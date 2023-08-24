Грузия: власти используют обвинения в адрес Трампа в качестве предлога

Лидеры правящей партии обсуждают избирательную реформу и другие вопросы с представителями гражданского общества на прошедшей в июле конференции (Фото: Facebook; парламент Грузии)

Обвинения, выдвинутые против экс-президента США в связи с выборами, вызвали резонанс в Грузии, где правящая партия провела параллели с оспариванием оппозицией результатов последних парламентских выборов.

Критики властей опасаются, что подобные действия властей являются предвестниками угроз со стороны правящей партии «Грузинская мечта» в адрес оппонентов и наблюдателей, чтобы те не оспаривали возможные нарушения в ходе важнейших выборов, которые должны состояться в следующем году.

Спустя несколько дней после того, как Дональду Трампу были предъявлены новые обвинения в попытке фальсификации результатов президентских выборов 2020 года в штате Джорджия, союзники грузинских властей призвали привлечь к ответственности тех, кто протестовал против результатов выборов в грузинский парламент, состоявшихся в том же году.

В своем заявлении от 21 августа фракция «Сила народа», которая является отколовшимся от правящей партии движением, одновременно выступила в защиту Трампа, назвав «абсурдными» обвинения в его адрес, и предложила создать на основе его дела прецедент для Тбилиси.

«В соответствии с американскими стандартами, в Грузии необходимо арестовать всю оппозицию, всех руководителей оппозиционных телеканалов и всех председателей богатых НПО», – говорится в заявлении движения.

Фракция, которая известна тем, что озвучивает антилиберальные взгляды и конспирологические идеи правящей партии, практически ушла в тень после того, как был отклонен предложенный ею в начале года законопроект об «иностранных агентах».

Но дело Трампа, обвиненного в заговоре с целью саботажа результатов выборов 2020 года, придало движению новое дыхание, и оно с новыми силами продолжило вторить лидерам «Грузинской мечты» или даже выступать с более резкими заявлениями.

В начале августа, после того как Трампу были предъявлены федеральные обвинения в подрыве выборов, председатель парламента Шалва Папуашвили в своем выступлении на телеканале «Рустави-2» напомнил о заявлениях грузинской оппозиции о фальсификации результатов выборов 2020 года.

«Это не просто параллель, это полное дежавю», – сказал он.

Тогда большинство оппозиционных партий оспаривали победу «Грузинской мечты», обвиняя ее в фальсификации результатов голосования. Те, кто получил места, поначалу бойкотировали пленарные заседания парламента вопреки призывам зарубежных союзников Грузии. Бойкот был частично прекращен в 2021 году благодаря межпартийному соглашению, заключенному при посредничестве ЕС (которое «Грузинская мечта» впоследствии отказалась выполнять).

Однако Папуашвили и его коллеги по партии уже давно утверждают, что бойкот был скоординированной попыткой подтасовать результаты выборов, указывая при этом на оппозицию, а также на местные наблюдательные органы и их международных доноров. В качестве доказательства своей правоты они неоднократно ссылались на споры, разгоревшиеся в 2020 году вокруг параллельного подсчета голосов (ППГ), – метода, используемого для проверки официальных итогов голосования.

В 2020 году ППГ проводило Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) – местная НПО, осуществляющая деятельность при поддержке западных донорских организаций, таких как USAID. Согласно полученным им первым данным, правящая партия набрала меньше голосов (45,8 процентов) по сравнению с официальными итогами голосования (48,22 процентов), что подлило масла в огонь заявлений оппозиции о фальсификациях.

Однако спустя месяц после выборов ISFED признало, что причиной расхождения стала ошибка при подсчете голосов, и указало новую цифру – 47,7 процентов, что практически соответствовало официальному результату.

Это, а также дальнейшее признание ISFED в том, что об ошибке им стало известно за несколько недель до того, как они объявили о ней, подпитывало заявления правящей партии о том, что оппозиция пытается подтасовать результаты выборов с помощью финансируемых из-за рубежа НПО. (ISFED объяснило задержку необходимостью провести дополнительные проверки и опровергло предположения об оказываемом на него давлении или обвинения в мошенничестве).

«Грузинская мечта» напомнила об этой ситуации, чтобы отстоять отозванный законопроект об «иностранных агентах», который был призван бороться с финансируемыми из-за рубежа НПО. Этот инцидент также стал аргументом в выдвинутой «Грузинской мечтой» теории заговора о «втором фронте», согласно которой критики местных властей сотрудничают с Западом, чтобы втянуть Грузию в войну против России на фоне вторжения последней в Украину.

На фоне новостей о предъявленных Трампу обвинениях союзники правящей партии вновь потребовали ужесточения мер в отношении критиков.

«Обвинения в адрес Трампа в связи с протестами против выборов в США – это полный абсурд, – заявили представители «Силы народа», добавив, что действия Трампа выглядят безобиднее произошедших в Грузии событий. – В случае с Грузией есть все основания для предъявления обвинений радикалам».

Далее движение призвало прокуратуру предъявить обвинения в «заговоре против конституционного строя Грузии и во лжи грузинскому народу», заявив, что это возымеет «превентивный эффект» для предстоящих в 2024 году парламентских выборов.

Критики властей также обеспокоены судьбой назначенных на 2024 год выборов, на которых оппозиция вновь попытается бросить вызов более чем десятилетнему правлению «Грузинской мечты».

«Проводя параллели с обвинениями в адрес Трампа, правящая партия Грузии в рамках своей стратегии фальсификации выборов критикует НПО, призванные наблюдать за выборами, пытаясь подорвать доверие к ним со стороны общества и провести парламентские выборы 2024 года в отсутствие наблюдателей и независимых организаций», – написал 21 августа на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) лидер оппозиции Георгий Гахария. (Во время выборов 2020 года Гахария занимал пост премьер-министра и был сторонником «Грузинской мечты». В начале 2021 года он ушел из правящей партии).

Опасения заключаются в том, что правящая партия может использовать подобные параллели для дискредитации любых возражений против результатов последующих парламентских выборов. В ходе выборов 2020 года критики и местные НПО отмечали, что практика подкупа и запугивания избирателей, а также использование административного ресурса и зафиксированные в день выборов нарушения, могли повлиять на окончательный исход голосования.

Параллели проводятся на фоне постоянного обострения отношений между Тбилиси и Вашингтоном, свидетельством чего стало состоявшееся недавно холодное и высокомерное прощание членов «Грузинской мечты» с завершившей свою миссию послом США Келли Дегнан.

«Мне очень жаль, госпожа посол, но вы не состоялись как посол», – сказал 21 августа депутат от правящей партии Ираклий Заркуа в своем обращении к Дегнан. «До свидания, моя дорогая», – добавил в конце Заркуа, обвинив дипломата в обслуживании интересов оппозиции и попытках разогнать «революционную волну» в Грузии.