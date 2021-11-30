Грузия вводит ковид-паспорта на фоне рекордной заболеваемости и смертности

С 1 декабря в Грузии вход в большинство общественных помещений будет возможет лишь при предъявлении ковид-паспорта. Власти ввели данную систему, надеясь таким образом позволить экономике функционировать несмотря на то, что уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в стране остается одним из самых высоких в мире.

Согласно этой системы, называемой «Зеленый пропуск», «зеленый» статус получают те, кто может доказать, что вакцинировался или недавно получил отрицательный результат теста на ковид.

Но также на «зеленый» статус имеют право переболевшие коронавирусом, причем не важно как давно, что не соответствует международным нормам и вызвало споры по поводу нововведенной системы.

Министерство здравоохранения разработало приложение «Зеленый пропуск», которое отслеживает официальные прививки, ПЦР-тесты и случаи выздоровления. Люди могут загрузить приложение на смартфон или носить с собой распечатку сертификата.

С 1 декабря посетители таких объектов как гостиницы, рестораны, кафе, бары, кинотеатры, театры, концертные залы, казино и тренажерные залы должны будут предъявлять на входе «зеленый» паспорт. С того же дня снимаются ранее действовавшие ограничения, согласно которым эти заведения могли работать только до 23:00.

При этом сотрудники данных объектов не обязаны ничего предъявлять, что тоже вызывает определенное беспокойство по поводу новой системы.

Приложение также упростит грузинам поездки за границу, т.к. выдает пользователям QR-код, которым можно воспользоваться для прохождения пограничных формальностей при въезде в 49 стран мира, включая государства-члены Евросоюза.

Но, согласно международному стандарту, считается, что иммунитет после выздоровления сохраняется лишь в течение шести месяцев, и если человек предъявит грузинский QR-код, согласно которому он выздоровел более полугода назад, то в этих странах его не примут.

Правительственные чиновники по-разному объясняют, почему грузинская система отличается от зарубежных аналогов.

«Было мнение, что должно быть ограничение в шесть месяцев, но я рекомендовал снять это ограничение, и Координационный совет согласился со мной, – заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства 8 ноября, имея в виду межправительственный орган, ответственный за координацию действий государства по борьбе с пандемией. – Следовательно, человек, переболевший коронавирусом [в любое время], будет иметь зеленый статус». При этом премьер не объяснил, на чем основывается его позиция.

Выздоровление от COVID-19 не обеспечивает постоянного иммунитета, сказал заместитель главы Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Паата Имнадзе, и поэтому он не поддержал решение не вводить временные ограничения, заявил он журналистам на пресс-конференции 25 ноября.

В этой связи чиновники заявили, что рассматривается возможность создания двух паспортов: один – для внутреннего пользования, другой – для поездок за рубеж.

«В целом, в мире нет другой такой страны, как Грузия, и мы особенные во всем, и поэтому мы также особенные с двумя “зелеными” паспортами, – сказала 25 ноября журналистам министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. – Все это, наверное, объясняется нашей генетикой и нашим характером».

Неясно, всерьез ли она это сказала, но шутливый тон ее слов не нашел понимания в стране, где от COVID-19 ежедневно умирают в среднем 60 человек, и лишь 27 процентов населения полностью вакцинированы.

Учитывая, что система ковид-паспортов призвана поощрять вакцинацию, предоставление выздоровевшим бессрочного «зеленого» статуса контрпродуктивно, сказал Бидзина Кулумбегов, член Совета по иммунизации – органа, во главе которого стоит министр здравоохранения и в состав которого входят эксперты в сфере медицины, консультирующие власти по вопросам COVID.

«Мы тем самым говорим тем, кто был инфицирован COVID, что им никогда больше не потребуется вакцинация», – сказал он газете Netgazeti.

Между тем предприятия, на плечи которых ляжет задача по обеспечению соблюдения нововведений, отреагировали по-разному.

По мнению некоторых, для таких предприятий тоже следует ввести своего рода «зеленый» статус, который позволил бы им безопасно проводить крупные мероприятия, ограничения в отношении которых сохранились даже при новой системе.

«Парадоксально, что гость обязан соответствовать критериям, а хозяин – нет, – сказал Eurasianet.org основатель отраслевого объединения «Ассоциация ресторанов» Шота Бурджанадзе. – У объектов должны быть преимущества. Ресторан, помеченный “зеленым”, должен получить возможность проводить свадьбы [и другие] крупные мероприятия, что сейчас запрещено».

Некоторые даже заявили, что не будут соблюдать требования.

«Те, кто боится COVID, к нам не ходят», – написал в Facebook владелец нескольких тбилисских аттракционов Леван Бахия, заявив, что его объекты не будут обеспечивать соблюдение новых правил.

Однако, согласно новой системе, для предприятий, которые впустят посетителя без «зеленого» статуса, предусмотрен штраф в размере до 10 000 лари (около 3200 долларов США).