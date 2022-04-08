Грузия будет поставлять вино в Китай вместо России и Украины?

24 марта министр сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия сообщил хорошие новости: экспорт грузинских вин в январе-феврале 2022 года вырос на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Но есть и плохие новости, о которых он предпочел умолчать, хотя все очевидно: вторжение России разорило Украину, которая была вторым крупнейшим экспортным рынком для грузинских вин. А большая часть поставок в Россию и Беларусь, занимающие первое и пятое места соответственно, приостановилась из-за нестабильного обменного курса, проблем в банковском секторе и подчас солидарности.

До войны на все три страны суммарно приходилось 74 процента всего экспорта вина Грузии, из-за чего сейчас будущее этой ключевой отрасли грузинской экономики представляется мрачным.

«Мы получим ясную картину относительно того, какой ущерб нам грозит, только через несколько месяцев, но рынка Украины больше нет», – сказал Eurasianet.org Ираклий Чолобаргия, советник Национального агентства вина Грузии – государственного органа, действующего при Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Для грузинской винодельческой промышленности подобные проблемы не впервой. В 2006 году Россия ввела эмбарго на грузинское вино, минеральную воду и другие сельскохозяйственные товары в качестве наказания за сближение Тбилиси с Западом.

В одночасье Грузия лишилась рынка, куда поставлялись 87 процентов экспортируемого ею вина. Однако запрет обернулся неожиданным благом, поскольку заставил винодельческие предприятия модернизировать производство, повышать качество продукции и диверсифицировать рынки сбыта. Украина стала главным покупателем вина и импортировала более 11 миллионов бутылок к тому времени, когда Россия сняла свой запрет в 2012 году. Затем экспорт вина снова сместился в сторону России, которая в 2013 году импортировала 22 миллиона бутылок из Грузии.

В течение следующих 10 лет Грузия значительно расширила свой рынок вина, охватив еще 62 страны, а также добившись больших успехов в Китае, Польше, Казахстане и Беларуси.

Тем не менее Россия и Украина продолжали доминировать на рынке. Согласно данным Национального агентства вина, 2021 год стал самым удачным для отрасли: было экспортировано 107 миллионов бутылок на сумму 250 миллионов долларов. До вхождения российских танков в Украину казалось, что в 2022 году объем экспорта вина побьет очередной рекорд.

«Мы прекратили поставки в Россию, Беларусь и Украину, как только началась война», – сказал Ираклий Бокучава, коммерческий директор Teliani Valley, одного из крупнейших винодельческих предприятий Грузии. По словам Бокучавы, решение остановить торговлю с Россией было продиктовано чувством солидарности с Украиной, где с 2006 года работает торговое представительство Teliani Valley. «В сложившейся ситуации для нас приоритетом является физическая безопасность наших украинских сотрудников, а не продажи в другие страны региона», – сказал он. На Россию приходилось 25 процентов продаж Teliani Valley.

Но даже когда весь мир вводит беспрецедентные санкции против России в связи с ее вторжением в Украину, Грузия отказывается присоединиться к ним. Возможности Тбилиси для маневров ограничены, поскольку Россия является одним из крупнейших торговых партнеров страны, а также самым ненадежным.

В 2019 году, когда в Тбилиси вспыхнули протесты как реакция на приглашение в страну российского депутата и его выступление с места спикера в парламенте Грузии, Россия пригрозила еще одним запретом на грузинское вино. Сейчас, когда Россия вышла на тропу войны, грузинские власти балансируют на грани, пытаясь не разозлить Москву. Санкции, по их мнению, противоречат национальным интересам страны.

Группа из 124 независимых виноделов и дистрибьюторов подписала открытое письмо-протест и заявление о запрете продажи вина в Россию. Объем продукции, экспортируемой этими винодельнями в Россию, незначителен; на этом рынке преобладают более крупные компании. Но они призывают другие компании присоединиться к ним: «Если власти не хотят вводить санкции, мы призываем других присоединиться к нам, чтобы ввести их самостоятельно».

Крупные винодельческие компании уже ощущают негативное влияние антироссийских санкций. По словам Левана Осепашвили, руководителя отдела экспортных продаж в компании Askaneli Brothers, все занимающиеся импортом компании в Украине закрыли свои офисы из-за войны и вызванных ею экономических последствий. Askaneli пока прекратила поставки в Россию и Беларусь.

«В 2021 году мы экспортировали в Россию почти 9 миллионов бутылок вина и коньяка, и планировали увеличить это количество в 2022 году, но сейчас мы с осторожностью наблюдаем за ситуацией и ждем ее дальнейшего развития», – сказал Осепашвили.

Международные санкции в банковской сфере затруднили, хотя и не сделали невозможным, ведение бизнеса в России.

Chateau Mukhrani, компания по производству вин премиум-класса, которая понесла большие убытки во время пандемии, поскольку ее основным рынком сбыта были рестораны, магазины элитных вин и отели, компенсировала их за счет увеличения экспорта в Украину и Россию. Из-за нынешних событий компания встала перед сложной моральной и экономической дилеммой, сказал ее генеральный директор и главный винодел Патрик Хоннеф.

«Мы обязаны сохранить наши компании, платить зарплату сотрудникам и вносить вклад в экономику, которая и так пострадала во время пандемии COVID-19. Если Грузия присоединится к антироссийским санкциям, то это нанесет ей больший ущерб, чем агрессору, – сказал Хоннеф. Chateau Mukhrani намерена и дальше наращивать усилия по диверсификации. «Китай – большой рынок для нас», – сказал он.

Китай фактически становится одним из крупнейших рынков для многих грузинских винодельческих компаний. Грузия является одной из четырех стран, заключивших соглашение о свободной торговле с Китаем, который в прошлом году импортировал почти 6 миллионов бутылок грузинского вина (на 1 миллион бутылок меньше доковидного максимума). В результате чего он стал четвертым по величине импортером грузинского вина после Польши. Смогут ли растущие рынки вроде Китая увеличить объемы импорта, зависит от спроса, говорит Эйлин Ли, основательница и директор VinosVivo Wine Media в Китае.

«Спрос на рынке зависит от наличия у потребителей информации о Грузии и ее винах, а также интереса к ним», – сказала она.

Если Грузия хочет переориентироваться на другие рынки, экспортерам вина и Национальному агентству вина необходимо активизировать маркетинговую деятельность и свои усилия по продвижению продукции. Национальное агентство вина в настоящее время работает на восьми рынках, включая Китай, но из-за пандемии приостановило свою деятельность за рубежом. Однако Чолобаргия сказал, что сейчас, когда большинство ограничений, связанных с COVID-19, сняты, «возвращаются» международные ярмарки вин, и что «агентство активизирует свою деятельность».

В то время как винодельческие предприятия пытаются удержать свой бизнес на плаву, виноградари готовятся к резкому снижению цен. «Урожай нужно будет поддержать», – сказал Бокучава. В прошлом власти обычно выделяли субсидии производителям белого винограда, так как цены на него ниже, а потребление его на местном рынке больше. Однако в этом году помощь понадобится и производителям красного винограда, который чаще отправляется на экспорт, сказал он.