры по медианным зарплатам появились в публикациях «Геостат» впервые, и они были приблизительно на треть ниже средних зарплат, данные по которым обычно приводило это агентство.

Считается, что медианная зарплата точнее отражает картину доходов в стране, особенно в обществах с сильным неравенством, в которых немногочисленное состоятельное меньшинство может исказить среднее значение.

Средние заработки «не дают нам информации о том, как эти заработки распределены», — сказал в прошлом году телеканалу Formula TV Давид Кешелава, старший научный сотрудник ISET Policy Institute, самого известного грузинского аналитического центра в области экономики. Этот показатель «менее информативен в отношении того, как изменяется со временем общее положение населения».

Такая критика наконец побудила агентство устранить этот пробел.

«Учитывая растущий интерес потребителей к статистике по зарплатам, Национальное статистическое управление вводит дополнительный индикатор трудовой статистики, медианный заработок наемных работников, определенный на основе данных налоговой службы Министерства финансов Грузии», — говорится в недавнем отчете «Геостат».

Во многих отраслях медианная зарплата значительно ниже 900 лари. В сферах здравоохранения и социального обеспечения медианная месячная зарплата составляет 774 лари (277 долларов), а в образовании — 649 лари (233 доллара). С другой стороны, данные «Геостат» показывают, что, например работающие в области информационных технологий и коммуникаций или в горнодобывающей отрасли получают вдвое больше общего медианного уровня.

Средняя зарплата в 2021 году составляла 1305 лари (470 долларов), что означает, что медианное значение было на 31 процент ниже, отмечается в отчете «Геостат».

Показатель медианного дохода широко применяется во всем мире в качестве иллюстрации тенденций на рынке труда. Как утверждает Управление национальной статистики Великобритании, это «предпочтительная мера усредненных заработков, так как она менее подвержена влиянию сравнительно малого числа людей с очень высокими доходами, чем среднее значение». (Соседние страны — как Армения, так и Азербайджан — публикуют официальные данные о доходах, используя средние значения).

По утверждениям «Геостат», как медианный, так и средний заработок в последние несколько лет показывают устойчивый годовой рост.

Однако это агентство публикует только номинальные данные, не учитывая изменений покупательной способности. Это означает, что такой рост частично перечеркивается устойчиво растущей стоимостью жизни в Грузии, причем особенно сильно инфляция влияет на цены на базовые товары и услуги.

Например, в прошлом году медианные зарплаты показали годовой рост на 11,2 процента, а средний заработок вырос на 9,6 процента. Однако годовая инфляция за тот же период составила 9,6 процента. Малодоходные рабочие места являются одной из главных причин, вынуждающих грузинских работников эмигрировать.

Именно по этим причинам средние значения в публикациях «Геостата» вызывали такое раздражение.

В этом году в грузинских социальных сетях тоже кое-кто шутил, что такое нереалистичное среднее получилось потому, что перед числом 305 по ошибке вписали единицу. Другие, лучше знакомые со статистическими методами, предполагали, что цифры подправили высокооплачиваемые государственные чиновники.

Как говорится в старой грузинской шутке, «Одни едят мясо, другие — капусту. А в среднем все мы едим долму».